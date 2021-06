Sie beschweren sich, aber sie bleiben – Der nahende Wirtschaftskollaps und es wird sehr schlimm werden

internationalman.com

Alle Länder haben eine Art „Haltbarkeitsdauer“. In der Regel beginnt sie, wenn eine alte, übergewichtige Regierung unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht.

Das Ende des alten Regimes ist durch zivile Unruhen, Revolution, Sezession, wirtschaftlichen Zusammenbruch oder eine Kombination dieser Bedingungen gekennzeichnet.

Das neue Land hat in der Regel eine minimale Regierung und wenig oder nichts an Ansprüchen. Die Erholung beginnt im Allgemeinen, wenn ein Teil der Bevölkerung die Ärmel hochkrempelt und eine auf Produktion basierende Wirtschaft aufbaut.

Mit der Zeit, oft ein Jahrhundert oder länger, wird die Bevölkerung besser in der Produktion und das Land wird reicher. Auf dem Weg dorthin hat jede noch so begrenzte Regierung alles getan, um sich selbst zu erweitern. Regierungen sind von Natur aus Parasiten, die von der produktiven Klasse leben, und schließlich hat dieser Parasit die Macht, diejenigen zu dominieren, die produzieren, indem er denjenigen auf den unteren Ebenen – die in jeder Gesellschaft die Mehrheit der Wähler darstellen – Großzügigkeit verspricht.

Dieses Muster wird schon seit Jahrtausenden befolgt. Eine Nation etabliert ihre Freiheit; sie beginnt eine produktive Wirtschaft; sie entwickelt Reichtum; sie wird von einer parasitären Regierung übernommen; der Niedergang beginnt; sie bricht zusammen, und der Zyklus beginnt von neuem.

Zu jedem Zeitpunkt der Geschichte gibt es immer Länder, die sich in jedem Stadium dieses Musters befinden.

Die meisten von uns haben kein Problem damit, die anfänglichen Stadien zu verstehen, aber wenn der Niedergang beginnt, liegt es in der menschlichen Natur, die vergebliche Hoffnung zu hegen, dass sich das Muster irgendwie umkehren wird – dass der Schneeball, der immer schneller bergab rollt, irgendwie quietschend zum Stillstand kommen und wieder den Berg hinaufrollen wird.

Das passiert nie.

Das schlimmste Stadium ist natürlich der unvermeidliche Zusammenbruch, und das Stadium, in dem sich die meisten Menschen in der größten Verleugnung befinden, ist kurz vor dem Zusammenbruch.

Nur ein paar Jahre vor einem Zusammenbruch sagen die meisten Menschen in einem Land immer noch, dass alles „irgendwie“ funktionieren wird. Doch je näher der Zusammenbruch rückt, desto mehr Menschen sagen: „Das wird nicht gut gehen. Es wird sehr schlimm werden.“

Und dann geschieht etwas ganz Überraschendes. Die große Mehrheit der Menschen, die eine dunkle Zukunft auf sich zukommen sehen, warten einfach auf den Zusammenbruch. Sie beschweren sich, aber sie bleiben.

Einige von ihnen kaufen ein paar Kisten mit Konserven und lagern sie im Keller. Einige kaufen Waffen. Einige kaufen etwas Gold oder Silber in Vorbereitung auf einen Kollaps des Geldsystems.

Jede dieser Vorbereitungen ist geeignet, den Schlag eines systemischen Zusammenbruchs abzumildern. Und jede dieser Vorbereitungen bringt ein gewisses Maß an Trost für den Einzelnen, der erkennt, dass sein Land sein Verfallsdatum erreicht hat.

Das Problem ist, dass dieser Komfort dem Fahren eines Autos gleicht, dessen Bremsen versagen. Man weiß, dass das Auto bald von der Klippe stürzen wird, aber irgendwie tröstet man sich damit, dass es einen Airbag hat.

Natürlich wäre es teurer und sicherlich viel unbequemer gewesen, vorausschauend ein neueres, sichereres Auto zu kaufen, aber nur sehr, sehr wenige Menschen machen diesen Schritt vor einem nationalen Kollaps tatsächlich.

Im Laufe der Jahrzehnte habe ich routinemäßig Marktzusammenbrüche und depressive Wirtschaftsphasen vorhergesagt, bevor sie eintraten. Dafür braucht man keine Kristallkugel. Die Fähigkeit, dramatische Veränderungen kommen zu sehen, ist im Wesentlichen eine Frage von drei Faktoren: Studieren Sie die Geschichte, achten Sie auf die sich entfaltenden Ereignisse und seien Sie ehrlich zu sich selbst, was diese Ereignisse für die Zukunft bedeuten.

Vor jedem wirtschaftlichen Abschwung habe ich Kunden, Partner, Freunde und Mitarbeiter gewarnt, was ich kommen sah. Die Reaktion war jedes Mal dieselbe: Nur etwa zehn Prozent machten sich die Mühe, auf die Warnungen zu hören und sich daran zu erinnern. Die anderen haben einfach weggehört.

Von den zehn Prozent, die zugehört haben, haben sich nur etwa zehn Prozent tatsächlich auf eine mögliche Veränderung vorbereitet. Daher war nur etwa ein Prozent tatsächlich vorbereitet, als die Veränderung an ihrer Türschwelle ankam, und war daher nur minimal betroffen.

Interessanterweise sagten die neunzig Prozent, die die Warnung überhört hatten, immer dann, wenn ein negativer wirtschaftlicher Wandel eintrat, im Nachhinein: „Das hätte niemand kommen sehen können.“ Wenn man sie daran erinnerte, dass sie gewarnt worden waren, beharrten sie einheitlich darauf, dass sie nie eine solche Warnung erhalten hätten.

Sie haben nicht die Unwahrheit gesagt – sie hatten die Informationen einfach nie richtig aufgenommen und konnten sich daher nicht daran erinnern.

Da dies der Fall war, lernten dieselben Personen (die neunzig Prozent) nichts aus dem Abschwung und sie wiederholten fast ausnahmslos denselben Fehler, als das nächste negative Ereignis eintrat.

Aber heute nähern wir uns der Mutter aller wirtschaftlichen Zusammenbrüche – einem für die Rekordbücher. Noch nie waren die Fehler, die von den Regierungen der Welt gemacht wurden, so extrem. Noch nie waren die Schuldenstände, die wirtschaftliche Zusammenbrüche verursachen, so irreversibel.

Und so verspüren immer mehr Menschen ein unerklärliches, ungutes Gefühl in der Magengrube, je näher der Fall des ersten wirtschaftlichen Dominosteins rückt. Sie erkennen, dass bald etwas ganz Schlimmes über sie hereinbrechen wird, aber sie verstehen es nicht ganz.

Basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit schätze ich, dass nur einer von zehn Menschen erkennt, dass etwas Schlimmes auf ihn zukommt, und nur einer von diesen zehn Menschen wird tatsächlich Maßnahmen ergreifen, um sich geografisch vom Nullpunkt zu entfernen, um sich darauf vorzubereiten.

Das Bild oben zeigt uns, dass ein Gebäude enteignet wurde. Wie der Hinweis besagt, ist es gefährlich und unsicher. Der Hinweis ist auf grellbuntem Papier gedruckt, falls wir immer noch nicht aufgepasst haben.

Leider gibt es bei wirtschaftlichen Zusammenbrüchen keine solch hilfreichen Hinweise. Wir müssen uns selbst informieren und unsere eigenen Schlüsse ziehen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Zusammenbruch nicht stattfinden wird. Es bedeutet nur, dass wir sorgfältiger sein müssen, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir gut dastehen, wenn es zu einem Zusammenbruch kommt.

Seit vielen Jahren berate ich Menschen in Sachen Internationalisierung – die Praxis, sich wirtschaftlich und physisch zu diversifizieren, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, Opfer einer einzigen Gerichtsbarkeit und ihrer negativen Entwicklungen zu werden.

Im letzten Jahr, als der Zusammenbruch immer näher rückte, habe ich eine zunehmende Anzahl von Menschen gesehen, die erklärten, dass sie nicht genau wissen, was passieren wird, aber sie erkennen, dass sie besser anfangen sollten, sich vorzubereiten, um sich und ihre Familien vor der wachsenden Bedrohung zu schützen.

Von diesen wiederum sind neunzig Prozent diejenigen, die ich als die „Beschweren, aber bleiben“-Gruppe bezeichne – diejenigen, die das instinktive Verständnis haben, dass sie bald zu einem Kollateralschaden werden – diejenigen, die um Rat fragen, was sie dagegen tun können – aber am Ende weniger tun als das, was notwendig ist, um sich von der drohenden Gefahr zu entfernen.

Im Moment ist es noch möglich, zu handeln. Es gilt nur, die Trägheit zu überwinden.