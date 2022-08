Sicher und wirksam: Hier ist die Liste der Länder, die über Covid-Impfschäden berichten

In diesem Jahr hat die Zahl der Todesfälle, die auf Impfstoffe zurückgeführt werden, plötzlich zugenommen.

Diese autoritären Politiker haben uns in den letzten zwei Jahren erzählt, dass diese Impfstoffe sicher und wirksam sind, aber wir haben ihre Behauptungen konsequent widerlegt.

Anstatt offen, ehrlich und transparent über die Impfstoffe zu sprechen, hat die Bundesregierung unermüdlich daran gearbeitet, alles zu vertuschen, was als negativ gegenüber der Covid-Impfung angesehen werden könnte.

Was wird verheimlicht?

Aus den Berichten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), einschließlich der Meldungen aus dem Ausland, geht hervor, dass es bis zum 12. August 2022 mehr als 1,3 Millionen Fälle von Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs gab, darunter mehr als 30.000 Todesfälle.

Auf der Website von VAERS werden jetzt insgesamt 1.385.398 unerwünschte Ereignisse im Kontext des COVID-Impfstoffes gemeldet.

Es gibt jetzt:

30.347 gemeldete Todesfälle durch den COVID-Impfstoff

173.449 gemeldete Krankenhausaufenthalte

4.941 Fehlgeburten

16.278 Herzinfarkte

51.566 entwickelte Myokarditis/Perikarditis

56.743 dauerhaft arbeitsunfähig

33.583 lebensbedrohliche Zustände

14.518 Gürtelrose

Vereinigtes Königreich

Im Vereinigten Königreich gingen bis einschließlich 27. Juli 2022 insgesamt 431.993 Beschwerden über vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) ein.

Diese Meldungen wurden in der „Gelben Karte“ erfasst. Das System der Gelben Karte ist ein Mechanismus, mit dem jeder freiwillig alle vermuteten unerwünschten Wirkungen oder Nebenwirkungen des Impfstoffs melden kann.

„Wir arbeiten mit den Gesundheitsbehörden zusammen und ermutigen alle Angehörigen der Gesundheitsberufe und Patienten gleichermaßen, alle vermuteten unerwünschten Wirkungen im Rahmen des Gelbe-Karten-Systems zu melden. Wie erwartet, nehmen die Meldungen mit der Anzahl der verabreichten Dosen allmählich zu“, heißt es auf der Website.

„Die allgemeine Melderate für die erste, zweite und dritte Dosis bzw. Auffrischungsdosen liegt in der Größenordnung von 2 bis 5 Gelben Karten pro 1.000 verabreichte Dosen für den COVID-19-Impfstoff Pfizer/BioNTech, COVID-19-Impfstoff AstraZeneca und COVID-19-Impfstoff Moderna. Aus den klinischen Studien ist bekannt, dass die häufigeren Nebenwirkungen bei allen Impfstoffen mit einer Rate von mehr als einer von 10 Dosen auftreten können (z. B. lokale Reaktionen oder Symptome, die vorübergehenden grippeähnlichen Symptomen ähneln).“

Gelbe Karten“-Meldungen über vermutete unerwünschte Wirkungen werden zusammen mit zusätzlichen Beweisquellen von einem Team von Sicherheitsexperten ausgewertet, um neue Sicherheitsprobleme oder Nebenwirkungen zu ermitteln“, heißt es auf der Website.

Kanada

Die kanadische Regierung hat rund 50.000 Berichte über unerwünschte Reaktionen auf COVID-Impfungen erhalten, von denen 10.047 als schwerwiegend eingestuft wurden.

„Bis zum 22. Juli 2022 wurden in Kanada insgesamt 87.040.246 Impfstoffdosen verabreicht. Unerwünschte Ereignisse (Nebenwirkungen) wurden von 49.921 Personen gemeldet. Das sind etwa sechs Personen von 10.000 Geimpften, die ein oder mehrere unerwünschte Ereignisse gemeldet haben“, heißt es auf der Website der Regierung.

„Von den 49.921 Einzelmeldungen wurden 39.874 als nicht schwerwiegend (0,046 % aller verabreichten Dosen) und 10.047 als schwerwiegend (0,012 % aller verabreichten Dosen) eingestuft“, hieß es.

Quelle: Regierung von Kanada

„Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Entzündung der Herzinnenhaut) nach Impfung mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen. Die Daten aus Kanada deuten auf eine höhere Anzahl von Berichten bei jüngeren Menschen (d. h. unter 40 Jahren) hin, als in dieser Altersgruppe in der Allgemeinbevölkerung normalerweise zu erwarten wäre“, heißt es weiter. Den Rest können Sie hier lesen.

Australien

In Australien wurden bis zum 7. August 2022 bei der Therapeutic Good Administration (TGA) insgesamt 135.249 unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung gemeldet – bei 62.626.416 verabreichten Dosen.

Quelle: Therapeutic Goods Administrationred.

Von der TGA-Website:

Bis zum 7. August 2022 haben wir etwa 4.240 Berichte über etwa 3,7 Millionen Dosen von Comirnaty (Pfizer) und Spikevax (Moderna) bei 12-17-Jährigen erhalten. Die am häufigsten gemeldeten Reaktionen sind Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Fieber. Die TGA verfolgt auch aufmerksam die Berichte über unerwünschte Ereignisse bei 5-11-Jährigen. Bis zum 7. August 2022 haben wir etwa 1.600 Berichte über etwa 2,3 Millionen verabreichte Dosen von Comirnaty (Pfizer) und Spikevax (Moderna) in dieser Altersgruppe erhalten. Zu den am häufigsten gemeldeten Reaktionen gehörten Brustschmerzen, Erbrechen, Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen. Wir haben 37 Berichte über den Verdacht auf Myokarditis und/oder Perikarditis in dieser Altersgruppe erhalten. Nach Überprüfung der Berichte stellte sich heraus, dass es sich in 4 Fällen wahrscheinlich um eine Myokarditis und in weiteren 7 Fällen um eine Perikarditis handelte.

Die Umfragedaten von AusVaxSafety zeigen, dass:

Bei Kindern und Erwachsenen treten nach einer zweiten COVID-19-Impfdosis häufiger Nebenwirkungen auf, die meisten Reaktionen sind jedoch leicht und vorübergehend. Kinder im Alter von 5-11 Jahren berichten nach einer zweiten Dosis über weniger Nebenwirkungen als ältere Australier. Den Rest können Sie hier lesen.

Philippinen

Auf den Philippinen handelt es sich bei den unten aufgeführten Daten der Food and Drug Administration (FDA) um kumulative Berichte vom Beginn des Impfprogramms am 01. März 2021 bis zum 05. Juni 2022.

Es gab insgesamt 101.984 Berichte über unerwünschte Wirkungen. Von diesen Reaktionen wurden 93.572 als nicht schwerwiegende Ereignisse eingestuft, während 8.412 schwerwiegende Ereignisse waren. Den Rest können Sie hier nachlesen.

Quelle: fda.gov.ph

Neuseeland

Von den 62.937 unerwünschten Ereignissen nach einer Impfung (AEFI), die in Neuseeland von Pfizer bis einschließlich 30. Juni 2022 gemeldet wurden, waren 59.485 nicht schwerwiegend und 3.452 waren schwerwiegend.

Von den 313 unerwünschten Ereignissen nach Impfungen (AEFI), die Pfizer in Neuseeland gemeldet hat, waren 292 nicht schwerwiegend und 21 schwerwiegend. Den Rest können Sie hier nachlesen.

Medsafe: Neuseeländische Behörde für die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten

Singapur

In Singapur wurden 17.313 unerwünschte Ereignisse (AE) registriert, von denen 1.032 potenziell schwerwiegend waren. Lesen Sie den Rest hier.

Quelle: Health Science Authority

Südkorea

In Südkorea wurden vom 12. Februar 2022 bis zum 12. März 2022 insgesamt 71.413 unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung mit Novavax gemeldet. In diesen Daten sind andere in Südkorea zugelassene Impfstoffe nicht enthalten. Den Rest können Sie hier lesen.

Quelle: NIH South Korea

Europäische Union

Nachfolgend finden Sie die Berichte über vermutete Nebenwirkungen in der EU/EWR: (Stand: 26. Juni 2022)

BioNTech und Pfizer: 848,204

AstraZeneca: 297.917

Moderna: 230.524

Janssen: 54,475

Novavax: 1.094

Den Rest können Sie hier nachlesen.

Quelle: Europäische Arzneimittelbehörde

Quelle: Europäische Arzneimittelbehörde

Quelle: Europäische Arzneimittelbehörde

Diesen Websites zufolge bedeuten die Daten nicht unbedingt, dass die Krankheit durch den Impfstoff verursacht wurde, sondern nur, dass der Berichterstatter den Verdacht hat, dass sie es war.

Diese Liste wird noch um weitere Länder ergänzt. Sobald neue Daten verfügbar sind, werden wir diese Liste aktualisieren.