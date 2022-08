Sich selbst verbreitende Impfstoffe: Ja, das ist möglich

Selbstausbreitende Impfstoffe werden derzeit bei Wildtieren eingesetzt, um die Ausbreitung von Zoonosekrankheiten auf den Menschen zu verhindern. Aufgrund der Covid-Pandemie und der Theorie, dass sich das Coronavirus von Tieren auf Menschen überträgt, wird im Internet die Frage gestellt, ob die gleiche Methode auch für die Impfung von Menschen verwendet werden kann. Kann dieser auf den Biowissenschaften basierende technologische Fortschritt dazu beitragen, dass Gesellschaften eine Herdenimmunität gegen gefährliche virale Krankheitserreger erreichen?

Eine Studie der University of Colorado, die im Mai dieses Jahres in MedRxiv veröffentlicht wurde, stellt das Konzept der „Herdenimmunität“ als „zentralen Grundsatz von Impfkampagnen im öffentlichen Gesundheitswesen“ dar. Eine offene Blockade der Infektion sowie eine Verringerung der Virusübertragung nach einer Durchbruchsinfektion sind weithin akzeptierte konzeptionelle Mechanismen, durch die eine durch die Impfung induzierte Immunität bei bestimmten Personen die nicht immunen Mitglieder der Gemeinschaft schützt. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Übertragung von Antikörpern über das Aerosol ebenfalls zum Schutz des Wirts beitragen kann und einen bisher nicht erkannten Mechanismus darstellt, über den ein passiver Immunschutz vermittelt werden kann. Ob die Übertragung von Antikörpern den Schutz des Wirts vermittelt, hängt von der Exposition ab, doch scheint es vernünftig, davon auszugehen, dass sich eine große Menge an Antikörperübertragung für den Empfängerwirt als nützlich erweist, wenn alle Faktoren gleich sind. In einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung wurde gezeigt, dass die elterliche Impfung das Infektionsrisiko für die ungeimpften Kinder im selben Haushalt erheblich senkt. Es ist verlockend, darüber zu spekulieren, dass die aerosolvermittelte Übertragung von Antikörpern möglicherweise zu diesen Ergebnissen beigetragen haben könnte.

Natürlich wären viele der zugrunde liegenden Annahmen, wie ein extrem hohes Maß an Sicherheit und Wirksamkeit, in einem solchen zukünftigen Zustand für den Menschen eine Selbstverständlichkeit.

Laufende Forschung

Laut der britischen Tageszeitung The Daily Mail gibt es bereits rund ein Dutzend Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien, die das Potenzial von sich selbst ausbreitenden Impfstoffen erforschen.

Angeblich gibt es einige Ansätze, auf die sich die Forscher derzeit konzentrieren, darunter die Entwicklung einer milden Form des Erregers, gegen den man sich schützen will – also eine Art Forschung, die zu einem Funktionsgewinn führen könnte. Dieser künstlich hergestellte Erreger müsste infektiös genug sein, um schnell große Populationen zu erreichen, damit das Immunsystem in die Lage versetzt wird, als Reaktion auf das Virus die Antikörper zur Bekämpfung des Erregers zu bilden. Das manipulierte Virus muss jedoch so schwach sein, dass es nicht zu schweren Erkrankungen kommt, die mit dem Virus in seiner vollen Stärke einhergehen.

Aber es gibt noch einen anderen Ansatz, den die Wissenschaftler untersuchen: Sie nehmen die RNA eines gefährlichen Erregers und bauen ein harmloses, aber ansteckendes Virus ein, berichtet die aus Großbritannien stammende Nachrichtenquelle.

Die Theorie dabei ist, dass die Exposition gegenüber dem Erreger durch die Verbreitung des „harmlosen, aber ansteckenden Virus“ das Immunsystem stärken würde, indem es sich in der Bevölkerung ausbreitet, ohne schwere Krankheiten zu verursachen. Diese Form des sich selbst ausbreitenden Impfstoffs würde einer Minderheit von Menschen verabreicht, die sich hinauswagen und das Virus und die Immunität verbreiten würden. Diese Technik wurde bereits in Teilen Europas bei Schweinen angewandt, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu stoppen. Aber was ist mit der Politik der Impfung an Menschen, sie sind keine Schweine, und die meisten neuartigen, auf der Biowissenschaft basierenden Medikamente und Impfstoffe sind mit gewissen Risiken verbunden.

Mögliche Gefährdungen

Selbstausbreitende Impfstoffe werden durch aerosolierte Antikörper in der Atemluft verbreitet. Dies birgt jedoch einige Gefahren in sich. Zum einen könnten sie böswilligen Akteuren helfen, Viren zu erzeugen, die Pandemien auslösen können. Trotz dieses Risikos schreitet die Forschung im Bereich der selbstausbreitenden Impfstoffe voran, und es zeichnet sich ein vielversprechender Trend ab.

Artikel in Fachzeitschriften, Biosicherheitsexperten und andere Wissenschaftler auf diesem Gebiet setzen sich mit den Ideen der anderen auseinander und ebnen möglicherweise den Weg für Diskussionen, die einen Fahrplan für die Eindämmung von Risiken durch neu auftretende Krankheiten bieten könnten. Das Problem ist, dass selbstausbreitende Impfstoffe weniger tödlich, aber nicht ungefährlich sind und immer noch das Potenzial haben, zu töten. All dies ist noch Spekulation und vielleicht ein erzwungener Weg, um in einem Land wie den Vereinigten Staaten, in dem 67 % der Bevölkerung geimpft sind, die Herdenimmunität zu erreichen. Israel, ein viel kleineres Land als die Vereinigten Staaten, hat im Januar zugegeben, dass die Herdenimmunität nach der Impfung die Zukunft ist. Unabhängig davon muss das Konzept der Selbstausbreitung von Impfstoffen gründlich diskutiert werden, bevor es umgesetzt wird. Die Gesellschaft muss mitziehen, nicht nur die Wissenschaftler in Regierung und Industrie.