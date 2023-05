Covid: Die Zerstörung der medizinischen Ethik und des Vertrauens in die Ärzteschaft, Teil 1

Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Diskussion eines beratenden Chirurgen über den Schaden, der durch die irrationale Covid-Politik der Regierung angerichtet wurde.

Wenn es um die letzten drei Jahre geht, gibt es vieles, was ich nicht weiß. Was ich aber weiß, ist, dass ich viele Fragen habe. War die „Pandemie“ eine „Plandemie“? Es fühlte sich jedenfalls so an. Ist das Virus aus einem Labor entkommen? Was genau ist ein Virus? Welche Rolle spielten das US-Verteidigungsministerium, die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und Dr. Anthony Fauci bei der Entstehung von SARS-CoV-2? Warum sollte jemand, der bei klarem Verstand ist, Experimente zur Funktionssteigerung durchführen; ist das nicht einfach Biokriegsführung unter einem anderen Namen? Warum hat unsere Regierung im Gleichschritt mit den meisten anderen Ländern Abriegelungsmaßnahmen, Maskenpflicht und soziale Distanzierung eingeführt, obwohl es nie einen Beweis für deren Wirksamkeit gab? Warum wurden alternative, billige und leicht verfügbare Therapeutika nicht in Betracht gezogen, sondern stattdessen lächerlich gemacht und sogar verboten? Im Falle einer tödlichen Pandemie würde man doch sicher alle Möglichkeiten ausloten?

Ich verstehe nicht, warum das Vereinigte Königreich am 20. März 2020 eine Abriegelung einführte, obwohl die Regierung einen Tag zuvor SARS-CoV-2 als nicht mehr hochgradig ansteckende Krankheit eingestuft hatte. Ich verstehe nicht, warum bestimmte Milliardäre und Persönlichkeiten so viel Einfluss auf die nationale und internationale Politik haben, vor allem, wenn es um die Gesundheit und insbesondere die Covid-Politik geht. Ich verstehe nicht, warum unsere Regierungen mit ihrer Covid-Politik ihrer ohnehin schon schwachen Wirtschaft selbst einen so großen Schaden zufügen. Und warum führte das Infragestellen der Covid-Erzählung und der Regierung zu Zensur und De-Platforming auf allen wichtigen Social-Media-Plattformen? Warum mussten wir, wenn die Masken funktionierten, sechs Fuß auseinander stehen? Wenn es funktioniert hat, sechs Fuß auseinanderzustehen, warum mussten wir dann Masken tragen? Wenn beides funktionierte, warum dann die Absperrungen? Wenn alles drei funktioniert hat, warum dann die Notwendigkeit eines Schnellimpfstoffs? Und täuschen Sie sich nicht, es war eilig. Wenn die Impfstoffe sicher und wirksam waren, warum dann die zusätzliche Klausel „keine Haftung“? Wie kann schließlich eine experimentelle, neue Gentherapie als Impfstoff bezeichnet werden?

Als Chirurg, der vor 25 Jahren seine Ausbildung abgeschlossen hat, weiß ich eine ganze Menge über medizinische Ethik und die Einwilligung nach Aufklärung. Die medizinische Ethik ist die moralischen Grundsätze, nach denen sich Ärzte zu richten haben und die Ausübung der Medizin regeln. Die vier Säulen der medizinischen Ethik sind Non-maleficence (nicht schaden), Beneficence (Gutes tun), Autonomie (dem Patienten die Freiheit geben, frei zu wählen, wo er dazu in der Lage ist) und Gerechtigkeit (Fairness gewährleisten).

Non-maleficence wird oft mit dem lateinischen Satz Primum non nocere beschrieben, was so viel bedeutet wie „zuerst keinen Schaden anrichten“. Angesichts eines bestehenden Problems kann es besser sein, nichts zu tun oder nichts zu unternehmen, als zu riskieren, mehr Schaden als Nutzen anzurichten. Dies veranlasst zur Wachsamkeit im Hinblick auf den möglichen Schaden, den ein Eingreifen anrichten könnte. Deshalb läuteten bei mir im späten Frühjahr 2020 die Alarmglocken, als viel darüber diskutiert wurde, wie Impfstoffe uns aus der Pandemie herausführen könnten. Noch nie zuvor war es uns gelungen, einen Impfstoff gegen ein Coronavirus (eines der häufigsten Erkältungsviren) zu entwickeln, da diese Viren eine hohe Mutationsrate aufweisen. Die Entwicklung von Arzneimitteln ist bekanntlich eine langwierige Angelegenheit, die etwa ein Jahrzehnt dauert, um mehrere wichtige Sicherheitsstufen zu durchlaufen, von denen jede einzelne bestanden werden muss, um zur nächsten überzugehen. In der ersten Phase, der präklinischen Arzneimittelprüfung, werden die Medikamente anhand von Computermodellen und im Labor gezüchteten menschlichen Zellen getestet. In diesen Studien ermitteln die Forscher die folgenden Informationen über das Medikament: seine Aufnahme, seine biologische Verteilung, seinen Stoffwechsel und seine Ausscheidung. Dann folgen die Tierversuche. Schließlich folgen die klinischen Versuche am Menschen.

Die klinische Phase besteht in der Regel aus drei bis vier Phasen. In Phase I wird die Sicherheit einer neuen Behandlung getestet. In Phase II wird die neue Behandlung im Vergleich zu einem Placebo oder anderen Behandlungen getestet. Phase III umfasst eine größere Anzahl von Patienten, in der Regel Hunderte oder Tausende. Phase IV schließlich wird nach der Zulassung eines Arzneimittels durchgeführt, um seine weitere Wirksamkeit und Sicherheit zu testen.

Die Covid-Impfstoffe wurden alle im Eiltempo durch den normalen Prozess geführt. Es stellt sich die Frage, welche Schritte übersprungen wurden. Ich habe zwar drei frühe Tierstudien identifiziert: Corbett et al. (2020): Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates, New England Journal of Medicine; Vogel et al (2020): A prefusion SARS-CoV-2 spike RNA vaccine is highly immunogenic and prevents lung infection in non-human primates, bioRxiv; Vogel et al (2021): BNT162b vaccines protect rhesus macaques from SARS-CoV-2, Nature, keine der Studien befasste sich mit der Sicherheit und den möglichen unerwünschten Wirkungen der Covid-Impfstoffe.

Wurden Biodistributionsstudien durchgeführt? Wurde das Sicherheitsprofil der Lipid-Nanopartikel, ihre biologische Verteilung und ihr Toxizitätsgrad jemals getestet? Wurden Tierversuche speziell zu diesem Thema durchgeführt? Diese Fragen wurden nicht beantwortet, was darauf schließen lässt, dass entweder keine Studien durchgeführt oder sie nie veröffentlicht wurden – beides ist gleichermaßen verwerflich.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Welt solche Impfstoffe noch nie gesehen hat. Sowohl die Verwendung von Lipid-Nanopartikeln als auch von mRNA sind neu und experimentell. Doch als die US Food and Drug Administration (FDA) Pfizer eine Notfallzulassung erteilte, beendete das Unternehmen seine Studie vorzeitig. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Impfstoff dem Placebo-Arm (der Vergleichsgruppe der Studie) verabreicht, wodurch die Möglichkeit kritischer Langzeit-Vergleichsdaten zur Sicherheit und Wirksamkeit entfiel. Pfizer behauptete, es sei unethisch, den Impfstoff der Placebogruppe vorzuenthalten, da er sicher und wirksam sei, obwohl es wissenschaftlich unmöglich war, dies zu diesem frühen Zeitpunkt zu behaupten. Es war sicherlich unethisch, die Studie zu beenden und uns kritische Langzeitsicherheitsdaten vorzuenthalten.

Unethisch war auch die Behauptung, dass der experimentelle Impfstoff eine 95-prozentige Wirksamkeit habe. Diese statistische Täuschung beruhte auf einer äußerst irreführenden Berechnung der relativen Risikominderung in Prozent, obwohl es eigentlich auf die absolute Risikominderung ankommt. Die absolute Risikominderung gibt den tatsächlichen Unterschied im Risiko zwischen einer Gruppe und einer anderen an. Dies ist wichtig, da die absolute Risikoreduzierung in diesem Fall weniger als 1 % betrug – eine Information, die, wenn sie bekannt gewesen wäre, die Meinung der Menschen über den Wert des Impfstoffs für sie oder die Gesellschaft hätte ändern können. Dies führt uns direkt zur Frage der informierten Zustimmung, der entscheidenden zweiten Säule der medizinischen Ethik. Ich werde dies in Teil 2 erörtern.