Wissenschaftler nutzen Gain-of-Function, um die tödliche Spanische Grippe wieder aufleben zu lassen, an der 50 Millionen Menschen starben

Ein Team von Gain-of-Function-Wissenschaftlern in Kanada und den USA berichtet, dass sie das Influenzavirus von 1918 nachgebaut und zur Infektion von Makaken eingesetzt haben.

Die Spanische Grippe infizierte mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und tötete 50 Millionen Menschen kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Epidemiologen betrachten sie als die schlimmste Seuche seit dem Schwarzen Tod im 14.Jahrhundert.

In einem Artikel mit dem Titel „Wissenschaftler haben das tödliche Grippevirus von 1918 nachgebildet. Warum?„. untersucht der Forbes-Mitarbeiter Steven Salzberg, was die Wissenschaftler zu diesem Schritt veranlasst haben könnte.

Salzberg beginnt mit einem Hinweis auf die Kontroverse über die Gain-of-Function-Forschung nach der COVID-19-Pandemie, die immer wahrscheinlicher ihren Ursprung im Wuhan Institute of Virology in China hat, das zufällig Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren betrieb, kurz bevor der erste Fall von COVID-19 in der Region Wuhan gemeldet wurde.

Warum also führen Wissenschaftler Gain-of-Function-Forschungen an einem längst verschwundenen, tödlichen Grippevirus durch, das vor über hundert Jahren Millionen von Menschen tötete?

„In den neuesten Nachrichten berichtet ein Team von Wissenschaftlern aus Kanada und den USA, dass sie das Influenzavirus von 1918 nachgebaut und zur Infektion von Makaken verwendet haben“, sagt Salzberg. „Um es klar zu sagen: Die Grippe von 1918 ist schon lange von der Erde verschwunden. Sie ist einfach keine Bedrohung mehr, oder zumindest war sie es nicht, bis jemand einen Weg fand, sie zurückzubringen.

Salzberg erwähnt das in seinem Artikel nicht, aber das Besondere an der Spanischen Grippe war, dass sie im Gegensatz zu anderen Grippeviren, die eher für sehr junge und sehr alte Menschen tödlich sind, eine ungewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate unter jungen Erwachsenen aufwies.

Über Clash Daily: Das SARS-CoV-2-Virus war auch insofern ungewöhnlich, als es für junge Menschen kaum eine Bedrohung darstellte, aber die überwiegende Mehrheit der Todesfälle bei älteren Patienten auftrat, die bereits für andere Atemwegsviren anfällig sind.

Vergleiche mit der Grippe von 1918 und COVID-19 sind seit Anfang 2020 im Umlauf, aber oft auf eine beruhigende Art und Weise – „Wenigstens ist es nicht die Spanische Grippe!“

Waren die Gesundheitsbehörden verärgert darüber, dass SARS-CoV-2 ältere Menschen „überproportional“ betraf, und wollten sicherstellen, dass die Sterblichkeit in jüngeren Altersgruppen „gerecht“ war? Jemand, der zynisch ist, könnte das denken, aber nein… es ist viel schlimmer als das. Die „gain-of-function“-Wissenschaftler taten es einfach, weil sie es konnten.

Vor etwa 20 Jahren gelang es einem kleinen Forscherteam unter der Leitung von Jeffery Taubenberger und Ann Reid, das Genom der Grippe von 1918 zu entschlüsseln. In einer Reihe von Arbeiten, die sich über sechs Jahre erstreckten, beschrieben sie, wie sie Teile des Grippevirus aus menschlichen Proben wiedergewannen, die fast 100 Jahre lang gefroren waren, darunter auch Leichen, die im Permafrost von Sibirien und Alaska vergraben waren. Im Jahr 2005 veröffentlichten sie die vollständige Sequenz in der Zeitschrift Nature. Ihre wichtigste Entdeckung war, dass die Grippe von 1918 ursprünglich eine Vogelgrippe war, die einmal vor 1918 auf den Menschen übergesprungen ist. Taubenberger und andere, darunter Adolfo Garcia-Sastre von der Mt. Sinai School of Medicine, rekonstruierten im selben Jahr auch lebende Viren und testeten sie an Mäusen. Es überrascht nicht, dass die Mäuse starben. Es dauerte nicht lange, bis die Forscher, die sich mit dem Funktionsgewinn befassten, sagten: „Hey, warum rekonstruieren wir nicht das Grippevirus und sehen, was bei Primaten passiert?“ Mit den Mitteln der modernen Genetik ist es möglich, ein Virus von Grund auf zu rekonstruieren, indem man nur die Sequenz verwendet.

Im Jahr 2007, nur zwei Jahre nach der vollständigen Entschlüsselung der Sequenz des Grippevirus von 1918, beschrieb der Grippeforscher Yoshihiro Kawaoka von der Universität Tokio und der Universität Wisconsin in einem Artikel in Nature, wie er und seine Kollegen die Sequenz verwendeten, um lebende, infektiöse Grippeviren von 1918 zu erzeugen. Um sie an menschenähnlichen Probanden zu testen, infizierten sie 7 Makaken mit ihnen. Es überrascht nicht, dass die Makaken schwer erkrankten, und die Wissenschaftler töteten sie schließlich alle.

Wir hätten 2007 einen weiteren Ausbruch der Spanischen Grippe erleben können, aber Gott sei Dank haben wir das nicht! Nicht dank dieser Genies.

Aber die Big Brains konnten es nicht einfach dabei belassen, oder?

Nein, sie mussten alles noch einmal machen – nur um sicherzugehen, dass ihre Erkenntnisse richtig waren.

In der neuen Studie hat ein Team von Forschern der kanadischen Gesundheitsbehörde, der Universität von Manitoba und der Oregon Health & Science University das Grippevirus von 1918 erneut nachgebaut und 15 Makaken infiziert. Diesmal verwendeten sie realistischere Dosen, und die Makaken wurden nicht so krank, sondern erkrankten nur „leicht“ oder „mäßig“. Vielleicht sind Makaken „nicht ideal für die Entwicklung und Erprobung neuartiger Influenza-Pandemie-Impfstoffe und -Therapien“, so die Schlussfolgerung. Fassen wir also zusammen: Grippewissenschaftler haben die Sequenz eines längst ausgestorbenen, extrem tödlichen Virus verwendet, um das Virus zu rekonstruieren und Tiere zu infizieren, um dann zu beobachten, wie krank sie werden. (Kawaoka hat dies in einer 2019 veröffentlichten Studie ein zweites Mal getan.)

Warum tun sie das? In allen Arbeiten wird im Wesentlichen derselbe Grund genannt: Diese Experimente, so heißt es, helfen uns, Tiermodelle zu entwickeln, an denen wir Impfstoffe testen können. Die gleichen Begründungen werden seit Jahrzehnten verwendet, aber die Grippeimpfstoffe haben sich kein bisschen verbessert, soweit ich das beurteilen kann.

Salzberg weist darauf hin, dass der angegebene Grund für die Notwendigkeit der Gain-of-Function-Forschung immer derselbe ist: die Entwicklung von Impfstoffen.

Aber warum sollte man einen Impfstoff gegen einen Grippestamm entwickeln, der keine Gefahr mehr darstellt?

„Die Grippe von 1918 ist schon lange verschwunden, und es gibt keine Möglichkeit, dass sie auf natürliche Weise wieder auftaucht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Grippe von 1918 wieder zu einer Bedrohung für die menschliche Gesundheit werden kann: durch ein Leck im Labor“, schreibt Salzberg. „Die Wiederherstellung des Virus in einem Labor macht dies möglich.

Eben.

Die Frage, woher das SARS-CoV-2-Virus stammt und ob es aus einem Labor ausgetreten ist, ist noch nicht geklärt, und da China die Sache nicht an die große Glocke hängt, werden wir es vielleicht nie mit Sicherheit erfahren.

Es scheint wahrscheinlich, dass an dem Ort, an dem Fledermaus-Coronavirus-Forschung betrieben wurde und der nicht gerade dafür bekannt war, bei der Entnahme von Proben besonders sorgfältig vorzugehen, ein Leck im Labor entstanden sein könnte. Und bei den Untersuchungen auf dem „Frisch-Markt“ wurde kein einziges Wirtstier gefunden, von dem das Virus auf den Menschen übergesprungen sein könnte.

Selbst wenn das Virus natürlichen Ursprungs wäre, scheint die gesamte Prämisse des Funktionsgewinns darin zu bestehen, vorherzusagen, welche Viren sich ausbreiten könnten, und zu lernen, wie man Impfstoffe für sie entwickelt… was die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs von etwas, das unglaublich tödlich sein könnte, erhöht.

Salzberg macht am Ende seines Artikels einen großartigen Punkt:

Die meisten der jüngsten Kontroversen über die Funktionsgewinnforschung haben sich auf die Forschung konzentriert, die Viren tödlicher macht. Ich hoffe, es ist klar, dass die Neuerschaffung eines tödlichen Virus von Grund auf eine andere Form der Funktionserweiterungsforschung ist, die ebenso große Risiken mit geringem oder gar keinem potenziellen Nutzen birgt. Wir sollten beide Arten von Arbeit stoppen. (Hervorhebung hinzugefügt)

Die Menschen müssen diesen Forschern sagen: „Nur weil man etwas tun kann, heißt das nicht, dass man es auch tun sollte.“

Stoppt den Wahnsinn.