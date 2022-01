Wie wir gewinnen werden

Man kann keine Welt verteidigen, die bereits verloren ist. Wann war sie verloren? Das kann man nicht genau sagen. Das ist ein Punkt, über den der revolutionäre Historiker nachdenken muss. Wir wissen nur, dass sie friedlich, kampflos und fast unbemerkt aufgegeben wurde. Es gab keinen Tag, keine Stunde, keine Feier des Ereignisses – und doch ging die ultimative Macht der Initiative definitiv von den Händen der Privatwirtschaft auf die Regierung über.

Dort ist sie und dort wird sie bleiben, bis sie, wenn überhaupt, zurückerobert wird. Sicherlich wird die Regierung sie niemals kampflos aufgeben.

Wir gehen in das Jahr 2022 mit der Hoffnung und dem Optimismus, die nur durch eine möglichst klare Einschätzung der Realität möglich sind. Die bemerkenswerten Worte von Garet Garett, die 1938 veröffentlicht wurden, passen genau ins neue Jahr. Sie sind auch befreiend. Es gibt kein Zurück mehr, keine Wiederherstellung, keine „Reform“ – das Amerika, das wir zu kennen glaubten, ist verschwunden. Dutzende von Millionen Amerikanern glauben jetzt, dass sowohl die US-Bundesregierung als auch die wichtigsten Institutionen in diesem Land – von den Medien über große Unternehmen und Universitäten bis hin zu Hollywood, Big Pharma und dem medizinischen Establishment – aktiv gegen ihre Interessen arbeiten. Sie haben kein Eigeninteresse daran, eine bereits verlorene Welt zu verteidigen.

Wir können darüber melancholisch sein oder wir können glücklich und zuversichtlich über die sich bietenden Chancen sein. Dieselben Millionen, die nicht mehr an das Funktionieren des Systems glauben, sind begierig darauf, ein neues aufzubauen. Amerika ist derzeit kaum noch ein Land, das über eine reine Wirtschaftsordnung hinausgeht. Ohne materiellen Wohlstand (was natürlich keine Kleinigkeit ist), was verbindet uns wirklich? Amerika ist mit Sicherheit keine Nation, die in irgendeiner Weise zusammenhält – und warum sollte es das auch sein, angesichts seiner riesigen geografischen Ausdehnung und seiner enormen (realen) Vielfalt? Diese Realität und nicht die Sehnsucht nach einem verschwommenen, längst vergessenen Konstitutionalismus sollte uns gemäß Garett’s Ermahnung leiten.

Ein überzeugender und gangbarer Weg nach vorn beginnt mit der Identifizierung und dem Zusammenschluss der vielen de facto kleineren Nationen, die innerhalb der USA bereits existieren.

Das Covid-Regime hat es dem Föderalismus ermöglicht, sich in einer Weise durchzusetzen, die sich vor zwei Jahren nur wenige von uns hätten vorstellen können. Selbst der unglückliche Joe Biden hat kürzlich zugegeben, dass es keine föderale Lösung für ein Virus gibt, dass das Covid von den Bundesstaaten „gelöst“ werden muss. Die Gouverneure beschimpfen sich jetzt offen in den sozialen Medien und fördern den Wettbewerb zwischen Unternehmen und Familien, die umziehen wollen. Das Umzugsunternehmen United Van Lines stellt seine jährliche Umfrage gerne zur Verfügung. Diejenigen, die in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen und familiären Situation dazu in der Lage sind, stimmen mit den Füßen ab. Der Regionalismus hat eine neue Energie, wie man sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.

Unter diesen Nationen bieten sich zwei breite Wege nach vorne an. Das eine Amerika hat vor, 2022 zu einem weiteren Jahr der Angst zu machen, mit Schließungen von Geschäften und Schulen, Maskenpflicht und Impfpässen. Das andere Amerika will so weit wie möglich zur Normalität zurückkehren und das Virus als einen dauerhaften, aber überschaubaren Teil der Landschaft betrachten (wie die bestehenden Grippeviren). Diese Weggabelung bildet einen Brennpunkt, einfach weil die beiden Wege unvereinbar sind, aber auch, weil sie in Echtzeit die Möglichkeit bieten, in verschiedenen Staaten und Orten unterschiedliche Strategien anzuwenden (oft de facto, z. B. wenn Unternehmen die Impfvorschriften einfach missachten). Diese Möglichkeiten bieten wiederum eine Blaupause dafür, wie hartnäckige Probleme wie Abtreibung und Waffenkontrolle auf lokaler Ebene angegangen werden könnten, anstatt von neun schwarz gewandeten Supergesetzgebern.

Diese beiden unausweichlichen Wege sind an dieser Stelle fast metapolitisch, aber sie zeigen die unausweichliche Wahl: die Gesellschaft um den Staat herum zu organisieren oder sie um Individuen, Familien, Märkte und die Institutionen der Zivilgesellschaft herum zu organisieren. Wir können in einer politischen Welt oder in einer wirtschaftlichen Welt leben. Beides zu vermischen, funktioniert nicht.

Die Politik wird natürlich nicht verschwinden. Aber sie wird ein nachlaufender Indikator bleiben. Die Linke2 ist hoffnungslos von Hass und Undankbarkeit zerfressen, in ihrer Identität gefangen und von dem Wunsch beseelt, die „Deplorables“ (Trump-Wähler, Impfgegner, Covid-Leugner usw.) aus Rache zu verletzen und zu besiegen. Die Rechte3 hat sich in der Trump’schen Dysfunktion verloren und entfernt sich immer weiter von jeder kohärenten Botschaft über Wirtschaft oder Chancen, während sie den Neokonservativen erlaubt, sich neu zu formieren und die Kriegslust gegenüber Russland, China und dem Iran zu fördern. Auch die Libertären haben den Faden verloren – sie nabeln sich von der Frage ab, welche Umstände Abriegelungen und Mandate rechtfertigen würden, bejubeln das Deplatforming (sogar das Debanking) von alternativen und abweichenden Stimmen durch Tech-Unternehmen und akzeptieren die fortschrittliche Gestaltung des „Klimawandels“ und dergleichen, während sie es versäumen, sich auf die Bedrohungen durch das Imperium und die Zentralbanken zu konzentrieren.

Beide „Seiten“ werden von zutiefst unseriösen Menschen geführt, die von Natur aus nicht in der Lage sind, einen Sandwich-Laden zu organisieren, geschweige denn über 330 Millionen Menschen zu regieren.

Aber wenn die Politik nicht abgeschafft werden kann, kann sie durch einen aggressiven Vorstoß in Richtung Subsidiarität erträglicher gemacht werden. Die Amerikaner haben dies bereits gespürt, aber Covid hat es noch beschleunigt. Der Verzicht auf den politischen Universalismus ist eine bittere Pille für die politische Klasse, aber eine, die geschluckt werden muss. Es ist die Pille, die Mises vor einem Jahrhundert mit seinen radikal dezentralistischen Forderungen nach „liberalem Nationalismus „4 und dem Selbstbestimmungsrecht als Kennzeichen einer anständigen Gesellschaft verschrieben hat. Bedeutet dies, dass Amerika in neue politische Einheiten zerfallen muss, wie es das österreichisch-ungarische Reich tat? Nicht unbedingt, aber es bedeutet, dass ein weitaus größeres Maß an Föderalismus und Lokalismus und eine drastisch verkleinerte nationale Regierung akzeptiert werden müssen. Der Weg in die Zukunft ist ein anderer.

„Wir werden siegen“ ist ein allgegenwärtiger Hashtag auf Twitter in letzter Zeit, ein Code für das Gefühl der Veränderung, das so viele Amerikaner empfinden, aber noch nicht artikulieren können. Wir werden gewinnen, weil der Sozialismus mit der menschlichen Natur und einer produktiven materiellen Wirtschaft unvereinbar ist. Wir werden gewinnen, weil die verrückte Monetarisierung von Staatsschulden durch die Fed und ihr wahnsinniger Fetisch für niedrige Zinssätze unhaltbar sind. Wir werden gewinnen, weil Uncle Sam das (wertvolle) Geld ausgehen wird. Wir werden gewinnen, weil die Ansprüche letztlich nicht bezahlbar sind, zumindest nicht real. Wir werden gewinnen, weil Krieg, Imperium und Nation Building sich erschöpft haben und Amerikaner aller politischen Richtungen uns aus dem Nahen Osten heraus haben wollen. Wir werden gewinnen, weil das Woke5 an seinen eigenen inneren Widersprüchen und Machtkämpfen scheitern wird. Und wir werden gewinnen, weil das digitale Zeitalter praktisch jeden Aspekt des menschlichen Lebens unaufhaltsam dezentralisiert und die Regierungen sich dem nicht ewig entziehen können.

Wir werden also gewinnen. Aber wie lange wird es dauern, und zu welchem Preis wird der Sieg errungen?

Niemand kann das wissen. Aber es geschehen große Dinge, und wir sollten guten Mutes ins Jahr 2022 gehen!