Sheriff von Los Angeles County weigert sich, die Impfpflicht durchzusetzen, weil er nicht 10% der Belegschaft verlieren will

Der Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, hat sich geweigert, ein lokales Impfmandat durchzusetzen, da er sonst den Verlust von bis zu 10 Prozent seiner Belegschaft riskieren würde.

Nachdem der Haushalt seiner Behörde im Juni 2020 um 145,5 Millionen Dollar gekürzt wurde, was zum Teil auf die „Defund the Police“-Bewegung zurückzuführen ist, droht Villanueva nach eigenen Angaben bereits der Verlust von Hunderten von Beamten.

Die Durchsetzung der COVID-Impfvorschriften würde die Polizei weiter lähmen, und das zu einer Zeit, in der die Zahl der Tötungsdelikte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent angestiegen ist.

„Das ist wie das Schlimmste aus zwei Welten, also müssen wir uns entscheiden“, sagte Villanueva und fügte hinzu, dass er 5-10 Prozent seines Personals „über Nacht“ verlieren würde, wenn er das Mandat des Stadtrats von Los Angeles, das am Mittwoch verabschiedet wurde, umsetzt.

LA Sheriff Villanueva says that he will not enforce a vaccine mandate, saying employees are willing to get fired over it. "I don't want to be in a position to lose 5, 10% of my workforce overnight on a vaccine mandate." pic.twitter.com/9DNJTeJUoY