Chomsky: Wenn die EU der von den USA geführten Weltordnung folgt, wird sie sich deindustrialisieren.

Noam Chomsky erklärt gegenüber Sputnik, dass es zwei Möglichkeiten für den Niedergang der EU gibt: ein multipolares, auf der UNO basierendes System oder ein unipolares, „regelbasiertes“ System, das sich auf eine Welt bezieht, in der die USA die Regeln machen und brechen, wie es ihnen gefällt.

Der US-amerikanische Linguist und Akademiker Noam Chomsky erklärte am Dienstag gegenüber Sputnik, dass „Europa eine wichtige Entscheidung zu treffen hat: Bleibt es innerhalb des von den USA dominierten Systems und sieht sich mit einem wahrscheinlichen Niedergang und sogar, wie manche voraussagen, einer Deindustrialisierung konfrontiert? Oder wird es sich auf irgendeine Weise seinem natürlichen Wirtschaftspartner im Osten anpassen, der reich an Bodenschätzen ist, die Europa braucht, und ein Tor zum lukrativen chinesischen Markt darstellt?“

Auf die Frage, ob wir uns an der Schwelle zu einer neuen Weltordnung befinden und ob der Krieg in der Ukraine zu größeren Veränderungen führen wird, erklärte Chomsky, dass es für dieses Dilemma zwei Möglichkeiten gibt: ein multipolares System auf der Grundlage der Vereinten Nationen oder ein unipolares, „regelbasiertes“ System. Die zweite Option bezieht sich auf eine Welt, in der die USA die Regeln machen und brechen, wie es ihnen gefällt.

„Ersteres wird von den meisten Ländern der Welt unterstützt. Letztere wird von der Anglosphäre, Europa, Japan und einigen wenigen anderen unterstützt“, erklärte Chomsky und betonte, dass der Krieg in der Ukraine „den Vereinigten Staaten ein höchst willkommenes Geschenk gemacht hat, indem er Europa in die Tasche Washingtons getrieben und damit dessen Forderung nach einer unipolaren ‚regelbasierten‘ Ordnung gestärkt hat.“

„Es gibt viele Ungewissheiten darüber, wie diese Spannungen gelöst werden können“, sagte er.

Ein Gorbatschow-Vorschlag?

In diesem Monat wiederholte der US-Investor Jim Rogers Chomskys Aussagen, indem er gegenüber Sputnik erklärte, dass politische Vereinigungen wie die Europäische Union in der Geschichte nie überlebt hätten, während Chomsky die Hoffnung äußerte, dass Europa sich mehr in Richtung der Vision des ehemaligen sowjetischen Führers Michail Gorbatschow „Von Lissabon nach Wladiwostok“ bewegen werde, bevor es sich verschlechtere.

„Ich denke auch, dass Gorbatschows Vorschlag für ein ‚gemeinsames europäisches Haus‘ von Lissabon bis Wladiwostok ohne militärische Allianzen und mit gemeinsamen Bemühungen um eine sozialdemokratische Zukunft einen großen Wert hat“, sagte Chomsky.

„Ich hoffe, dass die Zukunft zu Gorbatschows Vision tendieren wird, bevor es zu spät ist“.

Dem Akademiker zufolge neigen die USA eher zur atlantischen Option auf NATO-Basis, die sich auf den indo-pazifischen Raum ausgedehnt hat, um Europa in ihre Konfrontation mit China einzubeziehen.

Chomsky erinnerte daran, dass der frühere US-Präsident George H.W. Bush und Gorbatschow sich einig waren, dass Deutschland der NATO beitreten und vereinigt werden sollte, dass sich das Militärbündnis aber nicht „einen Zoll nach Osten“ Deutschlands ausdehnen sollte.

„Die klaren, eindeutigen Dokumente sind auf der Website des Nationalen Sicherheitsarchivs leicht zugänglich. Präsident Bush hat sich an die Vereinbarung gehalten“, sagte Chomsky und wies darauf hin, dass der frühere US-Präsident und Nachfolger von Bush, Bill Clinton, gegen die Vereinbarung verstieß, indem er sich über die Einwände hochrangiger US-Diplomaten und politischer Analysten hinwegsetzte, die davor gewarnt hatten, dass eine Erweiterung der NATO rücksichtslos und provokativ sei.

„Seine Nachfolger gingen noch weiter, indem sie ebenfalls wichtige Rüstungskontrollvereinbarungen aufkündigten, die die Kriegsgefahr erheblich verringert hatten. Meiner Meinung nach hätte keine dieser Maßnahmen stattfinden dürfen“.