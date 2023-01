Sie haben Oligarchen. Wir haben sozial verantwortliche Unternehmer.

Thomas Röpers „Krieg der Systeme“ scheint ein wenig fragwürdig zu sein.

Riley Waggaman

Die wohlwollenden Industriekapitäne der Welt trafen sich letzte Woche in den Schweizer Alpen, um über Steuererhebungssysteme und andere nachhaltige Möglichkeiten zu diskutieren, das Leben unerträglich zu machen.

This Tony Blair guy is a real jerk. https://t.co/KReb8KJhOi — Edward Slavsquat (@RileyWaggaman) January 19, 2023

Alle berühmten „Weltraumechsen“ waren anwesend, mit Ausnahme der russischen, die vom Weltwirtschaftsforum im vergangenen April auf die schwarze Liste gesetzt wurden.

Wie erwartet verkündete Thomas Röper, Kurator des deutschsprachigen Anti-Spiegels, dass der Ausschluss Russlands von der SchwabCon 2023 der ultimative Beweis dafür sei, dass sich Moskau „den Plänen des Westens mit aller Macht widersetzt“.

„Das WEF-Treffen in Davos zeigt die Frontlinie im Krieg der Systeme“, schrieb Röper.

Worum handelt es sich bei diesen beiden unterschiedlichen Systemen, die sich angeblich einen tödlichen Kampf liefern?

Das westliche System ist eine Oligarchie, die von skrupellosen, hinterhältigen Bonzen kontrolliert wird; im Gegensatz dazu wird das russische System von einer souveränen Regierung geführt, die es den Oligarchen nicht erlaubt, politische Entscheidungen zu treffen.

Röper erklärt:

Man kann über die politischen Systeme Russlands und Chinas denken, was man will, aber eines ist klar: Sie wollen, dass die politischen Entscheidungen nicht von Oligarchen, sondern von Regierungen getroffen werden. Putin hat die Macht der russischen Oligarchen nach seinem Amtsantritt vor mehr als 20 Jahren sehr schnell gebrochen …

In Russland geht es um den Aufbau einer Weltordnung, in der Menschen reich werden dürfen, sich aber aus der Politik heraushalten müssen, während die Politik im Westen lange Zeit von Oligarchen, ihren Stiftungen und Lobbyisten dominiert wurde …

Tatsächlich bietet Wladimir Putin „der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus“ – ein Angebot, über das Sie mehr lesen können, wenn Sie Röpers neues Buch „Putins Plan“ kaufen.

Igitt.

Okay, zunächst einmal: „Westliche Demokratien“ sind der Gnade verwirrter Oligarchen ausgeliefert – ja, dem stimme ich voll und ganz zu. 100%.

Es stimmt auch, dass westliche Regierungen und ihre Stenographen in den vertrauenswürdigen Konzernmedien eine blumige Sprache verwenden, wenn sie sich auf einheimische Oligarchien beziehen.

Confused by the language MSM uses to describe Russia? Here’s a cheat sheet: pic.twitter.com/mNLF4hzrc2 — Wyatt Reed (@wyattreed13) November 28, 2022

Aber die Existenz der oligarchischen Macht in Russland zu leugnen … Ähm, nein. Da klinke ich mich aus.

Am 17. Januar – einen Tag, nachdem Röper behauptet hatte, dass Russland im Gegensatz zum Westen nicht von parasitären Oligarchen geplagt wird – veröffentlichte die russische Zeitung „Nakanune“ eine Geschichte über die parasitären Oligarchen in Russland.

Der Abgeordnete der Staatsduma Michail Deljagin sagte dem Blatt:

Die von den Oligarchen angehäuften Mittel ermöglichen es ihnen, sowohl ihren Einfluss zu wahren als auch neue Projekte zu starten. Zu sagen, dass die Zeit der Oligarchen vorbei sei, ist daher eine sehr naive Behauptung oder soll von den wirklichen Problemen Russlands im Zusammenhang mit der Dominanz der Oligarchie ablenken.

Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass Thomas Röper am 16. Januar behauptete, Oligarchen existierten nicht bzw. hätten keine Macht in Russland; und 24 Stunden später warnte ein Abgeordneter der Staatsduma vor der „Dominanz der Oligarchie“ in Russland.

(Auf dem Höhepunkt der Virustyrannei im Herbst/Winter 2021 sprach Deljagin offen darüber, wie die „Pandemie“ von Russlands „wilden Oligarchen“ zur Konsolidierung der Macht genutzt wurde).

Aber Sie müssen sich nicht auf sein Wort verlassen: Was denken die einfachen Russen? Gibt es in Russland Oligarchen, und sind sie an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt?

Eine Umfrage vom Dezember 2018 ergab, dass 94% der Russen von der Präsenz von Oligarchen in ihrem Land überzeugt sind. Nur 9% der Befragten glaubten, dass diese Geschäftsleute ihren Reichtum, ihren Einfluss und ihre Macht auf positive Weise nutzen.

(Zu Beginn des Jahres hatte der stellvertretende Ministerpräsident Arkadi Dworkowitsch Gogol zitiert, als er erklärte: „Ich glaube nicht, dass wir Oligarchen haben, das ist ein Konzept aus den 1990er Jahren. Jetzt haben wir gute, hart arbeitende, sozial verantwortliche Geschäftsleute, die sich um das Land kümmern und mit verantwortungsvollen Geschäften Geld verdienen“).

Was Putins Kreuzzug gegen den Neoliberalismus betrifft: Eine vom Levada-Zentrum im April 2020 durchgeführte Umfrage ergab, dass 38% der Russen der Meinung sind, Putin vertrete in erster Linie die Interessen von Oligarchen, Bankern und Großunternehmern.

(Ich bin mir sicher, dass Sie eine ähnliche Zahl erhalten würden, wenn Sie die Amerikaner über ihre eigene Regierung befragen würden, mit dem Unterschied, dass die Hälfte der Befragten die „DemoRATS“ beschuldigen würde, Laufburschen der Oligarchie zu sein, während die andere Hälfte darauf bestehen würde, dass die „ReTHUGlicans“ Stiefellecker der Unternehmen sind. Wie sich herausstellt, haben beide Seiten recht, aber sie hassen sich immer noch und weigern sich, zusammenzuarbeiten – was für ein großartiger Betrug!)

Aber vergessen Sie Deljagin und die Meinungsumfragen. Sehen Sie sich nur an, was gerade in der Ukraine passiert.

Jewgeni Prigoschin – ein Tycoon mit engen Beziehungen zum russischen Präsidenten – hat seine eigene Privatarmee von verurteilten Verbrechern, die in offenem Wettbewerb mit dem Verteidigungsministerium um Ressourcen und Einfluss steht.

Kann man überhaupt noch neoliberaler sein als das?

Sicher. Was ist mit dem Austausch von mehr als 100 Asow-Kämpfern (einschließlich hochrangiger Kommandeure) gegen einen Oligarchen (und ebenfalls engen Putin-Kumpel), der möglicherweise im Alleingang Russlands „militärische Sonderoperation“ sabotiert hat?

🗞️Official prisoner exchange details, as stated by the Head of the Presidential Administration Andriy Yermak.



– 200 Azovstal defenders (108 servicemen of Azov) for Viktor Medvedchuk

– 5 Azovstal commanders for 55 Russian POWs#UkraineRussiaWar — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) September 21, 2022

Als zusätzlicher Bonus kam ein russischer Oligarch zur Rettung ausländischer Kämpfer, die von der DVR „zum Tode verurteilt“ worden waren, und flog sie wie ein wahrer Gentleman in seinem privaten Oligarchenjet in Sicherheit.

“He went over to him on the plane and asked where he was from and Roman said ‘London’.



“Then Shaun said, ‘You really look like Roman Abramovich’ and he replied, ‘That’s because I am him, sir’. He couldn’t believe it.https://t.co/j3AkdKCkuB — max seddon (@maxseddon) September 23, 2022

Oligarchen sind in Russland nicht an „politischen Entscheidungen“ beteiligt? Bist Du dir da sicher, Röper?

Es scheint angebracht, an die prophetischen Worte des ermordeten Lugansker Rebellenkommandanten Aleksey Mozgovoy zu erinnern:

Ich möchte an alle appellieren, die kämpfen – auf beiden Seiten. Die Menschen auf beiden Seiten kämpfen gegen die Oligarchie. Aber irgendwie bringen wir uns nur gegenseitig um, uns selbst. So begehen wir eine Art langsamen Selbstmord. Die „Gladiatoren“ müssen aus dem „Kolosseum“ ausbrechen. Stattdessen wird ein neues Kolosseum organisiert. Wir begraben uns selbst. Brauchen wir das alles? Krieg um des Krieges willen? Das ist dumm. Weiß noch jemand, warum wir rebelliert haben? Ist es nicht klar, dass diejenigen, gegen die wir uns aufgelehnt haben, jetzt über uns herrschen? Für beide Seiten. Ist es nicht an der Zeit, dass wir zur Vernunft kommen, meine Herren Militärs? Sonst wird es keinen einzigen von uns mehr geben. Und die, gegen die wir kämpfen sollten, werden weiterleben. Ohne Probleme. Und alles wird so sein, wie es vorher war.

Wenn Mozgovoy doch heute noch leben würde.

Stattdessen haben wir Röper am Hals; nicht der „Russland-Experte“, den wir brauchen, aber wahrscheinlich der, den wir verdienen:

„Der Westen hat tödliche genetische Injektionen, während Russland einen sicheren und wirksamen Impfstoff hat“.

„Der Westen wird die CBDCs nutzen, um eine totalitäre Dystopie herbeizuführen, während die Verwendung des digitalen Rubels völlig freiwillig sein wird.„

„Der Westen wird von Oligarchen regiert, während es in Russland nicht erlaubt ist, dass sich reiche Leute in die Politik einmischen“.

Ja, ich sehe, sehr interessant, danke schön.