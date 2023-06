Covid: Die Zerstörung der medizinischen Ethik und des Vertrauens in die Ärzteschaft, Teil 2

Dies ist der zweite Teil einer Diskussion eines beratenden Chirurgen über den Schaden, der durch die irrationale Covid-Politik der Regierung angerichtet wurde. Teil 1 können Sie hier lesen. In Teil 2 geht es um den Verrat an der Einwilligung nach Aufklärung.

Es reicht nicht aus, die Zustimmung eines Patienten einzuholen, bevor man einen Eingriff vornimmt. Damit eine Einwilligung gültig ist, muss sie bestimmten Voraussetzungen genügen. Die Patienten müssen ordnungsgemäß über alle ihre Optionen informiert werden, auch über die Möglichkeit, keine Behandlung zu erhalten. Sie müssen über die Vor- und Nachteile jeder Entscheidung aufgeklärt werden. Die Entscheidung muss freiwillig sein, ohne Zwang, ohne Einschüchterung und ohne Drohungen. Die Patienten sollten die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Was ist in dem Impfstoff enthalten? Welches sind meine individuellen Risiken bei einer Impfung? (Nach eigenen Angaben von Pfizer wurden später schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei 1 von 800 gemeldet). Wie hoch ist die absolute Risikominderung durch den Eingriff?

Andere berechtigte Fragen sind den alternativen Medien vorbehalten geblieben und wurden nur dann gestellt, wenn sie der Zensur entgingen. Wurden abgetriebene fötale Zellen verwendet? Warum wurde das Spike-Protein (angeblich der tödlichste Teil des SARS-CoV-2-Virus) für den Impfstoff hergestellt? Wie viel Spike-Protein würde hergestellt werden? Besteht durch die Einführung des Spike-Proteins ein Risiko für den Körper?

Zum Zeitpunkt der Einführung des Impfstoffs lebten wir neun Monate lang unter strengen staatlichen Restriktionen, Abriegelungen, sozialer Distanzierung, Maskengeboten und Reiseverboten, ja sogar dem Verbot, eine Kneipe oder ein Restaurant zu besuchen. Die SPI-B (Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours) und die „Nudge Unit“ von Sage hatten zusammen mit dem Rest der Regierung und den Medien ganze Arbeit geleistet, um uns Angst einzujagen, während sie mit dem Zuckerbrot der Freiheit an der Impfstoffstange baumelten. Dies war nichts anderes als Zwang. Wurde der Bevölkerung klar gesagt, dass sie eine experimentelle, neuartige, unbewiesene Gentherapie ohne langfristige Sicherheitsdaten erhalten würde? Nein. Es wurde ihnen immer wieder gesagt, dass sie „sicher und wirksam“ sei, und jeder, der berechtigte Fragen stellte, wurde als gefährlich, als Frauenfeind, als Rassist, als Idiot, als rücksichtslos und als Gefahr für die Gesellschaft abgestempelt. Ein „Oma-Killer“. Entgegen allen Grundsätzen der medizinischen Ethik wurde eine Kombination aus Angst, Isolation, Einschränkung der Freiheit, Propaganda und Unterdrückung von Informationen eingesetzt, um die Bevölkerung zu „überzeugen“, an einem Massenexperiment teilzunehmen. Fast alle, die ich kannte, sagten mir, dass sie sich nur deshalb impfen ließen, damit sie ihre Lieben besuchen oder in den Urlaub fahren konnten. Wenn nicht Zwang, so war es doch Bestechung. Für die nicht Geimpften und Ungeimpften war es schwierig, Zugang zu medizinischer Behandlung zu erhalten. In einigen Teilen der Welt herrschte eine medizinische Apartheid.

Ein weiterer Schlag gegen die medizinische Ethik war die Impfpflicht, zunächst für das Personal von Pflegeheimen und dann für alle Beschäftigten des staatlichen und privaten Gesundheitswesens, die erst in letzter Minute aufgehoben wurde. Mandate sind ein Gräuel für die medizinische Ethik. Sie verstoßen gegen die dritte Säule – das Grundrecht auf körperliche Autonomie und persönliche Entscheidung. Vierzigtausend Beschäftigte in Pflegeheimen haben im Vereinigten Königreich ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie dieses Recht in Anspruch genommen haben, und sind nie entschädigt worden. Viele, viele mehr in den USA verloren ihren Lebensunterhalt oder wurden zur Zwangsimpfung gezwungen.

Trotz dieser systematischen Unterdrückung der medizinischen Ethik blieb die große Mehrheit der 280 000 britischen Ärzte stumm. Die Royal Colleges der Ärzte, Chirurgen, Krankenschwestern usw. schlossen sich der Darstellung der Regierung an. Die Ärztekammer (General Medical Council), die den Ärzten Richtlinien darüber gibt, was es bedeutet, ein guter Arzt zu sein, blieb still.

Die wenigen Ärzte, die mutig genug waren, das Narrativ zu hinterfragen und Bedenken zu äußern, wurden von der GMC untersucht und suspendiert. Ärzte, die das Narrativ unterstützten und falsche Tatsachen angaben, wurden von der GMC nicht sanktioniert. Die Doppelmoral war unübersehbar und eine Warnung an alle Andersdenkenden, was auf sie zukam, wenn sie die Darstellung infrage stellten.

Die GMC und die Disziplinarverfahren in den Krankenhäusern wurden als Waffe eingesetzt, um eine medizinische Zensur zu schaffen, auch wenn die Gegenwehr immer stärker wird.

Als ich ein Video auf Twitter veröffentlichte, in dem ich die Sicherheit der Covid mRNA-Gentherapie-Spritzen infrage stellte, wurde ich von den nationalen medizinischen Leitern zweier privater Krankenhausgruppen, in denen ich arbeite, kontaktiert. Sie teilten mir mit, dass anonyme Beschwerden eingegangen seien und ich meine Twitter-Postings einstellen und mein Video löschen solle, unter Androhung möglicher künftiger Maßnahmen, einschließlich der Überprüfung meiner Approbationsrechte. Ich argumentierte, dass ich als Arzt die Pflicht habe, meine Meinung zu sagen, insbesondere wenn es um die Sicherheit der Patienten geht. Ich befolgte auch die GMC-Leitlinien 23 und 24 im Leitfaden für gute medizinische Praxis.

In Leitlinie 23 heißt es, dass Sie zum Schutz der Patienten beitragen müssen: an vertraulichen Untersuchungen mitwirken, unerwünschte Ereignisse erkennen, unerwünschte Vorfälle im Zusammenhang mit Medizinprodukten melden, die die Sicherheit eines Patienten oder einer anderen Person gefährden oder gefährden können, und vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkungen melden und auf Anfragen von Organisationen, die die öffentliche Gesundheit überwachen, reagieren, wobei Sie stets die Vertraulichkeit der Patienten wahren.

Laut Leitlinie 24 müssen Sie eine Kultur fördern und unterstützen, die es allen Mitarbeitern ermöglicht, Bedenken offen und sicher zu äußern.

Ich habe meine Beiträge in den sozialen Medien nicht eingestellt und werde weiterhin auf die Schäden aufmerksam machen, die ich bei diesen „Therapien“ sehe. Unter Bezugnahme auf die GMC-Leitlinien sollten andere Ärzte vielleicht mutiger sein und sich gegen solche Zensurversuche wehren.

Die informierte Zustimmung ist nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden. Die Patienten müssen auf neue Informationen aufmerksam gemacht werden, die ihre Wahl und ihre künftigen Entscheidungen beeinflussen könnten, z. B. die sich abzeichnenden Beweise dafür, dass die Spritzen nicht nur in unseren Armen verbleiben, sondern dass die Lipid-Nanopartikel die Blut-Hirn-Schranke überwinden und durch den ganzen Körper, einschließlich der Geschlechtsorgane, wandern. Uns wurde gesagt, die mRNA könne nicht in unsere DNA geschrieben werden, aber eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass dies innerhalb von sechs Stunden nach der Einnahme der Spritze geschehen kann. Pfizer selbst hat ein Dokument erstellt, in dem Hunderte von möglichen Komplikationen aufgelistet sind. Solche Risiken werden von der MHRA zwar erwähnt, aber immer wieder heruntergespielt oder abgetan. Ihre Berichte über die Gelbe Karte zeigen jedoch, dass fast 500.000 Menschen von unerwünschten Ereignissen betroffen sind, die meisten davon schwerwiegend, obwohl die MHRA ihr Mantra von der „sicheren und wirksamen“ Wirkung wiederholt und darauf besteht. Wurden die Patienten, denen Booster angeboten werden, über all dies aufgeklärt?

Es ist schwer zu verstehen, warum die Medien alles verschweigen und vermeiden, was auch nur den Anschein einer Kritik an den mRNA-„Impfstoffen“ oder an den staatlichen Gesundheitsbehörden erweckt, die sich weigern, die kollateralen Gesundheitsschäden zu überprüfen, obwohl die Einwilligung nach Aufklärung und die Sicherheit der Patienten auf dem Spiel stehen. Die Gremien, die den Patienten verteidigen und für die medizinische Ethik eintreten sollen, bleiben still. Die Journalisten, Medien, Prominenten, Influencer und Aktivisten, die sich zum „Klimanotstand“ oder dazu äußern, dass das Vereinigte Königreich bei der Impfung zuerst da war, bleiben totenstill, wenn es um das größte medizinische Experiment geht, das der Menschheit zugefügt wurde.

Jede Woche sagen mir Ärzte in verschwörerischem Flüsterton, dass sie mit mir übereinstimmen, dass sie unterstützen, was ich tue, und dass sie sich nicht mehr impfen lassen werden. Aber wenn ich sie frage, warum sie nicht an die Öffentlichkeit gehen, schütteln sie den Kopf und schauen auf den Boden. Sie haben natürlich Angst, ihren Arbeitsplatz und ihren Lebensunterhalt zu verlieren. Ein Neurologe erzählte mir, dass er noch nie so viel zu tun hatte und dass er immer häufiger mit bizarren und seltenen Erkrankungen konfrontiert wird. Auf meine Frage, was der Grund dafür sei, antwortete er leise „die Impfstoffe“, obwohl wir die einzigen beiden im Raum waren. Als ich ihn fragte, ob er an die Öffentlichkeit gehen würde, schüttelte er den Kopf und ging weg.

Als Mitglied einer privaten, geschlossenen Facebook-Gruppe von Ärzten, deren Mitgliederzahl in die Tausende geht, wurde ich Zeuge von Tugendhaftigkeit, beruflicher Hybris und Gruppendenken und konnte beobachten, wie Kollegen und Patienten, die sich gegen die Impfung entschieden, lächerlich gemacht wurden. Was ich nicht gesehen habe, waren Mitgefühl, Empathie und Respekt für die Entscheidungen der Menschen.

Die Tatsache, dass ausgerechnet Ärzte die Heuchelei und die Lügen, die der Angstmacherei, der Manipulation und der Zensur zugrunde liegen, nicht erkennen konnten, ist ein Grund zur Trauer.

Die Ärzte haben ihre Patienten im Stich gelassen. Sie sind blindlings dem Narrativ der Regierung gefolgt. Sie haben jeden Anschein von medizinischer Ethik aufgegeben. Sie weigern sich jetzt, zuzugeben, dass es Verletzungen der mRNA-Gene gibt, oder sie sehen sie nicht als solche an und helfen nicht, sie zu beheben. Das ist medizinisches Gaslighting in seiner schönsten Form.

Die Öffentlichkeit ist nicht blind dafür. Jeden Tag erhalte ich Nachrichten, in denen mir mitgeteilt wird, dass das Vertrauen in die Ärzteschaft tot ist und nie mehr zurückgewonnen werden kann.

Wenn wir, die Ärzteschaft, hoffen, die begehrte Position des vertrauenswürdigsten Berufsstandes wiederzuerlangen, müssen wir zuerst zugeben, dass ein Fehler gemacht wurde (Pflicht zur Offenheit), uns entschuldigen, verhindern, dass er sich wiederholt, und versuchen, das Unrecht zu beheben.

Wer schweigt, macht sich mitschuldig an der größten Verletzung unserer Menschenrechte und der medizinischen Ethik in der Geschichte der Menschheit.