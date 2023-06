Sie benötigen eine Kriegsstrategie – Catherine Austin Fitts

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Report, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Wohnungsbauministerin (Regierung Bush 41), sagt: „Es gibt Leute, die versuchen, Sie zu töten. . . . Sie benötigen keine Anlagestrategie, Sie benötigen eine Kriegsstrategie, denn dies ist ein Krieg. . . . Man kann keine Geschäfte mit Kriminellen machen, insbesondere nicht mit Kriminellen, die über dem Gesetz stehen und souveräne Immunität genießen oder vom Justizministerium so behandelt werden, als hätten sie souveräne Immunität. Wir hatten den Durham-Bericht, der herauskam, und sie verkündeten: Hoppla, wir hatten keine Beweise (gegen Präsident Trump), und wir werden niemanden belangen. Das ist souveräne Immunität. . . .

Die Mittelschicht wird ausgenommen, und an der Wurzel beobachten wir die Zentralisierung des Reichtums mithilfe von Zentralbankmechanismen, und das ist eine Politik und eine Strategie. Ich habe Washington vor Jahren verlassen und gesagt, dass das Geld aus der Bundesregierung verschwindet. Ich sagte, wenn sie so weitermachen, werden sie sich entvölkern müssen oder die Lebenserwartung oder unseren Lebensstandard senken müssen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, und ich habe gesagt, dass ich da nicht mitmachen werde. Man kann Menschen mit einer Biowaffe töten (wie die CV19-Biowaffeninjektionen), aber man kann auch Menschen mit einem Stift töten. Erstens haben sie Menschen mit einem Stift getötet, bevor wir mit der Pandemie begonnen haben.

Fitts ist überzeugt, dass in nächster Zeit keine großen Zinssenkungen zu erwarten sind. Eine Pause, vielleicht, eine Zinssenkung – vergessen Sie es. CAF erklärt: „Sie werden tun, was immer sie tun müssen, um den Dollar zu schützen. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie bei der nächsten Sitzung eine Pause (bei den Zinserhöhungen) einlegen würden … aber wenn sie die Zinssätze erhöhen müssen, um den Dollar zu schützen, werden sie es zweifellos tun. Sie haben viel mehr davon, die Reservewährung zu sein, als eine weitere Rezession in Kauf zu nehmen und eine weitere Runde der Mittelschicht auszulöschen.

Die CAF behauptet, dass die dunklen Mächte den Wohlstand zerstören wollen. CAF sagt: „Ich denke, wir benötigen unseren eigenen Reset. The People’s Reset‘, und der Schlüssel zu unserem Reset ist, dass es eine gewinnorientierte Revolution sein muss. Wir müssen uns um den Aufbau von Wohlstand kümmern und dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Kultur des Wohlstandsaufbaus zerstören. . . . Ich werde anderen Menschen helfen, produktiv zu sein, und zwar auf eine Art und Weise, die familiären, persönlichen und gesellschaftlichen Reichtum hervorbringt und schafft. Wissen Sie, was Wohlstand bewirkt? Das ist das Saatkorn der Demokratie. Ohne Wohlstand wird es keine Demokratie geben. Es wird Bolschewismus und Tyrannei geben. Sie lassen unseren Wohlstand schrumpfen, und das können wir nicht zulassen. Wir müssen Wohlstand schaffen, und das beginnt damit, dass jeder Einzelne seinen Wohlstand schützt . . und seinen Reichtum nutzt, um anderen zu helfen…. Wir müssen also Wohlstand schaffen, wenn wir uns jemals aus dieser Situation herauswinden wollen.“

CAF beschreibt die Deflation, die mit der Entvölkerung durch die CV19-Biowaffe/Injektion einhergeht. CAF sagt auch, dass Ihre Überlebenschancen erheblich steigen, wenn Sie jetzt handeln, und geht im Detail auf die Schritte ein, die Sie unternehmen müssen, um böse Menschen zu vereiteln, die versuchen, uns umzubringen und unseren Reichtum zu „ernten“.

Abschließend sagt CAF: „. . . Es zahlt sich aus, einen harten Kopf zu haben und einfach nie aufzugeben. Lernen Sie einfach weiter und fangen Sie überall an. . . . In „Turtle Forth“ geht es darum, niemals aufzugeben, und das ist wichtig, denn wenn man es mit dem wahrhaft Bösen zu tun hat, und damit haben wir es hier zu tun, ist es wirklich leicht, entmutigt zu werden oder die Hoffnung aufzugeben. Das darf man nicht tun… Was ihr um jeden Preis schützen müsst, ist euer Glaube, eure Hoffnung und eure Liebe“.

Es gibt noch viel mehr in dem 1 Stunde und 4 Minuten langen Interview.