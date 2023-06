China rückt sein Land gefährlich nahe an US-Kriegsschiffe heran

Caitlin Johnstone

Das US-Militär hat Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie ein chinesisches Marineschiff am Wochenende den Weg eines amerikanischen Zerstörers in der Straße von Taiwan kreuzt und das US-Schiff angeblich zur Verlangsamung zwingt, um eine Kollision zu vermeiden.

In einer Erklärung des US-Kommandos für den indopazifischen Raum heißt es, das chinesische Schiff habe in Anwesenheit US-amerikanischer und kanadischer Kriegsschiffe während einer routinemäßigen Durchfahrt der Seestreitkräfte dieser Nationen durch die Taiwanstraße von Süden nach Norden Manöver in unsicherer Weise durchgeführt und sei dabei bis auf 150 Meter an das amerikanische Schiff herangekommen.

Ich weiß, was Sie jetzt denken: Was macht ein chinesisches Marineschiff in der Straße von Taiwan, wo US-amerikanische und kanadische Kriegsschiffe friedlich routinemäßige Navigationsübungen durchführen?

Nun, ich weiß nicht, ob diese Nachricht für Sie genauso schockierend ist wie für mich, aber es hat sich herausgestellt, dass China es geschafft hat, sein Land unmittelbar an der Taiwanstraße zu platzieren, und nun nur noch 100 Meilen (ca. 161 km) von Taiwan selbst entfernt ist. Diese schmale Wasserstraße war der einzige Raum, den die US-amerikanische und die kanadische Marine durchfahren durften, wodurch sie chinesischen Kriegsschiffen und dem Land China gefährlich nahe kamen.

China hat sich noch nicht offiziell für die Bedrohung der US-Marine durch die unsicheren Manöver seines Kriegsschiffs und seine geografische Lage entschuldigt.

BREAKING: The Navy has released video of a Chinese warship sailing dangerously close to a Navy destroyer in the Taiwan Strait on Saturday pic.twitter.com/jA0YNEgsnM — Dave Brown (@dave_brown24) June 5, 2023

Das US Indo-Pacific Command stellt in seiner Erklärung fest, dass es zum Zeitpunkt des Vorfalls „im Einklang mit dem Völkerrecht“ gehandelt habe, und erklärt, dass der Transit „das gemeinsame Engagement der USA und Kanadas für einen freien und offenen Indopazifik“ zeige, und fügt hinzu, dass das US-Militär „überall dort, wo es das Völkerrecht zulässt, sicher und verantwortungsvoll fliegt, segelt und operiert“.

Das ist natürlich richtig. Schließlich handelt es sich um internationale Gewässer, und die chinesische Marine sollte daher US-Militärschiffen, die diese Gewässer durchqueren, aus dem Weg gehen, genauso wie die US-Marine chinesischen Streitkräften aus dem Weg gehen würde, die ein paar Meilen vor der Küste Kaliforniens oder zwischen den Inseln Hawaiis unterwegs sind. Die USA verlangen nur die gleiche Freiheit der Schifffahrt, die sie auch jedem anderen gewähren würden.

Am 26. Mai gab es einen weiteren Vorfall, der Chinas aggressives und gefährliches Auftreten zu Lande zeigt, als ein US-Spionageflugzeug während friedlicher Überwachungsoperationen über dem Südchinesischen Meer von einem chinesischen Kampfjet angegriffen wurde. In einer Erklärung des US-Kommandos für den Indopazifik wurde der Vorfall als „unnötig aggressives Manöver“ bezeichnet, das den „sicheren und routinemäßigen Betrieb“ des Spionageflugzeugs unterbrochen habe.

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



Read more⬇️https://t.co/jeAEg1lHXz pic.twitter.com/AvPKRZHCZB — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023

Was zum Teufel ist hier los? Was macht ein chinesischer Kampfjet ganz drüben im Südchinesischen Meer?

Offensichtlich haben chinesische Kampfjets in dieser Region nichts zu suchen, vor allem wenn ihre Bewegungen die US-Spionageflugzeuge gefährden, die dort ihre friedlichen Missionen durchführen. Aber wie in der Straße von Taiwan waren die imperialistischen Aggressionen der Kommunistischen Partei Chinas so expansionistisch, dass das Südchinesische Meer nun unmittelbar an das chinesische Festland angrenzt.

Es bleibt zu hoffen, dass China seine unverschämten Aggressionen gegen die US-Streitkräfte einstellt, die sich in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, dass es aufhört, arme wehrlose Kriegsschiffe und Spionageflugzeuge zu gefährden, indem es sich in Gewässern und im Luftraum bewegt, die es gar nicht erst betreten darf, und dass es anfängt, die auf Regeln basierende globale Souveränität der Vereinigten Staaten von Amerika zu respektieren.