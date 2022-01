Dr. Robert Malone zu Rogan: In den USA bildet sich eine „Massenpsychose“ wegen COVID-19

Der wichtige mRNA-Mitarbeiter Dr. Robert Malone, ein prominenter Skeptiker der verpflichtenden COVID-19-Impfungen, deutete in einem Interview mit dem beliebten Podcaster Joe Rogan – Tage nachdem Malone von Twitter suspendiert wurde – an, dass sich die Vereinigten Staaten inmitten einer „Massenbildungspsychose“ befinden.

„Unsere Regierung ist in dieser Sache außer Kontrolle“, sagte Malone in dem Interview, das am Wochenende veröffentlicht wurde, über Impfvorschriften. „Und sie sind gesetzlos. Sie missachten völlig die Bioethik. Sie missachten die gemeinsame Bundesregel. Sie haben gegen alle Regeln verstoßen, die ich kenne und in denen ich jahrelang geschult worden bin.

Malone, ein Experte für mRNA-Impfstofftechnologien, der an der University of California-Davis, der UC-San Diego und dem Salk Institute ausgebildet wurde, wurde letzte Woche von Twitter verbannt. Malone erzählte der Epoch Times letzte Woche, dass Twitter keine Erklärung dafür lieferte, warum sein Konto, das 500.000 Follower angehäuft hatte, gesperrt wurde.

Ein Sprecher von Twitter teilte dem linksgerichteten Daily Dot mit, dass Konto von Malone „wegen wiederholter Verstöße gegen unsere COVID-19-Fehlinformationsrichtlinie dauerhaft gesperrt wurde … nach dem hier dargelegten Streiksystem werden wir Konten bei wiederholten Verstößen gegen diese Richtlinie dauerhaft sperren.“

Twitter hat auf eine Anfrage der Epoch Times nach einem Kommentar zu Malones Suspendierung nicht reagiert.

„Diese Mandate … sind explizit illegal“ und „sind explizit unvereinbar mit dem Nürnberger Kodex“, sagte Malone während seines Interviews mit Rogan und bezog sich dabei auf die ethischen Prinzipien der Forschung gegen Experimente am Menschen. „Sie sind ausdrücklich unvereinbar mit dem Belmont-Bericht“, sagte er und bezog sich dabei auf den 1978 im Federal Register veröffentlichten Bericht über ethische Grundsätze und Richtlinien für die Forschung am Menschen.

„Sie sind schlichtweg illegal, und es ist ihnen egal.

Gegen Ende seines Interviews deutete Malone an, dass sich die Menschen inmitten einer „Massenbildungspsychose“ befinden und zog Parallelen zu der Mentalität, die sich in den 1920er und 1930er Jahren in der deutschen Bevölkerung entwickelte.

In jenen Jahren hatten die Deutschen „eine hochintelligente, hochgebildete Bevölkerung, die völlig verrückt geworden ist“, so Malone.

„Wenn man eine Gesellschaft hat, die sich voneinander abgekoppelt hat und in der die Angst umgeht, dass die Dinge keinen Sinn ergeben, dann können wir das nicht verstehen. Und dann wird ihre Aufmerksamkeit durch einen Anführer oder eine Reihe von Ereignissen auf einen kleinen Punkt gelenkt, genau wie bei der Hypnose. Sie werden buchstäblich hypnotisiert und können überallhin geführt werden.

„Sie werden dieser Person folgen. Es spielt keine Rolle, ob man sie anlügt oder was auch immer.“

Vor einigen Jahren hätten sich die Menschen darüber beschwert, dass die Welt keinen Sinn mehr mache und dass wir nicht mehr sozial verbunden seien, außer über die sozialen Medien.

„Dann ist diese Sache passiert“, sagte Malone und bezog sich auf die COVID-19-Pandemie. „So kommt es zu einer Massenbildungspsychose, und genau das ist hier passiert.“