Holocaust-Überlebende Vera Sharav: Wenn wir nicht alle Widerstand leisten, wird es nie wieder so sein! Vollständige Rede – Nürnberg, 20. August 2022

Ich bin nach Nürnberg gekommen, um der aktuellen globalen Bedrohung unserer Zivilisation einen historischen Kontext zu geben. Die letzten 2 1⁄2 Jahre waren besonders anstrengend – da wurden schmerzhafte Erinnerungen wieder wach.

1941 war ich 31⁄2 Jahre alt, als meine Familie aus ihrem Haus in Rumänien vertrieben und in die Ukraine deportiert wurde.

Wir wurden in ein Konzentrationslager getrieben, wo wir praktisch verhungern mussten. Der Tod war allgegenwärtig. Mein Vater starb an Typhus, als ich fünf Jahre alt war.

Im Jahr 1944, als die Endlösung aggressiv umgesetzt wurde, zog sich Rumänien aus dem Bündnis mit Nazideutschland zurück. Die Regierung erlaubte mehreren hundert jüdischen Waisenkindern unter 12 Jahren die Rückkehr nach Rumänien. Ich war kein Waisenkind; meine Mutter hatte gelogen, um mein Leben zu retten.

Ich bestieg einen Viehwagenzug – denselben Zug, der weiterhin Juden in die Vernichtungslager transportierte – selbst als Deutschland den Krieg verlor.

Es dauerte vier Jahre, bis ich mit meiner Mutter wiedervereint war.

Der Holocaust dient als archetypisches Symbol für das unermesslich Böse

Moralische Normen und menschliche Werte wurden systematisch ausgelöscht.

Das Nazi-System zerstörte das soziale Gewissen.

Millionen von Menschen wurden als Sklavenarbeiter zu Tode geschuftet.

Andere wurden missbraucht

als menschliche Versuchskaninchen missbraucht.

Der Holocaust begann nicht erst in den Gaskammern von Auschwitz und Treblinka.

Dem Holocaust gingen 9 Jahre der schrittweisen Einschränkung der persönlichen Freiheit und der Aufhebung der gesetzlichen und bürgerlichen Rechte voraus.

Die Bühne wurde durch Angstmacherei und Hasspropaganda bereitet.

Eine Reihe von demütigenden, diskriminierenden Regierungserlassen dämonisierte die Juden als „Krankheitsüberträger“. Wir wurden mit Läusen verglichen.

Die wahre Viruserkrankung, die Nazi-Deutschland infizierte, ist die Eugenik – die elitäre Ideologie, die allen Völkermorden zugrunde liegt.

Eugenik ist in einen Mantel der Pseudowissenschaft gehüllt.

Sie wurde vom akademischen und medizinischen Establishment sowie von der Justiz übernommen – in Deutschland und in den Vereinigten Staaten.

Eugeniker rechtfertigen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit.

Sie legitimieren Diskriminierung, Apartheid, Sterilisation, Euthanasie und Völkermord. Die Nazis nannten es „ethnische Säuberung“ – zum Schutz des Genpools.

Die Medizin wurde von ihrem Heilungsauftrag entfremdet und zu einer Waffe gemacht.

Zunächst diente sie der Kontrolle der Fortpflanzung durch Zwangssterilisation, dann der Eliminierung der als „Untermenschen“ betrachteten Unmenschen. Die ersten Opfer des medizinischen Mordes waren 1.000

Deutsche behinderte Säuglinge und Kleinkinder. Diese mörderische Operation wurde auf schätzungsweise 10.000 Kinder bis zum Alter von 17 Jahren ausgeweitet.

Die nächsten Opfer waren psychisch Kranke, gefolgt von alten Menschen in Pflegeheimen. Alle diese Menschen wurden als „wertlose Esser“ verurteilt.

Im Rahmen der Operation T-4 wurden ausgewiesene Krankenhäuser zu Tötungsstationen, in denen verschiedene Vernichtungsmethoden getestet wurden – darunter auch Zyklon B, das Gas, das in den Todeslagern eingesetzt wurde.

Das Ziel der nationalsozialistischen Endlösung bestand darin, die gesamte jüdische Bevölkerung Europas (11 Millionen) so schnell und effizient wie möglich zu vernichten.

Die Nazis erließen diskriminierende Gesetze; sie setzten moderne Technologie, kostengünstige industrielle Methoden, ein effizientes Transportsystem und eine hoch qualifizierte Bürokratie ein, die den industriellen Völkermordprozess koordinierte. Das Ziel war hohe Geschwindigkeit, maximale Effizienz bei niedrigsten Kosten.

Die menschlichen Opfer dieses beispiellosen Völkermords waren 6 Millionen Juden und 9 Millionen andere Menschen, die von den Nazis als Untermenschen entmenschlicht wurden.

Der Zweck von Holocaust-Gedenkstätten ist es, künftige Generationen zu warnen und darüber zu informieren, wie sich eine aufgeklärte, zivilisierte Gesellschaft in ein völkermörderisches Universum verwandeln kann, das von absoluter moralischer Verderbtheit beherrscht wird.

Wenn wir einen weiteren Holocaust verhindern wollen, müssen wir bedrohliche aktuelle Parallelen erkennen, bevor sie das Gefüge der Gesellschaft vergiften.

Seit der Zeit des Nationalsozialismus sind das Studium der Geschichte und die meisten Geisteswissenschaften – einschließlich Philosophie, Religion und Ethik – von der Betonung der utilitaristischen Wissenschaft und Technologie überschattet worden.

Infolgedessen erkennen nur wenige Menschen die bedrohlichen Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Politik und der des Naziregimes.

Durch die Ausrufung des Ausnahmezustands – 1933 und 2020 – wurden die verfassungsmäßig geschützte persönliche Freiheit, die gesetzlichen Rechte und die Bürgerrechte außer Kraft gesetzt. Repressive, diskriminierende Verordnungen folgten.

Waren es 1933 vor allem Juden, die diskriminiert wurden, so sind es heute Menschen, die sich weigern, sich mit experimentellen, gentechnisch veränderten Impfstoffen impfen zu lassen. Damals wie heute wurden staatliche Diktate geschaffen, um Teile der Bevölkerung zu eliminieren.

Im Jahr 2020 verbot die Regierung den Krankenhäusern, ältere Menschen in Pflegeheimen zu behandeln. Das Ergebnis war ein Massenmord.

Regierungsdekrete verbieten Ärzten weiterhin, lebensrettende, von der FDA zugelassene Medikamente zu verschreiben; von der Regierung diktierte Protokolle töten weiterhin.

Die Medien schweigen – wie damals.

Die Medien verbreiten ein einziges, von der Regierung diktiertes Narrativ – genau wie unter den Nazis. Eine strenge Zensur bringt Andersdenkende zum Schweigen.

In Nazi-Deutschland gab es nur wenige, die sich dagegen wehrten; die, die es taten, wurden in Konzentrationslagern inhaftiert.

Heute werden Ärzte und Wissenschaftler, die das anerkannte Narrativ infrage stellen, verleumdet und ihr Ruf wird in den Schmutz gezogen. Sie riskieren, ihre Approbation zu verlieren, und ihre Wohnungen und Arbeitsplätze werden von SWAT-Teams durchsucht.

Die moralische Bedeutung des Nürnberger Kodex kann nicht hoch genug eingeschätzt werden:

Der Nürnberger Kodex ist das maßgebliche, international anerkannte Dokument in der Geschichte der medizinischen Ethik.

Dieses bahnbrechende Dokument wurde als Reaktion auf die von Ärzten und Wissenschaftlern der Nazis begangenen medizinischen Gräueltaten formuliert.

Der Kodex legt die moralischen Grenzen für die Forschung am Menschen fest.

Der Nürnberger Kodex lehnt die Ideologie der Eugenik ab und bekräftigt unmissverständlich den Vorrang und die Würde des einzelnen Menschen – im Gegensatz zum „höheren Wohl der Gesellschaft“.

Die amerikanischen Juristen, die den Nürnberger Kodex formulierten, übernahmen die offiziellen deutschen „Richtlinien für Menschenversuche“ von Dr. Julius Moses aus dem Jahr 1931. Diese Richtlinien blieben bis 1945 rechtlich in Kraft. Die Nazis verstießen in vollem Umfang gegen sie. Dr. Moses, der Jude war, wurde nach Theresienstadt deportiert, wo er starb.

Der Nürnberger Kodex definierte grundlegende, universelle moralische und rechtliche Standards und bekräftigte die grundlegenden Menschenrechte.

Diese Menschenrechte gelten für jeden Menschen.

Der Kodex setzt Grenzen für die Parameter zulässiger medizinischer Experimente.

Ebenso wichtig ist, dass der Nürnberger Kodex Ärzte und Forscher persönlich dafür verantwortlich macht, die Sicherheit der Versuchspersonen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Person freiwillig und in voller Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung gegeben hat. Die Normen des Nürnberger Kodex sind in das Internationale Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Sie sind heute sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten rechtlich anwendbar.

Ziel des Nürnberger Kodex ist es, sicherzustellen, dass die Medizin nie wieder von dem ethischen Vorsorgeprinzip abweicht: „Erstens, keinen Schaden anrichten“.

Der Nürnberger Kodex diente als Vorbild für nachfolgende nationale und internationale Menschenrechtskodizes – um sicherzustellen, dass:

die Rechte und die Würde des Menschen gewahrt werden;

& um sicherzustellen, dass Ärzte nie wieder moralisch abscheuliche Experimente durchführen.

Wie die 10 Gebote darf kein einziges Wort des Kodexes jemals geändert werden.

Der erste von 10 ethischen Grundsätzen legt die wichtigste ethische Forderung fest, die sehr detailliert formuliert ist:

„Die freiwillige Zustimmung des Probanden ist absolut unerlässlich“.

„Dies bedeutet, dass die betreffende Person rechtlich in der Lage sein sollte, ihre Zustimmung zu geben; sie sollte sich in einer Lage befinden, in der sie in der Lage ist, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne dass eine Art von Zwang oder Nötigung vorliegt; und sie sollte über ausreichende Kenntnisse und ein ausreichendes Verständnis der Elemente des betreffenden Gegenstands verfügen, um eine verständige und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Dies … erfordert, dass die Versuchsperson vor der Annahme … einer positiven Entscheidung … über Art, Dauer und Zweck des Versuchs, über die Methode und die Mittel, mit denen der Versuch durchgeführt werden soll, über alle vernünftigerweise zu erwartenden Unannehmlichkeiten und Gefahren sowie über die Auswirkungen auf ihre Gesundheit oder ihre Person, die sich aus ihrer Teilnahme an dem Versuch ergeben können, [informiert] werden sollte.

Die Pflicht und Verantwortung, die Qualität der Einwilligung festzustellen, liegt bei jeder Person, die den Versuch initiiert, leitet oder sich an ihm beteiligt. Es handelt sich um eine persönliche Pflicht und Verantwortung, die nicht ungestraft an andere delegiert werden kann.“

Die völkermörderische Kultur, die das Naziregime durchdrang, endete nicht im Jahr 1945. Sie metastasierte in den Vereinigten Staaten.

Am Ende des Krieges halfen Agenten der US-Regierung 1.600 hochrangigen Nazi-Wissenschaftlern, -Ärzten und -Ingenieuren, sich der Justiz in Nürnberg zu entziehen.

Diese Nazi-Technokraten erleichterten die mörderischen Operationen der Nazis. Sie waren Hitlers Partner bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie wurden im Rahmen der Operation Paperclip heimlich in die USA geschmuggelt. Dies geschah unter Missachtung der ausdrücklichen Anweisung von Präsident Harry Truman. Diese Nazi-Verbrecher wurden in hochrangigen Positionen in großen amerikanischen wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen untergebracht, wo sie ihre Arbeit fortsetzten.

Überdies bildeten diese Nazi-Technokraten eine Generation amerikanischer Wissenschaftler, Ärzte und Ingenieure aus.

Auf diese Weise wurden die Nazi-Methoden und die unmoralische Missachtung menschlicher Werte in Amerika verankert.

1961 warnte Präsident Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede an die Nation vor der zunehmenden Dominanz des „militärisch-industriellen Komplexes“, dessen „totaler Einfluss – wirtschaftlich, politisch und sogar spirituell – [überall] zu spüren ist“.

Eisenhower warnte: „Wir müssen uns der Gefahr bewusst sein, dass die öffentliche Politik selbst zur Gefangenen einer wissenschaftlich-technologischen Elite werden könnte.“

1979 warnte ein Bericht der US-Kommission über den Holocaust unter dem Vorsitz des Auschwitz-Überlebenden Elie Wiesel an den Präsidenten:

„…die Neigung, die Option der Nazis zu duplizieren und erneut Millionen von Menschen zu vernichten, bleibt eine schreckliche Bedrohung.“

Diejenigen, die erklären, dass Holocaust-Analogien „tabu“ sind, verraten die Opfer des Holocaust, indem sie die Relevanz des Holocausts leugnen.

Der Nürnberger Kodex dient seit seiner Veröffentlichung vor 75 Jahren als Grundlage für die ethische klinische Forschung.

Die Covid-Pandemie wird als Gelegenheit genutzt, um die im Nürnberger Kodex festgelegten moralischen und rechtlichen Parameter umzustoßen.

Der Nürnberger Kodex ist unsere Verteidigung gegen missbräuchliche Experimente.

Die Menschheit wird derzeit von den globalen Erben der Nazis belagert.

Eine Gruppe skrupelloser, miteinander verbundener, globaler Milliardäre hat die Kontrolle über die nationalen und internationalen Institutionen, die die Politik bestimmen, übernommen.

Sie haben mit der Umsetzung einer teuflischen Agenda begonnen:

Umsturz der Demokratie und der westlichen Zivilisation;

Entvölkerung der Weltbevölkerung;

Abschaffung der Nationalstaaten und Einführung einer Weltregierung;

Abschaffung des Bargelds und Einführung einer digitalen Währung;

Jedem Menschen digitale IDs und Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz einpflanzen. Wenn diese Ziele Wirklichkeit werden, werden wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche digital überwacht.

Im Mai 2022, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, erklärte Klaus Schwab, der Architekt des dystopischen Great Reset:

„Die Zukunft findet nicht einfach so statt; die Zukunft wird von uns, einer mächtigen Gemeinschaft hier in diesem Raum, gestaltet. Wir haben die Mittel, den Zustand der Welt zu erzwingen“.

Das ultimative Ziel dieser Größenwahnsinnigen ist es, die totale Kontrolle über die natürlichen Ressourcen und die finanziellen Mittel der Welt zu erlangen und die Menschen durch transhumane Roboter zu ersetzen.

[1] Der Transhumanismus ist ein biotechnologisch verbessertes Kastensystem – die Neue Eugenik.

Klaus Schwabs führender Berater ist Yuval Noah Harari, ein an der Oxford University ausgebildeter Israeli. Harari ist ein Befürworter der Neuen Eugenik und des Transhumanismus.

Harari bezeichnet den Menschen als „hackbares Tier“ Er erklärte: „Wir haben die Technologie, um Menschen in großem Umfang zu hacken…“.

Harari verachtet das Konzept von Gott selbst.

Transhumanisten verachten die menschlichen Werte und leugnen die Existenz einer menschlichen Seele. Harari erklärt, dass es zu viele „nutzlose Menschen“ gibt. Die Nazis bezeichneten sie als „wertlose Esser“.

Dies ist die Neue Eugenik.

Sie wird von den mächtigsten globalen Milliardär-Technokraten, die sich in Davos versammeln, befürwortet: Big Tech, Big Pharma, die Finanzoligarchen, Akademiker, Regierungsvertreter und der militärisch-industrielle Komplex. Diese Größenwahnsinnigen haben den Weg für einen weiteren Holocaust geebnet.

Diesmal ist die Bedrohung durch den Völkermord von globalem Ausmaß.

Statt Zyklon B-Gas sind die Massenvernichtungswaffen diesmal gentechnisch hergestellte injizierbare Biowaffen, die sich als Impfstoffe tarnen.

Diesmal wird es keine Retter geben. Wenn wir uns nicht alle wehren, heißt es jetzt: Nie wieder.

Vera Sharav

Holocaust-Überlebende

Öffentliche Fürsprecherin für Menschenrechte

Gründerin und Präsidentin der Alliance for Human Research Protection (AHRP)