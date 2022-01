Warnung, 2022: Der Krieg der Technokratie gegen die Menschheit wird fortgesetzt

Am letzten Tag des Jahres 2021 gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um über die jüngsten Erfolge der Technokratie und ihre wahrscheinliche Entwicklung im Jahre 2022 nachzudenken.

Über Weihnachten habe ich meine „Zwölf Tage der Technokratie“-Artikel vorgestellt, die ursprünglich im Dezember 2019 geschrieben wurden. Obwohl diese unten auf der Startseite von Technocracy.news erscheinen, hatten viele Menschen sie nicht gelesen.

Die Absicht dieser Artikel war es, eine Einführung in die Technokratie zu geben, die verschiedene Themen wie Zentralbankwesen, Wissenschaft, Bildung und Politikwissenschaft umfasst. Es war eine passende Art und Weise, das Jahr 2019 abzuschließen.

Zu jedermanns Schock und Bestürzung begann die Große Panik von 2020 (mein Ausdruck) einen Monat später im Januar.

Es ist wichtig, das Prinzip des „Ordo ab Chao“ bei der Arbeit zu sehen. Dieser okkulte lateinische Begriff bedeutet übersetzt „Ordnung aus dem Chaos“ und spielt auf die Theorie der modernen Globalisierung an, die besagt, dass man „eine gute Krise niemals ungenutzt verstreichen lassen darf“.

Unter dem Deckmantel des Chaos konnte die Technokratie in den Jahren 2020-2021 ihr Netz der Kontrolle und des Social Engineering erfolgreich ausbreiten. Ohne das Chaos wäre praktisch keine der Initiativen der Technokratie jemals auf den Weg gebracht worden.

Der Punkt ist folgender: Die Technokratie lebt von Ordnung, Struktur und Vorhersehbarkeit, nutzt aber das Chaos, um dieses Ziel zu erreichen.

Technokraten sind Meister der Sozialtechnik. Das sollte niemanden überraschen, denn ihre eigene Zeitschrift, „The Technocrat“, hat ihre Ziele 1938 klar definiert:

„Technokratie ist die Wissenschaft des sozialen Engineerings, der wissenschaftliche Betrieb des gesamten sozialen Mechanismus, um Güter und Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung zu produzieren und zu verteilen … Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird dies als ein wissenschaftliches, technisches, ingenieurtechnisches Problem durchgeführt.“

Ein belgischer Professor für klinische Psychologie, Dr. Mattias Desmet, hat vor kurzem dargelegt, wie sich dies auf globaler Ebene abspielt. Sein Konzept der „Massenbildung“ (d. h. des globalen Wahns) beruht auf vier Bedingungen, die zunächst erfüllt sein müssen.

Die Massen müssen sich allein und isoliert fühlen. Ihr Leben muss sich sinnlos und bedeutungslos anfühlen. Die Massen müssen dann ständige, frei schwebende Angst erleben. Sie müssen frei schwebende Frustration und Aggression erleben.

(Anmerkung: „Frei schwebend“ bedeutet, dass es keine erkennbare Quelle für Aggression oder Angst gibt).

Es sollte selbstverständlich sein, dass alle vier mit der Großen Panik von 2020 meisterhaft in Bewegung gesetzt wurden.

Wie haben Technokraten die Massenbildung zu ihrem eigenen Vorteil genutzt? Hier sind ein paar Beobachtungen:

Nationale und globale Identifikationssysteme haben sich durchgesetzt

Kontrolle des Reisens durch Impfpässe

Der Zerfall demokratischer Regierungen und der Aufstieg des Autoritarismus (man denke an Australien, Österreich, Großbritannien, Neuseeland).

Kontrolle über Propaganda und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und abweichender Meinungen

Die Nadel im Arm ist fest etabliert, um der menschlichen Bevölkerung endlos genetisch veränderte Substanzen zuzuführen.

Wer hat die Kontrolle?

Die Menschen erwarten von der Regierung, dass sie das Schiff wieder in Ordnung bringt. Das ist zwecklos. Die Technokraten kontrollieren die Regierungen, nicht andersherum. Hinter jedem Regierungschef der Welt steht ein nicht gewählter und nicht rechenschaftspflichtiger Haufen medizinischer Technokraten, die die Politik diktieren und den Politikern sagen, was sie zu tun haben.

Daher ist es völlig fehlgeleitet und sinnlos, gewählte Beamte anzuschreien. Sie sind nicht das Machtgefüge.

Die Politiker in der ganzen Welt und insbesondere in Amerika haben keine Ahnung von dem glühenden Hass, den die Technokratie ihnen entgegenbringt.

Auch hier nennt die Zeitschrift „The Technocrat“ den Grund: „Es wird keinen Platz für Politik, Politiker, Finanzen oder Finanziers, Schläger oder Gauner geben.“ Als Franklin Delano Roosevelt 1932 gewählt wurde – im selben Jahr, in dem die Technokratie an der Columbia University kodifiziert wurde – forderten sie öffentlich, er solle alle gewählten Beamten entlassen und an ihrer Stelle Technokraten ernennen, um die Nation zu führen. FDR war zu klug, um auf diesen Vorschlag einzugehen.

Blick ins Jahr 2022

Ich bin mir ziemlich sicher, dass im ersten Quartal 2022 einige positive Schlagzeilen mit „guten Nachrichten“ erscheinen werden. Erwarten Sie beispielsweise, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen optimistisch sind, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zurückzuerlangen. Omicron könnte offiziell für unbedeutend erklärt werden, und einige große Unternehmen könnten die Anforderungen an Masken und/oder Impfstoffe aufheben. Fauci könnte von seinem Posten als oberster medizinischer Technokrat der Nation zurücktreten. Henry Kissinger könnte sich mit 98 Jahren endlich zum verstorbenen David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski gesellen.

Der Punkt ist, dass die Stimmung immer hin und her schwingt wie ein Pendel. Immer. Menschen, die von schlechten Nachrichten erschöpft sind, greifen begierig nach etwas, das ihnen Hoffnung gibt. Achten Sie also darauf, dass das Stimmungspendel in Richtung einer vermeintlich guten Nachricht schwingt.

Leider ist „Hoffnung“ wie eine süchtig machende Substanz, die Geist und Körper betäubt, so dass das Endergebnis für viele sein wird, sich weiter in ihr Schneckenhaus der Untätigkeit und Verleugnung zurückzuziehen.

Nichts von alledem wird die Initiativen der Technokraten und die Praktiken des Social Engineering einschränken.

Im Jahr 2022 gibt es drei große Bedrohungen, die es zu beachten gilt.

Systemischer Zusammenbruch einer wichtigen Finanzinfrastruktur. Die globalen Währungsbehörden haben den Zusammenbruch des Finanzsystems simuliert, der unter anderem durch Hackerangriffe verursacht werden kann. Dies würde starre digitale Identitäten für Internetpässe und eine Übernahme durch digitale Währungen „erforderlich“ machen.

Ausfall der Lieferkette. Die ohnehin schon sehr anfällige globale Versorgungskette könnte sich festfahren wie ein Motor, der sein Öl verliert. Dies könnte zu lähmenden Engpässen bei Teilen, Konsumgütern und sogar Lebensmitteln führen.

Einbrüche an den Aktienmärkten und im Immobiliensektor. Die Fed hat bereits zugesagt, der Wirtschaft im Jahr 2022 etwas Liquidität zu entziehen. Aber der Begriff „Liquidität“ hat noch eine andere Bedeutung. Historisch gesehen kommt es zu einem Zusammenbruch, wenn die Blasenstimmung „platzt“. Das Entfernen von Geld aus dem System kann ein Auslöser sein, aber wenn die Angst einsetzt, nehmen Käufer die Beine in die Hand und weigern sich, fallende Aktien zu jedem Preis zu kaufen. Dies kann zu einem freien Fall der Kurse führen, der ausschließlich auf Stimmungen und nicht auf Fundamentaldaten beruht.

Jede einzelne oder alle von ihnen könnten leicht als Operation unter falscher Flagge durchgeführt werden, um die Menschen dazu zu bringen, die Lösungen der Technokraten zu akzeptieren. Allerdings ist jede Krise geeignet, ob vom Menschen verursacht oder nicht. Wie ich bereits erwähnt habe: „Ordo ab Chao“.

Eine Sache ist sicher: Die Technokraten haben sich voll und ganz der Angstmacherei verschrieben, indem sie das Chaos aufrechterhalten und sogar regelrechte Panik schüren. Das ist ihr Krieg gegen die Menschheit. Während dieser Zeit werden sie ihre Kontrollmechanismen ungehindert weiter installieren.