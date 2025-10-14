Sie erwarteten ernsthaft Paraden und Trophäen für die Unterbrechung eines Völkermordes – und andere Anmerkungen

Wenn Sie einen Mann sehen würden, der ein Kind ins Koma schlägt, würden Sie dann jubeln, nachdem die Schläge aufgehört haben? Nein, Ihre erste Reaktion wäre das Entsetzen über das, was passiert ist, und Ihre zweite wäre die Angst, dass er das Kind wieder angreift.

Caitlin Johnstone

Ich habe gesehen, wie viele Empire-Loyalisten sagten: „Warum jubeln die Leute von Free Palestine nicht über den Waffenstillstand?“

Wenn Sie einen Mann sehen würden, der ein Kind ins Koma schlägt, würden Sie dann jubeln, nachdem die Schläge aufgehört haben? Nein, Ihre erste Reaktion wäre das Entsetzen über das, was passiert ist, und Ihre zweite wäre die Angst, dass er das Kind wieder angreift. Und dann würden Sie sich irgendwann fragen, warum der Mann nicht im Gefängnis sitzt.

Sie erwarteten eigentlich eine Reihe von Paraden und Trophäen dafür, dass sie einen Völkermord aufhalten. Sie dachten, sie bekämen Applaus und Bewunderung und dann würde alles wieder so sein wie vor 2023.

Das ist bezaubernd. Das ist kostbar. Das wird nicht passieren, aber es ist süß, dass sie es sich gedacht haben.

❖

Drop Site News berichtet, dass die israelischen Truppen nach der Ankündigung des Waffenstillstands auf Brandstiftung gingen und Lebensmittel, Häuser und wichtige Infrastrukturen abfackelten, um sicherzustellen, dass die Palästinenser nichts haben, in das sie zurückkehren könnten.

Ich denke immer, dass das israelische Militär keine Möglichkeiten mehr hat, mich zu schockieren, aber irgendwie finden sie immer wieder neue.

❖

TYT’s Ana Kasparian war letzte Woche in der Kritik, weil sie ihre Hände aneinander rieb, während sie darüber sprach, wie gruselig und böse der jüdische Oligarch Larry Ellison ist. Kritiker beeilten sich, ihre Darstellung von Ellison mit dem antisemitischen „Happy Merchant“ Meme zu vergleichen.

Online-Zionisten, die die Antisemitismus-Hysterie schüren wollten, haben sich sogar die Mühe gemacht, das Meme „Happy Merchant“ digital in das eigentliche Filmmaterial von Kasparians Darstellung einzufügen. Dies geschah wahrscheinlich, um die Ähnlichkeiten zwischen der Darstellung und dem Meme zu zeigen, aber in der Praxis sah es so aus, als ob TYT während der Sendung eine antisemitische Grafik gezeigt hätte.

Ana Kasparian, as the horseshoe theory tells us, is completing her transition from a far lefty into a neo-Nazi



Here she is re-enacting an infamous meme created by white supremacists called “Happy Merchant” which showed stereotypical Jew who rubs his hands in anticipation of smth pic.twitter.com/5guv9E7SjT — Michael Elgort (@just_whatever) October 8, 2025

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Kasparian mit ihrer Darstellung von Ellison, der tatsächlich gruselig und böse ist, antisemitisch war. Bitten Sie ein kleines Kind, jemanden zu imitieren, der böse und hinterhältig ist, und es wird seine Hände aneinander reiben und dabei genau so finster aussehen, wie Kasparian es getan hat, ohne etwas über Juden oder das Judentum zu wissen. Der einzige Grund, warum jemand das Bedürfnis hatte, das Happy Merchant-Memo in das Filmmaterial einzufügen, war, dass kaum jemand weiß, was das ist.

Das ist so verdammt dumm geworden. Man kann nicht einmal mehr wie ein normaler Mensch in Echtzeit reden, ohne dass man beschuldigt wird, einen antisemitischen Spruch zu machen. Niemand kann jede Kleinigkeit auf der ADL-Verbotsliste im Auge behalten. Diese Freaks haben Greta Thunberg beschuldigt, ein Nazi zu sein, weil sie ein Pro-Palästina-Foto mit einem Oktopus-Plüschtier gemacht hat, weil Oktopusse anscheinend irgendwo auf der Verbotsliste stehen;

Man erwartet von Ihnen, dass Sie auf Zehenspitzen gehen und jeden Hinweis auf Geld, Nasen, Blut und wer weiß was noch alles vermeiden. Pinguine? Pudel? IKEA-Möbel? Keiner weiß es. Niemand kann den Überblick über all den Scheiß behalten, vor allem, wenn man in einem Echtzeitformat spricht und keine Zeit hat, innezuhalten und zu recherchieren, ob eine bestimmte normale Handbewegung auf der Liste der antisemitischen Tropen steht. Es ist eine absurde Dynamik, die darauf abzielt, jegliche Konversation über Kritik an Völkermord, Imperium und Oligarchie zu stagnieren.

❖

Ich hatte online eine Auseinandersetzung mit jemandem, der mir sagte, ich solle die Hamas hassen, weil sie eine verbotene terroristische Vereinigung sei. Ich sagte: „Nun, wenn die Regierung sagt, dass wir die Hamas hassen müssen, dann nehme ich das zurück.“ Er sagte, das habe nichts mit der Regierung zu tun, sondern sei nur „gesunder Menschenverstand“, nachdem er wortwörtlich die Ächtung der Hamas durch seine Regierung angeführt hatte.

Es ist erstaunlich, wie weit verbreitet dieser Standpunkt ist. Westler denken tatsächlich, dass „Terrorist“ eine Art angeborene Eigenschaft ist, die bestimmte Gruppen haben, anstatt eine völlig erfundene Bezeichnung, die von bestimmten Regierungen aufgezwungen wird.

Sie verstehen nicht, dass es sich dabei um ein von der Regierung auferlegtes Etikett handelt; sie denken, dass diese Gruppen tatsächlich etwas SIND. Ihr Herdendenken ist so ausgeprägt, dass sie tatsächlich zulassen, dass ihre Herrscher die Realität in ihrem Namen interpretieren. Und sie wissen nicht einmal, dass sie das tun.

Die überwältigende Mehrheit der Regierungen der Welt betrachten die Hamas nicht als terroristische Gruppe. Diese Bezeichnung wird nur von den Five Eyes Staaten, der EU, Japan, einigen lateinamerikanischen Klientelstaaten des Imperiums und Israel verwendet. Für alle anderen ist es einfach eine bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppe.

Im zentralisierten US-Imperium bedeutet „Terrorist“ einfach „eine Bevölkerung, die für die Interessen des Imperiums unbequem ist“. Das ist keine echte Sache. Das Vereinigte Königreich hat Palestine Action zu einer terroristischen Gruppe erklärt, weil ihre Aktivisten einige Kriegsflugzeuge mit Farbe beschmiert haben, um gegen einen Völkermord zu protestieren, während ein tatsächlicher, buchstäblicher Al-Qaida-Führer von den westlichen Staaten herzlich umarmt wurde, weil er ihre Ziele des Regimewechsels in Syrien unterstützt hat. Es gibt keine einheitlichen Standards, nach denen Irans IRGC als terroristische Vereinigung betrachtet werden sollte, Israels IDF und Mossad hingegen nicht.

Jeder, der das Wort „Terrorist“ in den Mund nimmt, sagt damit nur, dass er eine willenlose und willfährige Drohne des Imperiums ist.

❖

Der Holocaust in Gaza wird für Jahrzehnte ein Lackmustest für hochrangige Persönlichkeiten sein. Jeder, der sich zu den völkermörderischen Gräueltaten Israels äußert oder nicht, wird nachgeschlagen und verstärkt werden, sobald sein Name in der Öffentlichkeit auftaucht. Dies wird der erste Schritt sein, um festzustellen, ob jemand es verdient, dass man ihm zuhört, ihn ernst nimmt oder ihn wählt. Ihre Kommentare zu Gaza Mitte der 2020er Jahre werden das erste Tor sein, durch das sie gehen müssen, um von normalen Menschen als würdig angesehen zu werden.

❖

Jemand fragte mich: „Warum liegt Ihnen so viel an Palästina?“

Ich habe ihnen gesagt, dass es letztlich nicht einmal speziell um Palästina geht. Mir geht es um die Menschheit. Ich möchte nicht, dass meine Kinder und Enkel in einer Welt leben, in der Zivilisten mit Unterstützung meiner Regierung und ihrer Verbündeten vor den Augen der ganzen Welt in Stücke gerissen werden. Ich denke, das ist ziemlich vernünftig.