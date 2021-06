Der pandemische Virus-Industriekomplex ist die größte Bedrohung der Welt

Der pandemische Virus-Industriekomplex – ein Begriff, der von Jonathan Latham, Ph.D., erfunden wurde – ist eine ineinandergreifende Reihe von Unternehmen und anderen Institutionen, die sich gegenseitig mit Waren und Dienstleistungen auf eine sich selbst verstärkende Weise ernähren und unterstützen. Es ist ein Unternehmen, das öffentliche Gelder für privaten Profit einsetzt.

Er umfasst philanthropische Organisationen, die als Strippenzieher, Beeinflusser und Profitcenter agieren, das Verteidigungsministerium, das sowohl eine Cash Cow als auch ein Provokateur ist, Akademiker, die Öffentlichkeitsarbeit leisten, und akademische Non-Profit-Organisationen, die als Geldwäscher fungieren

Vom pandemischen Virus-Industriekomplex wird erwartet, dass er nützlich und transparent ist. Als solcher hat er ein Image der Seriosität, das aufrechterhalten werden muss, weshalb Akademiker und philanthropische und gemeinnützige Organisationen eine so wichtige Rolle in diesem Schema spielen. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die wahre Agenda unter dem Deckmantel der Seriosität und des öffentlichen Wohls zu verschleiern.

Eine der neuesten Propagandataktiken, die eingesetzt wird, um die öffentliche Meinung zu formen und die Neugier zu entmutigen, besteht darin, alle Untersuchungen als „antiwissenschaftlich“ zu beschuldigen

Wenn gefährliche Wissenschaft das Potenzial hat, die Menschheit auszulöschen, ist das ein Grund zur Besorgnis für denkende Menschen aller politischen Richtungen. Es ist nicht antiwissenschaftlich. Es ist Anti-Rücksichtslosigkeit, und um eine weitere Katastrophe zu verhindern, müssen die Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden

In der Januar 22, 2021, Vortrag oben, Jonathan Latham, Ph.D., diskutiert, was er die Pandemie-Virus-industriellen Komplex genannt hat – wer sie sind, wie sie funktionieren und interagieren mit Elementen innerhalb der akademischen, militärischen und kommerziellen Komplexe, und wie sie versucht haben, Fakten zu verschleiern, die SARS-CoV-2 ist ein von Menschen gemacht Virus, das in einem Labor entstanden.

Ich habe Latham schon ein paar Mal interviewt. Er ist der Herausgeber von Independent Science News, einer Website, die kritische Kommentare zu Lebensmitteln, Landwirtschaft und Biotechnologie liefert. Sie ist Teil des Bioscience Resource Project, einer von Latham und Allison Wilson, Ph.D., mitbegründeten gemeinnützigen Gruppe, die unabhängige Forschung und Analysen zur Gentechnik und ihren Risiken anbietet.

Latham weist darauf hin, dass es derzeit keine Daten gibt, die auf einen natürlichen zoonotischen Ursprung von SARS-CoV-2 hindeuten. Andererseits gibt es viele Hinweise und Daten, die darauf hindeuten, dass das Virus im Wuhan Institute of Virology (WIV) in China genetisch manipuliert wurde. Ein Großteil der diesbezüglichen Forschung wurde von einem Wissenschaftler namens Shi Zheng-Li, Ph.D. durchgeführt.

Er fährt fort, die Theorie der Mojiang-Bergarbeiterpassage zusammenzufassen. Diese Theorie postuliert, dass sich das Virus in den Körpern von sechs Bergleuten entwickelt hat, die 2012 an einer vermuteten neuartigen Coronavirus-Infektion erkrankten. Einige der Bergleute waren mehrere Wochen lang krank – eine ausreichende Zeitspanne für das Virus, um zu mutieren, glaubt Latham.

Die Virenproben der Bergleute wurden an die WIV geschickt. Latham und Wilson glauben, dass die Forschung an diesen Proben zu einer versehentlichen Freisetzung des Virus Ende 2019 führte.

Latham beschreibt den pandemischen Virus-Industriekomplex als „eine ineinandergreifende Reihe von Unternehmen und anderen Institutionen, die sich gegenseitig mit Gütern und Dienstleistungen in einer sich selbst verstärkenden Art und Weise versorgen.“ Es ist ein Unternehmen, das öffentliche Gelder für privaten Profit einsetzt. Er stellt auch fest, dass viele dieser Teilnehmer unerwartete Rollen spielen. Ein Beispiel:

Philanthropische Organisationen fungieren als Strippenzieher, Beeinflusser und Profitcenter

Das Verteidigungsministerium ist sowohl eine Cash Cow als auch ein Provokateur

Die akademische Welt leistet Öffentlichkeitsarbeit über Medien, die von philanthropischen Organisationen und der Pharmaindustrie kontrolliert werden

Akademische Non-Profit-Organisationen fungieren als Geldwäscher

„Diese nicht-traditionellen Rollen sollen die verschiedenen beweglichen Teile einer komplexen Situation verwirren und tarnen“, sagt Latham, „und so das Ganze vor einer Überprüfung schützen.“ Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen dem militärisch-industriellen Komplex und dem pandemischen Virus-industriellen Komplex gibt, gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden.

Der pandemische Virus-Industriekomplex ist der Öffentlichkeit zugewandt und es wird erwartet, dass er nützlich und transparent ist. Als solcher hat er ein Image der Seriosität, das aufrechterhalten werden muss, und deshalb spielen Akademiker und philanthropische und gemeinnützige Organisationen eine so wichtige Rolle in diesem Schema.

Gemeinsam tragen sie dazu bei, die wahre Agenda unter dem Deckmantel der Seriosität und des öffentlichen Wohls zu verbergen. Im Wesentlichen halten sie die Illusion aufrecht, dass alles, was geschieht, zum Wohle der Menschheit ist, während es in Wirklichkeit ein gewinnorientiertes System ist.

Latham glaubt, dass der pandemische Virus-Industriekomplex eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen gespielt hat, den wahrscheinlichen Ursprung der Pandemie zu verschleiern. Er glaubt auch, dass dies der fehlende Rahmen ist, der hilft, die Politisierung der Pandemie zu erklären.

Frühere Obskurationsversuche von menschgemachten Ausbrüchen

In seinem Vortrag lässt Latham einen Teil der Geschichte dieses viralen pandemischen Industriekomplexes Revue passieren. Im Jahr 2014 wurde ein Ebola-Ausbruch in Westafrika maßgeblich auf die zoonotische Übertragung durch infizierte Fledermäuse zurückgeführt. Laut einem Bericht in EMBO Molecular Medicine war ein 2-jähriger Junge, der mit Fledermäusen in einem Baumstumpf spielte, Patient Zero.

Obwohl der Bericht keine schlüssigen Beweise für seine Schlussfolgerung liefern konnte, griffen westliche Medien diese Geschichte auf. In Westafrika ging jedoch das Gerücht um, dass die wahre Quelle des Ausbruchs ein Krankenhaus in Sierra Leone war, das ein biologisches Labor beherbergte, in dem an Ebola und verwandten Viren, wie dem Lassa-Fieber-Virus, geforscht wurde.

Diese Forschung wurde größtenteils durch das US-Verteidigungsministerium finanziert. Der Grund für diese Finanzierung war eine kürzliche Hochstufung des Lassa-Fieber-Virus durch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention als infektiöse Substanz der Kategorie A, d.h. ein Erreger, der wahrscheinlich von Terroristen als Biowaffe eingesetzt werden kann. Die Forschung wurde unter der Schirmherrschaft des Viral Hemorrhagic Fever Consortium durchgeführt, das von der Harvard University geleitet wird.

Das Konsortium ist auch mit anderen akademischen Institutionen verbunden, darunter die Tulane University, das Scripps Research Institute, die University of California, San Diego, das Broad Institute in Boston und die University of Texas, sowie eine Reihe von privaten Pharmaunternehmen. Laut Latham deuten Aussagen einiger an der Forschung beteiligter Personen darauf hin, dass sie die laxen und minderwertigen Biosicherheitsstandards in Westafrika ausnutzten.

In seinem Buch, „The Ebola Outbreak in West Africa: Corporate Gangsters, Multinationals & Rogue Politicians“ liefert Chernoh Bah Beweise, die zeigen, dass die Patient Zero Geschichte ein Betrug war. Der kleine Junge starb im Alter von 18 Monaten, viel zu jung, um mit Fledermäusen zu spielen, und er wurde nie mit Ebola diagnostiziert. Genauso wenig wie jemand in seiner Familie. Der erste aufgezeichnete Fall von Ebola wurde tatsächlich in Guinea gefunden, etwa drei Monate nachdem der kleine Junge gestorben war.

Bah fand auch andere klaffende Löcher in der Erzählung. Zum Beispiel wurde trotz weit verbreiteter Probenahmen kein Ebola-Virus in irgendeinem Tier gefunden, und vor dem Ausbruch kam es zu keinem Tiersterben, was bei natürlichen zoonotischen Spillover-Ereignissen in der Regel typisch ist. Trotz der offensichtlichen Probleme mit dem offiziellen Narrativ wurde nie eine formale Untersuchung der Laborleck-Theorie durchgeführt.

Folgen Sie dem Geld

Laut Latham können wir aus dieser Geschichte eine Reihe von Dingen lernen. Zunächst einmal sind Laborausbrüche wahrscheinlich häufiger, als wir denken, und weithin als zoonotisch angesehene Ausbrüche sind möglicherweise gar nicht zoonotischen Ursprungs. Ein weiteres Beispiel ist die AIDS-Epidemie, über die Sie in dem Buch „Der Fluss“ erfahren können: Eine Reise zur Quelle von HIV und AIDS“.

Die zweite Sache, die wir aus der westafrikanischen Ebola-Geschichte lernen können, bezieht sich auf die Geldspur. Das US-Verteidigungsministerium finanzierte die Forschung des Viral Hemorrhagic Fever Consortium. Andere oft genannte alternative Quellen sind die Finanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens und internationale Hilfe. Was auch immer der Fall ist, ob es sich um Bioverteidigung, öffentliche Gesundheitsfinanzierung oder Nothilfe handelt, das Geld kommt von „We the People“.

Drittens hatten die Firmenmitglieder des Konsortiums ein bestimmtes Geschäftsmodell im Sinn, und das hatte nichts damit zu tun, gefährdete Afrikaner vor Lassa oder Ebola zu schützen. Das Ziel der Unternehmen ist es, Impfstoffe, Medikamente und diagnostische Hilfsmittel zu verkaufen, vor allem an die US-amerikanischen oder europäischen Militärs.

Die Tatsache, dass die Erzählung über den Ebola-Ausbruch 2014 unwidersprochen blieb, zeigt einen beunruhigenden Mangel an akademischer Strenge, und es war sicherlich nicht das erste Mal. Wie Latham feststellt, versagen Wissenschaftler in ihrer Rolle, Wissen und Verständnis zu verfolgen und zu verbreiten.

„Stattdessen schafft die Wissenschaft immer häufiger Fiktionen“, sagt er. Sie schaffen „bequeme, eigennützige Narrative“. Die etablierten Medien arbeiten Hand in Hand mit solchen Akademikern und fungieren als Megaphon für ihre zweifelhaften wissenschaftlichen Behauptungen.

Wissenschaft für PR-Zwecke genutzt

Ein Beispiel dafür, wie Unternehmen Akademiker benutzen, um ein Narrativ zu formen und die öffentliche Meinung zu manipulieren, war, als im Mai 2020 77 Nobelpreisträger einen öffentlichen Brief unterzeichneten, in dem sie die US-Regierung aufforderten, die Finanzierung der EcoHealth Alliance wieder aufzunehmen, die die WIV mit Gain-of-Function-Forschung zu Coronaviren beauftragt hatte. Zu Beginn des Jahres hatte der damalige Präsident Trump die National Institutes of Health angewiesen, diese Finanzierung zu streichen.

Der Brief wurde von Sir Richard Roberts organisiert, einem Molekularbiologen und Nobelpreisträger, der zufällig auch ein leitender Angestellter bei New England Biolabs ist, einem Hersteller von Laborgeräten und Reagenzien.

„Die Kürzung der Mittel für die Biotech-Virusforschung bedroht ihr Kerngeschäft“, sagt Latham. Ist Roberts also wirklich eine unbeteiligte Partei? Oder hat er ein großes Interesse daran, dass die gefährliche gain-of-function-Forschung weitergeht, ungeachtet der Risiken?

Im Jahr 2016 organisierte Roberts eine ähnliche Kampagne, in der 107 Nobelpreisträger Greenpeace angriffen, weil sie angeblich die Zulassung von gentechnisch verändertem Goldenem Reis blockierten.

Der National Press Club in Washington D.C. machte mit einer offiziellen Pressekonferenz landesweit auf den Brief aufmerksam. Einer der Organisatoren dieser Presseveranstaltung war ein ehemaliger PR-Manager von Monsanto, und die Website, die zur Förderung der Kampagne erstellt wurde, wurde mit der Biotech-Industrie in Verbindung gebracht.

„Der Punkt hier ist, dass es nichts spontan über diese Briefe,“ Latham sagt. „Sie sind sorgfältig choreografierte PR-Gambits … Was wirklich verteidigt wird, sind die sich überschneidenden Interessen von Unternehmen wie New England Biolabs und Monsanto. In dieser Welt sind Wissenschaft und Wissenschaftler nützliche Spielfiguren, mit denen die öffentliche Meinung geformt werden kann.“

Propaganda kommt jetzt aus den unwahrscheinlichsten Quellen

Eine der neuesten Propagandataktiken, die eingesetzt wird, um die öffentliche Meinung zu formen und die Neugier zu entmutigen, ist, dass man antiwissenschaftlich und ein rassistischer Pro-Trommler ist, wenn man über das Potenzial für Laborlecks besorgt ist.

Wenn Sie Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) bei Wissenschaftlern stellen, sind Sie Anti-Wissenschaftler. Wenn Sie Dr. Anthony Fauci in Frage stellen, sind Sie Anti-Wissenschaftler. Wenn Sie gegen GVOs sind, sind Sie Anti-Wissenschaftler. Wenn Sie gegen die Gain-of-Function-Forschung sind, sind Sie Anti-Wissenschaftler. Wenn Sie gegen Kernenergie sind, sind Sie gegen die Wissenschaft. Das ist eine Masche und nichts anderes. Traurigerweise wird diese Propaganda jetzt sogar von den unwahrscheinlichsten Quellen, wie Mother Jones, verbreitet.

Am 14. Juni 2021 veröffentlichte Mother Jones einen Artikel über das Center for Food Safety aus der Feder von Kiera Butler. Im Mai 2021 verklagte das Center for Food Safety die NIH in dem Bemühen, die Agentur zu zwingen, ihre Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung offenzulegen.

„Virologen sagen, dass diese Art von Forschung lebenswichtig ist und zu vielen wichtigen medizinischen Entdeckungen geführt hat, auch während der COVID-19-Pandemie. Aber Center for Food Safety argumentiert, dass gain-of-function Forschung ist zu gefährlich zu verfolgen,“ Butler schreibt.

„Warum sollte diese linke Lebensmittel- und Landwirtschaftsgruppe … gegen hochrangige virologische Forschung wettern? Der Schlüssel zur Antwort hat mit der langen Opposition des Center for Food Safety gegen die Praxis der Gentechnik zu tun. In einem kürzlichen Telefongespräch sprach ich mit Kimbrell vom CFS, der mir erklärte, worin er den Zusammenhang sieht.

Wenn man Bakterien und Pflanzen gentechnisch verändert, dann gentechnisch veränderte Tiere, dann gentechnisch veränderte Embryonen – all das ist schon passiert, mit einigen Versprechungen, aber auch mit einer enormen Menge an Gefahren und Bedrohungen“, sagte er.

Nun sind Viren technisch gesehen keine Organismen, aber sie sind lebende biologische Elemente. Sie passen also durchaus in dieses Schema: Nur weil wir etwas tun können, heißt das nicht, dass wir etwas tun sollten.

Kimbrell sagte, er glaube „absolut“, dass die Pandemie das Ergebnis einer versehentlichen Freisetzung im Labor war. Wissenschaftler am Wuhan Institute of Virology, so glaubt er, benutzten Gain-of-Function, um ein Coronavirus zu verbessern. Das Virus entkam dann aus dem Labor, verbreitete sich unkontrolliert und verursachte die COVID-19-Pandemie. Die Gain-of-Function-Forschung hat also tatsächlich die Pandemie verursacht.“

Butler diskutiert auch die Organic Consumers Association, die U.S. Right to Know, das International Center for Technology Assessment, und Children’s Health Defense – die alle Fragen und Bedenken über diese Art von gefährlicher Forschung an Krankheitserregern aufgeworfen haben. Laut Butler haben sie kein Recht, solche Forschung infrage zu stellen, und ihre Beteiligung könnte uns alle in Gefahr bringen.

„Mit Zehntausenden von Anhängern in den sozialen Medien haben Anti-GMO-Gruppen das Potenzial, die öffentliche Meinung zu beeinflussen; in der Schwebe hängt die Wissenschaft, die möglicherweise helfen könnte, die nächste Pandemie zu verhindern,“ schreibt sie.

Butler beschuldigt journalistisches Fehlverhalten

In wahrer Propagandamanier fährt Butler fort, die Bedenken bezüglich des Funktionsgewinns mit einem Kommentar des Präsidenten der EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, zu widerlegen, einer der am meisten in Konflikte verwickelten Personen, die man überhaupt finden kann. In der Tat sind seine Interessenkonflikte so weit bekannt geworden, dass er vor kurzem aus der Lancet-Kommission, die die Herkunft von COVID-19 untersuchen sollte, deswegen entfernt wurde.

Butler gibt sich auch große Mühe, das Thema in parteipolitischen Farben zu malen, und zitiert Dr. Peter Hotez, einen weiteren hochgradig kompromittierten, von der Industrie finanzierten Akteur, der öffentlich zu Cyberwarfare-Angriffen auf amerikanische Bürger aufgerufen hat, die mit den offiziellen COVID-Narrativen nicht übereinstimmen.

In einer vernichtenden Gegendarstellung beschuldigt der Anwalt des Gründers des Center for Food Safety, Andrew Kimbrell, Butler eines „journalistischen Fehlverhaltens , und das meiner Meinung nach zu Recht. Sie versucht offensichtlich, die Leser zu verwirren, indem sie betont, dass „gain-of-function“ eine weit gefasste Definition ist und dass ein Großteil der gain-of-function-Forschung, die betrieben wird, sowohl harmlos als auch wertvoll ist.

Das ist jedoch nicht die Art von Forschung, um die sich das Center for Food Safety oder irgendjemand sonst kümmert. Die Klage des Center for Food Safety bezieht sich speziell auf die Manipulation von Krankheitserregern, um sie virulenter und gefährlicher für den Menschen zu machen, und sie hat nicht einen einzigen Mainstream-Wissenschaftler interviewt, der vor den mit dieser Praxis verbundenen Gefahren gewarnt hat, obwohl es Dutzende von ihnen gibt.

Insgesamt liest sich Butlers Beitrag wie klassische Propaganda, die von genau den Leuten erstellt wurde, die etwas zu verbergen haben. Wie von GM Watch bemerkt:

„Die von Gates finanzierte Alliance for Science war schnell dabei, Butlers Artikel zu fördern. Es handelt sich dabei um eine PR-Kampagne mit Sitz in Cornell, die die Ansichten der Agrochemie-Industrie vertritt und versucht, die Kritiker der Industrie zu untergraben, insbesondere jene Kritiker, die sich um GVOs sorgen.

Als Teil dieser Bemühung hat sich die Alliance for Science als Expertengremium für Mythen über die Pandemie ausgegeben, obwohl sie keine solche Expertise zur Mythenbeseitigung haben. Ein frühes Beispiel dafür war ein von ihrem Mitarbeiter Mark Lynas veröffentlichter Artikel, der unter anderem GMWatch als Verschwörungstheoretiker brandmarkte, weil sie behaupteten, das Virus könne versehentlich aus einem Labor ausgetreten sein.

Auf Twitter hat Mary Mangan, die im Beirat der Alliance sitzt, genau verfolgt und kommentiert, welche „Anti-GMO-Gruppen“ die Hypothese des Labordurchsickerns gefordert haben, um ernst genommen zu werden, …

Interessanterweise erzählte eine Reporterin der HuffPost im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren, in das Monsanto verwickelt war, dass sie glaubte, Mangan habe versucht, mit ihr „zu spielen“, um einen der Expertenzeugen, die das Roundup-Herbizid des Unternehmens kritisierten, fertig zu machen. Könnte es sein, dass Frau Butler nicht so resistent dagegen war, gespielt zu werden?“

Gain-of-Function-Forschung stellt eine sehr reale Bedrohung dar

Ein weiteres klares Propagandastück wurde von Hotez in The Daily Beast, 21. Juni 2021, veröffentlicht. In den letzten Wochen wurde Faucis Rolle in der Pandemie immer deutlicher, und sie ist alles andere als schmeichelhaft. Er finanzierte gefährliche Forschungen, die in der Tat zu einem globalen Ausbruch geführt haben könnten. Jetzt versucht er, die Schuld von sich zu weisen, indem er sagt, dass persönliche Angriffe auf ihn „einen Angriff auf die amerikanische Wissenschaft darstellen“, und Hotez tut, was er kann, um diese lächerliche Vorstellung zu stärken.

Um dies zu tun, geht Hotez noch einen Schritt weiter und verbindet Angriffe auf Fauci mit Angriffen nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auch auf das Fundament der Demokratie. Laut Hotez verlangt „Zivilcourage und das Einstehen für demokratische Werte, dass das amerikanische Volk seine volle Unterstützung hinter Wissenschaftler und wissenschaftliche Institutionen wirft. Alles andere hieße, vor den Kräften des Aufstands zu kapitulieren.

Wie Butler verbringt auch Hotez übermäßig viel Zeit damit, Bedenken über gefährliche Forschung an Krankheitserregern, die das Potenzial haben, uns alle zu töten, als rechtsextremes, rassistisches, wissenschaftsfeindliches und demokratiefeindliches Thema darzustellen, obwohl es nichts dergleichen ist.

Wenn gefährliche Wissenschaft das Potenzial hat, die Menschheit auszulöschen, dann ist das ein Grund zur Besorgnis für denkende Menschen aller politischen Überzeugungen. Es ist nicht antiwissenschaftlich. Es ist gegen Unvernunft, und um eine weitere Katastrophe zu verhindern, müssen die Verantwortlichen für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist klar, dass nicht jede Wissenschaft gefährlich ist. Gegen rücksichtslos gefährliche Wissenschaft zu sein, bedeutet nicht, dass man gegen die gesamte Wissenschaft oder die Wissenschaft im Allgemeinen ist.

Wenn wir eine weitere Pandemie wie diese in der Zukunft verhindern wollen, müssen wir zuerst den Ursprung von SARS-CoV-2 bestimmen und herausfinden, wie es in die Bevölkerung gelangt ist. Wenn nachgewiesen werden kann, dass es aus einem Labor stammt, dann müssen wir die Verantwortlichen für seine Entstehung und Freisetzung identifizieren und für ihre Handlungen und/oder Versäumnisse zur Rechenschaft ziehen, und schließlich müssen wir eine Wiederholung verhindern, indem wir die Forschung verbieten, bei der Krankheitserreger absichtlich manipuliert werden, um sie gefährlicher zu machen.

Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, müssen wir uns den industriellen Komplex der Pandemieviren anschauen. Wir müssen sezieren, wie er funktioniert und wie seine Mitglieder miteinander verbunden sind und zusammenarbeiten, um die Wahrheit zu verschleiern.

