Australier wollen sich nicht impfen lassen, jetzt sollen sie wieder in einen Mega-Lockdown!

„Australiens Covid-Erfolg bröckelt:

Das Land wurde für seine Null-Virus-Politik mit geschlossenen Grenzen gefeiert, die den Ausstieg in ein normales Leben ermöglichte, aber jetzt sind die Städte abgeriegelt.

Mit nur 5 Prozent der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, und dem infektiöseren Stamm, der frei herumläuft, steht Australiens gepriesene „Null-Covid“-Strategie – die es der Wirtschaft ermöglichte, wieder auf die Beine zu kommen – auf wackligem Boden

Rund 18 Millionen Australier, 70 Prozent der Bevölkerung, sind nun unter Abriegelungsregeln, nachdem Fälle der indischen Variante aus Quarantäne-Hotels explodierten.

Geschäftsinhaber, die sich im anfänglichen Erfolg der Reaktion der Regierung auf das Virus sonnten, sind nun besorgt darüber, wie lange die ständigen „Stromkreisunterbrecher“ noch ihren Lebensunterhalt plagen werden.

Scott Morrison leitete am Montag ein nationales Sicherheitskomitee, bevor er ankündigte, dass alle Angestellten in Pflegeheimen geimpft werden müssen, ebenso wie jeder, der direkt oder indirekt in Quarantänehotels arbeitet

Mehr als zwei Drittel der Australier wurden unter neue Abriegelungsregeln gestellt, da Fälle der indischen Variante im ganzen Land aufgeflammt sind, nachdem sie aus Quarantänehotels ausgebrochen waren.

Herr Morrison machte einen weiteren Politikwechsel, als er jeden unter 40 einlud, eine AstraZeneca-Impfung zu bekommen, wenn sie es wollen, trotz früherer Ratschläge, dass jüngere Menschen einen anderen Impfstoff bekommen sollten. „