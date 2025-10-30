Sie taserten seinen Hund, hackten sein Telefon, brachen in sein Haus ein – es hielt ihn nicht davon ab, der Welt zu sagen, was wirklich in Wuhan geschah

Dr. Andrew G. Huff erzählte Tucker Carlson, dass mächtige Kräfte versuchten, ihn zum Schweigen zu bringen, als er versuchte, den wahren Ursprung von COVID-19 aufzudecken. Doch anstatt nachzugeben, blieb der ehemalige Vizepräsident der EcoHealth Alliance standhaft und entschlossen, die Wahrheit zu enthüllen, die sie begraben wollten.

von Jill Erzen

Dr. Andrew G. Huff, ehemaliger Vizepräsident der EcoHealth Alliance, weiß, wie und wo COVID-19 entstand. Aber als er versuchte, die Wahrheit aufzudecken, schlugen die Verantwortlichen zurück, indem sie in sein Haus einbrachen, seinen Hund taserten und ihn mit einer Drohne ausspionierten – alles in einem gescheiterten Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen, sagte er letzte Woche in „The Tucker Carlson Show“.

Huff, ein Armee-Kampfveteran und ehemaliger Mitarbeiter eines Bundes-Atomlabors, trat EcoHealth 2014 bei, in dem Glauben, die Organisation überwache weltweit Wildtierpopulationen, um Pandemien „vorherzusagen und zu prognostizieren“. Mit der Zeit erkannte er, dass der öffentliche Anspruch des Unternehmens, Pandemien vorherzusagen, ein „riesiger Schwindel“ war.

Stattdessen war das Unternehmen „auf dem ganzen Planeten unterwegs, um infektiöse Krankheitsproben zu sammeln, um eine Bank oder eine Bibliothek von Infektionskrankheiten aufzubauen“, sagte Huff. Er fügte hinzu:

„Es war seltsam … es gibt keinen großen Publikationswert darin, Infektionskrankheiten zu katalogisieren. Man kann eine einfache Publikation erhalten, indem man einen neuen oder neuartigen Erreger in einer Art identifiziert, aber es ist eine Art Einmal-Ding. Es treibt die zukünftige Forschung nicht wirklich an.“

Huff begann, das Forschungsportfolio von EcoHealth und die Arbeit anderer Vizepräsidenten sowie Projekte mit anderen Mitarbeitern zu untersuchen. Bald wurde „offensichtlich“, dass die Organisation Gain-of-Function-Forschung und Viruserkennung betrieb, die darauf abzielte, neuartige Krankheitserreger zu produzieren.

EcoHealth schuf neue tödliche Viren, laut Huff.

Ausweitung der Gain-of-Function-Forschung in China

Peter Daszak, Ph.D., Präsident von EcoHealth, bat Huff, ihm dabei zu helfen, das Forschungsportfolio des Unternehmens in China zu erweitern. Huff lehnte ab.

Die Chinesen haben ein Muster von „lügen, betrügen und stehlen“, erinnerte er sich, dass er Daszak in einer Führungssitzung sagte. „Machen Sie sich nicht im Geringsten Sorgen, dass die Chinesen etwas Bösartiges tun werden?“

Daszak hatte eine andere Sichtweise, laut Huff. Daszak sagte Huff, dass die Arbeit mit China und die US-Beziehungen zu den Chinesen sehr wichtig seien.

Im Nachhinein, sagte Huff, wurde klar, dass Daszak als CIA-Asset arbeitete, um Zugang zum Wuhan Institute of Virology zu erhalten – „das biologische Waffenlabor des chinesischen Militärs“.

Huff erzählte Carlson:

„Wirklich, ich denke, das Einzige, was [Daszak] wichtig war, ist die Tatsache, dass dieser chinesische … Ausstieg aus dem größeren Vertrag eine Menge Geld war. … Und, wissen Sie, er war bereits als Geheimdienst-Asset angeworben worden … und das war alles der Deckmantel, um es legitim aussehen zu lassen.“

China benötigte technisches Know-how und Technologie, um Gain-of-Function-Forschung durchzuführen, sagte Huff. Also „haben wir tatsächlich fortschrittliche Biotechnologie … an die Chinesen transferiert, um Zugang zum Labor zu erhalten, damit wir darüber Geheimdienstinformationen sammeln konnten“, sagte Huff.

Jobangebot könnte früher Versuch gewesen sein, Huff zum Schweigen zu bringen

Bis 2019 hatte EcoHealth verlassen und lebte in Kalifornien. Ein alter Freund spürte ihn auf und bot ihm eine Position bei DARPA an, der Defense Advanced Research Projects Agency des US-Militärs.

Was Huff zu der Zeit nicht wusste: Ein 14,2-Millionen-Dollar-Projekt – DEFUSE, entwickelt von EcoHealths Daszak in Zusammenarbeit mit dem Wuhan-Labor – wurde am 30. Januar 2018 während des DARPA-Programms „Preventing Emerging Pathogenic Threats Proposers Day“ vorgeschlagen.

DEFUSE war „im Grunde das Rezept für SARS-CoV-2“, das in Partnerschaft mit China durchgeführt wurde, sagte Huff Carlson.

„Der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass ich jetzt glaube, dass DARPA tatsächlich versucht hat, mich zurück in das Programm zu rekrutieren, damit ich nicht … die Wahrheit in der Öffentlichkeit sagen würde“, erklärte er.

‚Ich wusste, dass diese Leute wussten, dass sie logen‘ über COVID

Huff wusste, dass EcoHealth Gain-of-Function-Arbeit im Wuhan-Labor durchführte, also als 2020 Gerüchte über ein neues, tödliches Virus – COVID-19 – aufkamen, erkannte er, „das könnte aus dem Ruder laufen“.

Huff und seine Frau horteten fertige Mahlzeiten und Munition und zogen in die Upper Peninsula von Michigan – „der ländlichste Ort in den unteren 48“, laut Huff.

Während derselben Zeit schickte die Weltgesundheitsorganisation ein Komitee – zu dem auch Daszak gehörte – nach Wuhan, um die Ursprünge von SARS-CoV-2 zu untersuchen.

Huff erzählte Carlson:

„Sie setzten … Daszak die Untersuchung der Ursprünge. Er ist wahrscheinlich derjenige, der es verursacht hat. Und ich wusste nicht, dass dies alles Teil der psychologischen Operation und Vertuschung war. …

„Man nimmt den Mann, der verantwortlich ist, setzt ihn die Untersuchung … er wird es nicht auf sich selbst zurückführen.“

Während Daszak das Narrativ verstärkte, dass COVID-19 eine natürlich auftretende Krankheit von einem chinesischen Wet Market war, tat Huff das Gegenteil.

„Ich wusste, dass diese Leute wussten, dass sie logen“, sagte er über Daszak und andere Beamte, die die natürliche Ursprungstheorie vorantrieben.

Sie mussten die Wahrheit verbergen und nutzten die Ablenkung durch Lockdowns, aufkommende Impfstoffe und hochtechnische SARS-CoV-2-Sprache, um die Ursprungsdiskussion zu beenden, sagte Huff. Er fügte hinzu:

„Die psychologische Operation dabei war, dass … sie tatsächlich versuchten, die Gesellschaft in den technischen Details sehr ausgefeilter wissenschaftlicher Fachbegriffe zu verstricken, die sehr wenige Menschen zu verstehen oder zu argumentieren oder zu debattieren qualifiziert waren, und dann zu labeln, dass diese Menschen die einzigen qualifizierten Experten waren, die debattieren konnten.“

Menschen hinter COVID versuchten zu verhindern, ‚dass diese Geschichte bekannt wird … und sie scheiterten‘

Aber Huff war entschlossen, das, was er wusste, zu enthüllen. Er begann, ein Buch zu schreiben, „The Truth about Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History“.

Schnell stellte er fest, dass viele mächtige Leute nicht wollten, dass dieses Buch veröffentlicht wurde. Huff sagte, Beamte der örtlichen Sheriff-Abteilung, Staatspolizei und FBI verfolgten ihn, hackten seinen Computer, zapften sein Telefon ab, brachen in sein Haus ein, manipulierten sein Auto, taserten seinen Hund und spionierten ihn mit einer Drohne aus.

„Es war mehr eine psychologische Operation, nicht wie ein Versuch, mich zu töten … aber sie versuchten, allen Druck auszuüben, den sie konnten, um mein Leben miserabel zu machen“, sagte Huff. Er fügte hinzu:

„Es wurde nur ein Spiel für mich und ich … spielte das Spiel und ich überlistete sie auf jedem Schritt, weil ihr ultimatives Ziel war, zu verhindern … dass diese Geschichte an das globale Publikum gelangt.

„Und ich wusste, dass das ihr Ziel war. Und ihr anderes Ziel war, mich als verrückt hinzustellen … so dass zumindest mein Wort oder meine Stimme keine Wirkung hat. Und sie sind in beiden Punkten gescheitert.“

‚Die Schrift steht an der Wand für mRNA-Technologie‘

Huffs Buch, das der Lab-Leak-Theorie widersprach, wurde 2022 veröffentlicht. Doch das falsche Narrativ – verstärkt durch das viel zitierte „Proximal Origin“-Papier – ist immer noch da, sagte Huff. Er fügte hinzu:

„Man folgt dem Geld. Wenn man sich also die Wissenschaftler ansieht … und woher sie ihr Geld bekommen, sind viele der Menschen, die an der mRNA-Technologieentwicklung im Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Impfstoffen beteiligt sind, im Lager von ‚das war eine natürlich auftretende Krankheit‘.“

Die Gain-of-Function-Technologie, die zur COVID-19-Pandemie führte, wurde auch zur Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen verwendet, und mRNA-Technologie spielt eine große Rolle, sagte Huff. „Viele Unternehmen haben auf … mRNA als die zukünftige Impfstofftechnologie gesetzt.“

Aber Huff stimmt dem nicht zu. Er zitierte eine südkoreanische Studie aus dem Jahr 2025 mit über 8 Millionen Menschen, die ergab, dass COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen – sowohl mRNA als auch Nicht-mRNA – ein erhöhtes Risiko für sechs Krebsarten und ein 27 % höheres Krebsrisiko insgesamt darstellen.

„Die Schrift steht an der Wand für mRNA-Technologie. Ich glaube nicht … dass es die zukünftige Impfstofftechnologie sein wird“, sagte er.

Sicherheit erfordert ethische Menschen, und ‚das ist ein riesiges Problem in der Wissenschaft‘

Die Bedrohungen, vor denen die Menschen am meisten besorgt sein sollten, sind synthetische Krankheitserreger in Kombination mit sich selbst replizierender Nanotechnologie und künstlicher Intelligenz, sagte Huff Carlson. Gain-of-Function-Forschung ist „ein Baustein, um etwas über synthetische Biologie zu lernen“.

Huff sagte, die Technologie habe „massives Potenzial“ für gute Anwendungen – man denke an Schädlingsbekämpfung, die auf eine bestimmte invasive Heuschrecke abzielt, oder Krebstherapie, die seltene Krebszellen angreift und sich dann selbst deaktiviert. Aber es gibt auch bösartige Anwendungen, sagte er und verwies auf einen potenziellen Biofilm, der sich repliziert und lernt, wie man Computersensoren deaktiviert, oder eine Krankheit, die auf die DNA einer bestimmten Familie abzielt.

„Es gibt kein Halten, wohin das führt“, sagte Huff. Er fügte hinzu:

„Was man aber wirklich braucht, um sicher zu sein, sind gute Menschen, ethische Menschen. Und das ist ein riesiges Problem in der Wissenschaft. …

„Es ist nicht alles böse. … Es sind die Menschen dahinter. … Die wissenschaftliche Gemeinschaft muss einen besseren Job machen, unsere Studenten darin auszubilden, nicht böse zu sein. Und das kommt durch, wie wir unsere Studenten auswählen, wie wir sie betreuen und wie wir ihnen zeigen oder lehren, was die ultimativen Ziele im Leben sind.“

Das Interview mit deutschen Untertiteln: