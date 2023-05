Das Melodrama um die Schuldenobergrenze ist ein Ablenkungsmanöver der Unipartei von der Realität

Es gibt keinen wirklichen Widerstand in Washington gegen das Wachstum der Regierung und das Gelddrucken

Die korrupten Machthaber wollen Sie davon überzeugen, dass sie sich wirklich um die Expansions- und Ausgabensucht unserer Regierung kümmern, und sie veranstalten eine Show vor jeder Fernsehkamera, die sie finden können.

Nach der Erzählung der Konzernmedien sollen die Republikaner „die Stellung halten“, indem sie die Sozialversicherung Ihrer Oma in unerträglicher Weise kürzen. Die Demokraten streben eine saubere Anhebung der „Schuldenobergrenze“ an, die so flexibel ist wie nie zuvor, da sie seit 1960 bereits 78 Mal angehoben wurde.

Angesichts der Tatsache, dass Amerika weit über 30 Billionen Dollar Schulden hat, sollte man meinen, dass diese demokratisch gewählten Abgeordneten als verantwortungsbewusste Verwalter für die finanzielle Gesundheit ihrer Wählerschaft handeln würden.

Leider trifft diese Bezeichnung nur auf etwa zwei bis vier Prozent (das ist vielleicht zu großzügig) der 535 Mitglieder des Kongresses zu. Der größte Teil der amerikanischen herrschenden Klasse leidet an einer Krankheit, die sich Zeitpräferenz nennt und durch unser kaputtes Wirtschaftssystem begünstigt wird, und der Kongress ist sicherlich nicht gegen diese Krankheit immunisiert.

Berichten zufolge stehen die Gesetzgeber kurz vor einer Einigung, die die Ausgaben um satte 0,2 % senken wird. Ja, Sie haben richtig gelesen. Sie wollen die Ausgaben um 0,2 % des BIP kürzen. Und es wird noch schlimmer, wenn man es in den richtigen Kontext stellt.

Im Jahr 2022 wird der Staat 6,3 Billionen Dollar ausgeben, was einem Anstieg von fast 50 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie entspricht. Das Bundesdefizit lag 2022 bei 1,4 Billionen Dollar.

Das Weiße Haus und der Kongress haben die Ära der Covid-Hysterie als Waffe eingesetzt, um einen Haushalt von mehr als 6 Billionen Dollar (Tendenz steigend) zu normalisieren. Es gibt keinen wirklichen Widerstand gegen diese Agenda, da beide Parteien innerhalb der Grenzen der sich ständig verschiebenden Torpfosten agieren.

Die Biden-Regierung will in diesem Jahr 6,9 Billionen Dollar ausgeben. Die Republikaner wollen einen PR-Sieg und wollen die Ausgaben von den weltbewegenden 6,3 Billionen Dollar aus dem Jahr 2022 „kürzen“, aber nur gering.

Angeblich nähern sich beide Seiten einem „Kompromiss“, der zu einer geringfügigen Kürzung (angeblich etwa 0,2 % des BIP) im Gegenzug für eine Erhöhung der Schuldenobergrenze führen würde. Dies würde immer noch zu jährlichen Defiziten von weit über einer Billion Dollar führen, was bedeutet, dass Amerikas massive Staatsschuldenblase weiterhin neue Höhen erreicht, und es wird von beiden Seiten voll unterstützt.

Der Wirtschaftswissenschaftler Peter St. Onge von Heritage hat es am besten ausgedrückt, als er auf Twitter bemerkte, dass das Abkommen „den Zug von 80 auf 79,8 Stundenkilometer verlangsamen wird“.

Es ist klar geworden, dass die Verantwortlichen auf die Fortsetzung der Wirtschaftskrise setzen.

Die gute Nachricht ist natürlich, dass dank der Innovation, die Bitcoin ist, die Amerikaner und andere Opfer des Zentralbankwahnsinns ihre steuerliche Zukunft nicht mehr an die Milliardärselite binden müssen.