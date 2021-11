Exklusiv: Überlebender von Krebs: Verletzung durch Pfizer-Impfstoff ist „viel schlimmer“ als Krebs

childrenshealthdefense.org: Bei Diane Ochoa, einer 63-jährigen Krebsüberlebenden, wurde nach ihrer zweiten COVID-Impfung von Pfizer das Guillain-Barré-Syndrom und eine chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie diagnostiziert. Sie sagte, ihre Impfschäden seien „viel schlimmer“ als die Krebsbehandlung.

Diane Ochoa, eine 63-jährige Krebsüberlebende aus Georgia, wurde mit den seltenen Autoimmunkrankheiten Guillain-Barré-Syndrom (GBS) und chronisch entzündliche demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) diagnostiziert, nachdem sie ihre zweite Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer erhalten hatte.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Ochoa, sie sei empört, nachdem die Impfstoffverletzungen bei ihr „entsetzliche Schmerzen“ verursacht hätten und sie nicht mehr in der Lage sei, ohne Hilfe zu gehen oder für sich selbst zu sorgen. Ochoa sagte, sie leide jetzt unter Verletzungen, die weit schlimmer seien als die, die sie bei ihrer Krebsbehandlung erlitten habe.

Am 26. März erhielt Ochoa ihre erste Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer ohne Zwischenfälle. Sie hatte keine Nebenwirkungen und konnte noch am selben Tag wieder zur Arbeit gehen. Diese Erfahrung machte sie zuversichtlich für die zweite Dosis.

„Es war eigentlich ziemlich bemerkenswert. Ich fühlte mich so fit wie nie zuvor“, sagte Ochoa. „Ich habe eine Krebserkrankung überlebt, und das war 2012 und 2013. Ich hatte endlich das Gefühl, dass ich wieder zu mir selbst zurückgefunden hatte. Mein Blutdruck war gut. Mein Gewicht war gut. Ich fühlte mich wirklich am stärksten und war zuversichtlich, diesen sicheren Impfstoff zu bekommen.“

Am 16. April erhielt Ochoa über ihren Arbeitgeber ihre zweite Dosis von Pfizer und fühlte sich innerhalb von 45 Minuten krank.

„Mir war so schlecht, dass ich den Rest des Tages nicht mehr arbeiten konnte“, sagte Ochoa. „Mir war übel. Ich bekam extremen Durchfall. Ich wurde emotional, weil man einfach nicht weiß, wie die letzten sechs Monate verlaufen sind.“

Ochoa sagte, der Schmerz sei durch ihren ganzen Körper gewandert. „Es war sehr Steven King-mäßig“, sagte sie. „Es war, als wären da Viecher unter meiner Haut, die sich ihren Weg durch meinen Körper bahnten.

Ochoa sagte, der Schmerz habe sich fortgesetzt und sei ihr Rückenmark rauf und runter“ gegangen:

„Es war ein wütender Angriff in diesem einen Bereich, wie ein Presslufthammer, der ununterbrochen auf meinen Rücken einschlug – er schlug einfach auf meinen Rücken ein. Der Schwindel, die Benommenheit, die Übelkeit, es gab so viele andere [Symptome], aber der Schmerz war zu diesem Zeitpunkt ausschließlich in meinem Rückenmark. Ich ging in die Notaufnahme, weil es so schlimm war. Ich warf meinen Körper gegen die Wände in meinem Haus, nur damit der Schmerz verschwindet und woanders hingeht. Es war furchtbar.“

Ochoa arbeitete weiter, sagte aber, dass sie sich zwischen April und Juli häufiger krank meldete – und wenn sie arbeitete, schwankte sie ständig wegen ihrer Schmerzen. „Die Schmerzen waren brutal, quälend, wirklich quälend“, sagte sie.

Ochoa sagte, dass sich die Schmerzen Wochen später auf andere Bereiche ihres Körpers ausbreiteten, einschließlich ihrer Hüften und ihres Beckenbereichs, und sie fühlte sich, als läge sie in den Wehen – als würde sie zerrissen werden. „Es waren weitere drei Wochen die reine Hölle“, sagte sie.

Ochoa sagte, sie wisse, dass sie an einer Impfstoffverletzung leide. „Als ich wegen meines Rückens in die Notaufnahme ging, dachte ich, ich würde sterben und brauchte medizinische Hilfe“, sagte sie. „Ich sagte den Ärzten, dass ich einen Impfschaden habe. I knew I was.“

Die Ärzte erkannten Ochoas Impfschaden zunächst nicht an:

„Das war das Schlimmste. Die Schmerzen waren furchtbar, aber wenn man in die Notaufnahme kommt und sie einen ansehen und sagen: ‚Oh mein Gott. Ich sehe, ich sehe“, aber die Impfstoffverletzung nicht anerkennen – nicht anerkennen, was los ist.

„Als Überlebender einer Krebserkrankung kenne ich meinen Körper sehr gut. Ich bleibe im Einklang mit meinem Körper. Ich weiß, wann es mir gut geht. Ich weiß, wann es mir nicht gut geht. Ich weiß, was ich tun muss, um meine Gesundheit zu stärken. Und ich wusste, dass in meinem ganzen Körper etwas Schreckliches vor sich ging.“

Ochoa sagte, dass die Notaufnahme und die Ambulanz nichts weiter taten, als ihr ein paar Rezepte auszustellen, die ihre Schmerzen nicht lindern konnten, und ihr vorschlugen, sich an ihren Hausarzt zu wenden.

Mitte Juni stieß Ochoa, nachdem sie weit und breit nach einem Arzt gesucht hatte, der ihr helfen konnte, auf ein lokales Wirbelsäulenzentrum, das erkannte, dass sie an einer COVID-Impfverletzung litt.

„Sie erkannten, dass es sich tatsächlich um eine Impfstoffverletzung handelte“, sagte Ochoa. „Obwohl das nicht ihr Spezialgebiet war, waren sie so barmherzig, mir Medikamente zu verschreiben, die mir das Leben retteten.“

Ochoa weiter:

„Als 63-jährige Frau weiß ich, wovon ich spreche. Ich habe das alles nicht aus der Luft gegriffen. Das tue ich wirklich nicht. Und ich bin auch niemand, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich mag es nicht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, und ich mag es auch nicht, wenn sich die Menschen untereinander spalten. Aber ich glaube, dass wir die Wahrheit verdienen, aber ich habe noch nichts im Fernsehen über die Impfgeschädigten gesehen.“

Ochoas Arzt war der Meinung, dass ihr gesamtes zentrales Nervensystem angegriffen war und überwies sie an einen Neurologen. Der Neurologe, der ebenfalls glaubte, dass Ochoa an einem Impfschaden litt, führte eine Reihe von Tests durch, die alle normal ausfielen, mit Ausnahme einer Lumbalpunktion, die positiv auf GBS war.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist GBS eine „seltene Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem die Nerven schädigt und Muskelschwäche und manchmal Lähmungen verursacht“.

Die GBS-Symptome können einige Wochen oder mehrere Jahre andauern. Einige erholen sich, aber andere sterben oder haben bleibende Nervenschäden.

Ochoa sagte, dass ihre Diagnose schließlich in CIDP umgewandelt wurde – eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der der Körper die Myelinscheiden um die Nervenzellen angreift. Es handelt sich dabei um eine chronische und fortschreitende Form von GBS, die weder genetisch bedingt ist noch durch eine Infektion ausgelöst werden kann.

Ochoas Arzt empfahl IVIg-Infusionen, die jedoch zweimal von der Versicherung abgelehnt wurden. Erst als ihre Diagnose auf CIDP hochgestuft wurde, konnte sie die Kosten für IVIg-Behandlungen – 10.000 Dollar pro Behandlung – von der Versicherung übernehmen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Ochoas Zustand jedoch bereits rapide verschlechtert, und sie suchte nach Alternativen, die ihren Zustand verbessern könnten.

Ochoa erklärte:

„Es ist kaum zu glauben, aber am Montag letzter Woche habe ich meine erste alternative Behandlung aus eigener Tasche bezahlt – 3333,33 Dollar. Vor dem letzten Montag hätte ich nicht mit Ihnen sprechen können. Vor dem letzten Montag konnte ich nicht ohne Hilfe gehen. Vor dem letzten Montag hätte ich hier gesessen, mit den Händen gefuchtelt, geschaukelt und mir die Beine gerieben, weil es sich anfühlte, als würde mein ganzer Körper in Flammen aufgehen. Das war nicht schön.“

Ochoa sagte, dass sie eine extrakorporale Blutoxygenierung und eine Ozontherapie – eine fortschrittliche medizinische Ozontherapie, bei der die Ärzte ihr Blut filtrierten -, einen NAD-Tropf zur Unterstützung des Gehirns und eine Vitamingabe erhielt.

„Ich bin von selbst gegangen und habe gesprochen, ohne dass es so klang, als hätte ich eine Bronchialaphasie – wie ein Schlaganfallopfer oder eine Person mit schweren Hirnverletzungen“, sagte Ochoa.

Als Ochoas Neurologe herausfand, dass sie eine alternative Therapie erhielt, teilte er ihr mit, dass sie sich zwischen IVIg und der Therapie entscheiden müsse, die ihren Zustand deutlich und spürbar verbesserte, und ließ sie im Grunde als Patientin fallen.

Ochoa sagte, sie habe keine Meldung an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC gemacht, weil sie erst vor kurzem davon erfuhr.

„Ich wusste bis vor kurzem nichts von VAERS, aber ich war so krank, dass ich nicht in der Lage war, meine Rechnungen pünktlich zu bezahlen, geschweige denn einen VAERS-Bericht einzureichen“, sagte sie.

Ochoa reagierte auf zahlreiche Meldungen, die ihr per SMS von einer App geschickt wurden, für die sie sich angemeldet hatte, als sie geimpft wurde. „Ich habe jede Frage beantwortet und um Hilfe gebeten, aber niemand hat sich je bei mir gemeldet“, sagte sie.

Ochoa sagte, wenn sie alles noch einmal machen könnte, würde sie sich „nie und nimmer“ gegen COVID impfen lassen.

Sie erklärte:

„Ich bin keine Impfgegnerin. … Seit meiner Krebserkrankung bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich in meinen Körper gebe. … Warum in aller Welt ich diesem Impfstoff erlegen bin, ist mir unbegreiflich … Ich habe sechseinhalb, bald sieben Monate meines Lebens verloren, und ich habe noch einen weiten Weg vor mir, um mein Leben zurückzugewinnen.“

Ochoa sagte, sie sei besorgt über den „Mangel an Studien zu diesem Impfstoff“ und über die Möglichkeit, dass andere Menschen langfristige Folgen erleiden könnten, selbst wenn sie keine unmittelbaren Auswirkungen erlitten haben wie sie selbst.