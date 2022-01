Sie müssten mich erst umbringen: Jordan Peterson kritisiert Trudeaus Forderung nach Auffrischungsimpfungen

Peterson hatte zuvor zugegeben, dass es eine „dumme“ Entscheidung war, sich die COVID-Impfung geben zu lassen, weil er dachte, die Regierung würde ihn dann „in Ruhe lassen“.

Der populäre kanadische Psychologe und Kulturkommentator Jordan Peterson hat die vorweihnachtliche Botschaft des kanadischen Premierministers Justin Trudeau kritisiert, wonach die Menschen COVID-Impfungen auf ihre „Einkaufsliste“ setzen sollten.

Am 22. Dezember hatte Trudeau getwittert: „Wenn Sie diese Woche noch ein paar Weihnachtseinkäufe in letzter Minute erledigen, können Sie noch etwas auf Ihre Liste setzen: eine Auffrischungsimpfung. Wenn Sie Anspruch auf ein solches haben, es aber noch nicht bekommen haben, dann tun Sie es bitte jetzt. Und wenn Sie Ihre erste oder zweite Dosis noch nicht bekommen haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Peterson, der sich bereits impfen ließ, die Einnahme aber inzwischen bereut, stellte klar, dass er keine Auffrischungsimpfung erhalten werde. Er wehrte sich gegen Trudeaus Vorschlag, dass eine COVID-Impfung irgendwie Teil einer Einkaufsliste sein sollte.

„Du kannst mich mal @JustinTrudeau. Ganz im Ernst. Du müsstest mich erst umbringen“, twitterte Peterson an Heiligabend als Antwort auf Trudeaus Tweet.

Peterson gab zu, dass es eine „dumme“ Entscheidung war, sich gegen COVID impfen zu lassen, weil er dachte, die Regierung würde ihn dann „in Ruhe“ lassen.

„Sehen Sie, ich habe mich impfen lassen, und die Leute haben mich dafür zur Rede gestellt, und ich dachte, na gut, dann lasse ich mich eben impfen“, sagte Peterson im November 2021 zu Dave Rubin, als er sich gegen die COVID-Vorschriften der Regierung aussprach. “Ich werde mich impfen lassen und ihr lasst mich in Ruhe. Und hat das funktioniert? Nein, so dumm bin ich, das ist meine Meinung dazu.“

Am 24. Dezember twitterte Peterson als Reaktion auf den Premierminister von Québec, der COVID-Beschränkungen ankündigte: „‚Einschränkung privater Versammlungen‘. Jesus weinte. Was ist aus uns geworden?“

Nachdem der Premierminister von Québec am 30. Dezember angekündigt hatte, dass die Provinz COVID Ausgangssperren verhängen würde, rief Peterson zu zivilem Ungehorsam auf.

„Kommt schon, Montrealer! Habt etwas Mut! Widersetzt euch diesen Verboten“, twitterte Peterson am 31. Dezember.

Alle Provinzregierungen Kanadas haben die COVID-Testhysterie durch das Angebot kostenloser, von der Bundesregierung bereitgestellter Testkids für zu Hause angeheizt.

Der Erfinder der mRNA-Technologie, die in den Impfstoffen verwendet wird, Dr. Robert Malone, sagte jedoch, dass es die Geimpften und nicht die Ungeimpften sind, die die „Superverbreiter“ der Krankheit sind.

Malone sagte auch, dass die Bezeichnung „Gentherapie“ für COVID-Impfstoffe anstelle von „Impfstoffen“ korrekt sei.

Malone wies auch darauf hin, dass sich die neue Omikron-Variante, die von Regierungen weltweit genutzt wird, um Panik und Angst zu schüren und neue Abriegelungen zu rechtfertigen, als „Weihnachtsgeschenk“ erweisen könnte, da das Virus offenbar milder ist.

Nachdem er Rubin sein Bedauern über die COVID-Impfung mitgeteilt hatte, hat Peterson die von kanadischen Behörden verhängten COVID-Beschränkungen angesichts der hohen Fallzahlen, die der Omicron-Variante zugeschrieben werden, scharf kritisiert.

In seinem Interview mit Rubin im November 2021 wandte sich Peterson gegen das, was er als „totalitären Staat“ bezeichnete, in dem Kanada und die Welt heute von COVID beherrscht werden.

„Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war, wie schnell wir unmittelbar nach der Veröffentlichung von COVID dazu übergegangen sind, einen totalitären Staat zu imitieren“, sagte Peterson gegenüber Rubin.

Unter Trudeau ist die Regierung mit verfassungswidrigen Maßnahmen gegen diejenigen vorgegangen, die sich dafür entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, und hat beispielsweise Kanadiern über 12 Jahren, die sich nicht mit dem abtreibungsgefährdeten COVID impfen lassen, das Reisen mit dem Flugzeug, dem Schiff oder dem Zug verboten. Das Reiseverbot für Impfgegner ist seit dem 1. Dezember in Kraft.

Trudeau und seine Minister haben außerdem angeordnet, dass alle Bundesbediensteten bis Anfang 2022 geimpft sein müssen oder ihren Arbeitsplatz verlieren.

Kurz vor Weihnachten forderte Jagmeet Singh, der Vorsitzende der sozialistischen Neuen Demokratischen Partei Kanadas (NDP), dass Trudeau das Militär für eine „Massenimpfkampagne“ einsetzen solle.

Peterson, der als Psychologieprofessor an der Universität von Toronto tätig ist, hat in den letzten Jahren durch seine Einschätzungen zu Themen wie Abtreibung, Transgenderismus, Sexualerziehung und Mutterschaft eine große Anhängerschaft unter den Konservativen in Kanada und den USA gewonnen.

Peterson zufolge wird die akademische Welt heute von „Postmodernisten kontrolliert, die den progressiven Aktivismus vorantreiben“.

Die COVID-19-Injektionen, die in Kanada für den Notfall zugelassen sind, einschließlich der Impfung von Pfizer für Kinder ab 5 Jahren, stehen alle in Verbindung mit Zelllinien, die von abgetriebenen Babys stammen. Aus diesem Grund weigern sich viele Katholiken und andere Christen, sie zu nehmen.

Es gibt viele Belege dafür, dass die Impfpflicht eine gescheiterte Strategie zur Bekämpfung von COVID ist, wie eine wachsende Zahl von Daten zeigt.

Obwohl die kanadische Regierung die Wirksamkeit der COVID-Impfungen lobt, haben Studien nie den Beweis erbracht, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung verhindern. Tatsächlich wird nicht einmal behauptet, dass sie die Zahl der Krankenhausaufenthalte verringern, sondern der Erfolg wird an der Verhinderung schwerer Symptome von COVID-19 gemessen.