Sie dürfen mich gerne impfen, aber…

Schnell haben sich salonfähige Bezeichnungen wie Covidiot und Schwurbler als Oberbegriff für all jene etabliert, die die Sinnhaftigkeit einiger Massnahmen anzweifeln und sich mit dem Thema Impfung schwer tun. Machen wir doch den Vergleich mit einer Schafherde. Ein Gastkommentar von Marc Hürbin.

Sind Sie schon vollständig geimpft? Dieser Frage werden sich Herr und Frau Schweizer demnächst wohl vermehrt stellen müssen, egal ob sie im Kino den neuesten Blockbuster geniessen, im Restaurant gemütlich zu Abend essen oder bei einem Rock-Festival endlich wieder mal ein ordentliches Fass aufmachen wollen. Und obwohl die Impfkampagne trotz „niedrigschwelliger Angebote“ derzeit ins Stocken gerät, wird schon jetzt die Mehrheit der Bevölkerung stolz ihren Impfausweis hervorholen, und manch einer krempelt vielleicht seinen Ärmel hoch, reisst sich mit zusammengekniffenen Augen das Pflaster von seinem haarigen Oberarm ab und präsentiert in heroischer Pose die liebgewonnene Einstichstelle.

Ja, ich gehöre dazu. Ja, ich habe mich freiwillig impfen lassen.

Oder wie Arnold Schwarzenegger in einem Akt gelebter Solidarität und in steirisch angehauchtem Englisch vor Kurzem treffend formulierte: Put that needle down! Nun, wenn sogar der Terminator meint, dass er sich gegen Corona schützen muss, was soll dann die ganze Diskussion? Da passt es ja eigentlich ganz gut, dass derzeit keine echte Diskussion geführt wird. Sondern ein Monolog der „Erleuchteten“, der keine