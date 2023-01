Ist die Zensur privater Kommunikation das „neue Normal“?

Die Zensur der privaten Kommunikation klopft an die Tür.

Von: Tessa Lena

Die Zensur der privaten Kommunikation klopft an die Tür, und die ersten Anzeichen sind da

Unternehmen wie Google sind dafür bekannt, dass sie eingehende E-Mails und auch ihre Cloud-Speicher zensieren

Neue Entwicklung: Ausgehende private E-Mails, die nicht mit Google in Verbindung stehen, müssen möglicherweise die Blackbox-„Spam“-Prüfung bestehen, bevor sie versendet werden können

In einem Rechtsstreit aus dem Jahr 2018 machte T-Mobile sein Recht geltend, bestimmte Arten der SMS-Kommunikation über seine Netze nach eigenem Ermessen“ zu steuern

Im Jahr 2021 erklärten mit Biden verbündete Gruppen, darunter das DNC, dass sie „planen, Faktenprüfer aggressiver einzusetzen und mit SMS-Anbietern zusammenzuarbeiten, um Fehlinformationen über Impfstoffe zu zerstreuen, die über soziale Medien und Textnachrichten verschickt werden“

Im Rahmen ihres erfolgreichen Militärputsches in Petrograd im Jahr 1917 stellten die Bolschewiki bekanntlich sicher, dass sie zuallererst die Kontrolle über die Bahnhöfe, die Brücken, das Postamt, den Telefondienst und den Telegrafen übernahmen. Die Übernahme der Kommunikationsmittel war ein entscheidender Teil des Putsches.

Als sowjetisches Kind, das in der Schule Geschichte lernte, wurde mir diese Aussage („Post, Telefon, Telegraf“) praktisch in den Kopf gebohrt. Sie sollte das geniale strategische Denken der Bolschewiki beweisen.

Der Punkt mit der Übernahme der Kommunikation kam mir neulich in den Sinn, als ich versuchte, eine private E-Mail von meiner eigenen Domäne zu senden, und sie einfach nicht gesendet werden wollte, weil mein Server sie als „Spam“ ansah. Ich musste ein paar Vermutungen anstellen und den Text der E-Mail bearbeiten, damit der Server sie passieren ließ.

Wir wissen bereits, dass Google die eingehenden Gmail-E-Mails sowie Google Drive zensiert. Und viele von uns haben damit zu tun, dass unsere privaten E-Mails von „politisch unkorrekten“ Domains von den Empfängerservern zurückgewiesen werden, gelegentlich spurlos verschwinden usw.

Aber die ausgehenden E-Mails meiner eigenen Domäne (es handelt sich um ein kleines Hosting-Unternehmen, nicht um einen dieser Giganten)? Ich dachte, das sei verrückt. Es war eine private E-Mail, kein Newsletter, kein „BCC“, sondern eine ganz normale private E-Mail, die ich als Antwort auf etwas geschrieben habe, das ein Leser geschickt hatte. Und sie wurde nicht vom Empfänger zurückgewiesen, sondern vom Mailserver meines eigenen Hosting-Unternehmens! Wie verrückt ist das denn?

Das war auch kein Einzelfall. In letzter Zeit passiert das immer öfter, manchmal sogar mehrmals am Tag. Und ich möchte das Thema jetzt ansprechen, da die Zensur privater Kommunikation immer noch ein aufkommender Trend ist. Es ist wichtig, sich dieses Trends bewusst zu sein und sich in Echtzeit dagegen zu wehren, denn sonst müssen wir damit leben, was man kaum „Leben“ nennen kann.

In meinem Fall habe ich mich an mein Hosting-Unternehmen gewandt, um das Problem zu klären, und die Erklärung, die ich vom technischen Team erhielt, war, dass der Server jeder ausgehenden E-Mail automatisch eine „Spam-Bewertung“ zuweist – und wenn die Bewertung hoch ist, sendet der Server sie nicht, um den Ruf des Hosting-Unternehmens nicht zu gefährden und nicht auf der Liste der „Spammer“ zu landen.

„Diese Sicherheitsregeln sind wichtig, um sicherzustellen, dass kompromittierte E-Mail-Konten von Ihnen oder anderen Benutzern, die den Mailserver gemeinsam nutzen, keinen Spam versenden (oder E-Mails, die vom Empfängersystem als Spam interpretiert werden), wodurch der Mailserver auf eine RBL/Reputationsliste gesetzt wird, was dazu führt, dass keine Ihrer E-Mails akzeptiert werden. „Das bedeutet, dass entweder ein Problem mit der spezifischen Syntax oder dem Inhalt der E-Mail besteht, die Sie versenden, oder dass es etwas in Ihrer Systemumgebung gibt (veraltete Software, übermäßige Links in der Signatur, Viren, Mime-Typ des Anhangs, Link zu einer Phishing- oder Malware-Seite, die verbindende IP-Adresse steht auf einer RBL- oder Reputationsliste, und jeder dieser Faktoren könnte die Spam-Bewertung der E-Mail, die Sie zu versenden versuchen, erhöhen, so dass sie abgelehnt wird.“ „Diese Systeme sind automatisiert und arbeiten sehr zuverlässig, aber es kann immer wieder vorkommen, dass eine E-Mail, von der man glaubt, dass sie durchgelassen werden sollte, aufgrund der Gesamtpunktzahl der E-Mail dennoch den Filter auslöst.“

Was für ein faszinierender Dominoeffekt! Und was für eine Art, das Denken der Menschen zu beeinflussen! Ich, ein souveräner Bürger, musste meine private E-Mail umschreiben (die übrigens nichts besonders Empörendes enthielt, aber das sollte auch egal sein), damit ich das „Privileg“ hatte, sie tatsächlich zu senden.

Siri, was macht das mit den neuronalen Bahnen der Menschen, die gezwungen sind, auch privat so zu reden, dass es Robotern gefällt? Und, Siri, weißt du, wer den Algorithmus steuert? Und was passiert, wenn der zentral gesteuerte „Postausgang“-Algorithmus anfängt, bestimmte medizinische Informationen in der privaten Kommunikation zu verbieten? Oder das Flirten? Oder Fluchen? Oder jede konträre Diskussion über das „Klima“? Oder irgendetwas anderes?

Der Einfluss von Big-Tech-Algorithmen auf den Journalismus

Ich erinnere mich daran, wie es damals in den Medien begann – oder besser gesagt, sich fortsetzte -, zusätzlich zu dem separaten Thema der direkten Medienbeeinflussung durch die Alphabete, das ebenfalls ein Thema ist. Als Google und Facebook die dominierenden Verteiler des Datenverkehrs und die selbsternannten Könige der „Seitenaufrufe“ wurden, wurde das Schreiben in einer „SEO-freundlichen“ Art und Weise ein Muss, wenn man im Journalismus arbeitete.

Wenn man für ein Medienunternehmen arbeitete, konnte man nicht einfach sein Herz ausschütten und wie ein normaler Mensch schreiben. Man musste sowohl für die Menschen als auch für die Roboter schreiben. Du musst so schreiben, als ob ein Roboter von dir Besitz ergriffen hätte, sonst würde deine Geschichte nicht gelesen werden. Und das ist gar nicht so schwer zu lernen, aber wenn man es eine Zeit lang macht, frisst es einem die Seele auf.

Zu allem Überfluss änderten die beiden Traffic-Könige Google und Facebook ihre Algorithmen immer wieder willkürlich – und die Journalisten mussten mithalten, um sicherzustellen, dass ihre Unternehmen überlebten und sie ihre Jobs behielten.

Und doch, nach den extra verrückten „new normal“-Maßstäben von 2022, war „damals“ nicht einmal eine schlechte Zeit! Zumindest konnten wir mehr oder weniger sagen, was wir dachten. Nein, natürlich nicht alle Dinge – aber die meisten Dinge. Wow, das sagt einiges darüber aus, wo wir jetzt stehen.

„Die Gesunden entschuldigen sich bei den Kranken“

Ein paar Jahre bevor COVID auftauchte, schrieb ich dieses unschuldige Gedicht und auch diese, für heutige Verhältnisse sehr zaghafte, Warnung vor der Zensur in den sozialen Medien. Damals betrachtete ich die Trends und machte mir Sorgen, dass wir den Algorithmen hilflos ausgeliefert sein würden und durch irrationale Regeln, die unseren Verstand und unsere Fähigkeit zu essen beeinträchtigen, zunehmend verrückt werden.

Damals war es eine einsame und unpopuläre Angelegenheit, Big Tech zu kritisieren – aber booooy, in den letzten drei Jahren ist die ganze Aufregung wahr geworden – und mehr!

Die Gesunden entschuldigen sich bei den Kranken,

Die, die ein Herz haben

tanzen für die Roboter.

Was ist das für eine Welt?

Sicherlich nicht die Welt, in der ich lebe,

Nein.

Zensur von privaten Texten: Die T-Mobile-Klage

Im Jahr 2022 sind die Nachrichten über die Zensur in den sozialen Medien keine Nachrichten mehr. Aber wie sieht es mit der Zensur dessen aus, was wir uns privat über traditionell „unzensierte“ Medien wie Textnachrichten oder E-Mails mitteilen? Der folgende Wired-Artikel aus dem Jahr 2018 befasst sich mit einem Rechtsfall, in dem T-Mobile behauptete, es habe das Recht, eine bestimmte Art von Textnachrichten nach eigenem Ermessen zu zensieren:

„T-Mobile hat am Mittwoch einem Bundesrichter mitgeteilt, dass es in einem Fall, in dem es um die Frage geht, ob Mobilfunkanbieter dieselben Übertragungspflichten haben wie Anbieter von Festnetztelefonen, auswählen kann, welche Textnachrichten über sein Netz zugestellt werden sollen. Der in Bellevue, Washington, ansässige Mobilfunkdienst wird von einem SMS-Dienst verklagt, der behauptet, T-Mobile habe die Betreuung seiner „Short Code“-Kunden eingestellt, nachdem er eine kalifornische Apotheke für medizinisches Marihuana angemeldet hatte. In einer Gerichtsakte erklärte T-Mobile, dass es das Recht habe, den Kundenstamm von EZ Texting vorab zu genehmigen, was der in New York ansässige SMS-Dienst angeblich nicht getan habe. „T-Mobile, so schrieb das Unternehmen in einer Eingabe (.pdf) an das Bundesgericht in New York, ‚hat das Recht, eine Vorabgenehmigung für alle in seinem Netz durchgeführten Kurzcode-Marketingkampagnen zu verlangen und seine Richtlinien durchzusetzen, indem es Programme beendet, für die ein Inhaltsanbieter die erforderliche Genehmigung nicht erhalten hat.'“ „‚Eine solche Genehmigung ist notwendig‘, fügte T-Mobile hinzu, ‚um den Betreiber und seine Kunden vor potenziell illegalen, betrügerischen oder anstößigen Marketingkampagnen zu schützen, die in seinem Netz durchgeführt werden.‘ Es ist der erste Fall auf Bundesebene, in dem geprüft wird, ob Mobilfunkanbieter Textnachrichten, die ihnen nicht gefallen, blockieren dürfen.“

Nach Angaben von JUSTIA lautet die jüngste Aktualisierung des Falles, dass „der/die Kläger bzw. seine/ihre Anwälte hiermit mitteilen, dass die oben genannte Klage freiwillig abgewiesen wird“. Wurde der Präzedenzfall geschaffen?

„Faktenüberprüfung“ unserer privaten Textnachrichten

Zuletzt hatte Politico im Juli 2021 über einen Aufruf zur Zensur privater Textnachrichten berichtet und damit einen Aufschrei ausgelöst:

„Mit Biden verbündete Gruppen, darunter das Demokratische Nationalkomitee, planen außerdem, Faktenprüfer stärker einzubinden und mit SMS-Anbietern zusammenzuarbeiten, um Fehlinformationen über Impfstoffe zu zerstreuen, die über soziale Medien und Textnachrichten verbreitet werden [Hervorhebung von mir]. Das Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen, die aufgrund von Problemen wie dem Transport Schwierigkeiten haben, sich impfen zu lassen, diese Hindernisse verringert oder ganz beseitigt werden.“ „Wir sind fest entschlossen, die Politik aus den Bemühungen um die Impfung aller Amerikaner herauszuhalten, damit wir Leben retten und unserer Wirtschaft helfen können, sich weiter zu erholen“, sagte Kevin Munoz, Sprecher des Weißen Hauses. „Wenn wir sehen, dass absichtlich Fehlinformationen verbreitet werden, betrachten wir das als ein Hindernis für die öffentliche Gesundheit des Landes und werden nicht davor zurückschrecken, das anzuprangern.“

Es scheint, dass es nicht sehr weit ging, und ein Jahr nach dieser ungeheuerlichen Behauptung können wir immer noch mehr oder weniger frei texten (danke, liebe Herren, Sie sind sehr freundlich).

Aber ich denke, dass die Zensur unserer privaten Kommunikation in greifbare Nähe rückt – und zwar schnell – es sei denn, wir lehnen jede Zensur in Echtzeit ab und widersprechen ihr laut und deutlich, jetzt und bis sie verschwindet. Das Leben unter der „neuen Normalität“ ist kein Spaß.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.