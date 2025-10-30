Wie kann Japan mit seinem 550-Milliarden-Dollar-Trump-Problem umgehen?

Moon of Alabama

Gestern besuchte US-Präsident Donald Trump Japan und traf dessen neue Premierministerin Sanae Takaichi. Beide sind Konservative und stimmen in vielen Punkten überein. Japan ist ein verlässlicher Vasall, der nur selten mit den Forderungen der USA kollidiert.

Doch ein ernstes Streitthema steht zwischen den beiden Ländern und droht, die Beziehung zu sprengen.

Anfang dieses Jahres hatte Trump einen 25-prozentigen Zoll auf US-Importe aus Japan verhängt. Der vorherige Premierminister hatte dafür das sprichwörtliche „Haus verkauft“, um diesen Satz zu senken:

So verzweifelt war der nun ehemalige Premierminister Shigeru Ishiba, Trumps 25-prozentige Zölle auf japanische Produkte – insbesondere auf Autos – auf 15 % zu senken, dass er einer unglaublichen Kapitulation zustimmte: Tokio versprach, in den kommenden drei Jahren 550 Milliarden Dollar in die USA zu investieren.

Nicht nur darf Trump die Projekte selbst auswählen und die USA erhalten den größten Teil der Gewinne, sondern falls Japan es wagen sollte, eines von Trumps Vorhaben als unrentabel abzulehnen, hat Ishiba ihm das Recht eingeräumt, noch höhere Zölle zu verhängen. Das gemeinsam unterzeichnete Memorandum of Understanding (MOU) besagt:

„Für den Fall, dass Japan sich weigert, [ein von Trump benanntes Projekt – rk] zu finanzieren, darf die Vereinigten Staaten auch Zollsätze auf japanische Importe in die USA in einer vom Präsidenten festgelegten Höhe erheben [Hervorhebung hinzugefügt].“

Diese vollständige Kapitulation nahm die Form eines MOU an, das keiner Abstimmung im Parlament (Diet) bedurfte. Aber die gewaltige Geldsumme, die in den USA investiert werden soll, müsste parlamentarisch genehmigt werden – was praktisch aussichtslos ist. Eine solche „Investition“ würde Japans Staatshaushalt sprengen und zudem das US-Handelsdefizit mit Japan vergrößern.

Das völlig unausgewogene Abkommen war einer der Gründe, warum Ishiba aus dem Amt gedrängt wurde.

Ich fragte mich, wie Takaichi mit diesem zentralen Problem umgehen würde. Es scheint jedoch, dass beide Seiten beschlossen haben, es zu ignorieren:

In einem goldverzierten Palast in Tokio überschüttete Präsident Trump am Dienstag Premierministerin Sanae Takaichi mit Lob und erklärte, die beiden Länder seien „Alliierte auf höchstem Niveau“ und er werde Japan „bei jedem Gefallen“ beistehen, den es brauche. Die Staatschefs unterzeichneten zwei vage formulierte Vereinbarungen – eine erklärte ein „neues goldenes Zeitalter der US-japanischen Allianz“, die andere versprach Zusammenarbeit beim Ausbau der Lieferketten für seltene Erden – doch es gab kaum Anzeichen für Fortschritte bei den Details des im Juli geschlossenen Handelsabkommens. Öffentlich wurde nicht über den zentralen Streitpunkt gesprochen: die Frage, wie Japan die zugesagte 550-Milliarden-Dollar-Investition in die USA tatsächlich finanzieren will. Diese Zusage war Teil des Handelsdeals, im Gegenzug sollte Japan für seine Exporte einen auf 15 % reduzierten Zoll erhalten – niedriger als Trumps ursprüngliche Drohung. Stattdessen konzentrierten sich beide Staatschefs lieber auf ihre Gemeinsamkeiten …

Ein weiterer Bericht besagt, dass das Thema am Rande erwähnt, aber nicht gelöst wurde:

Trumps Besuch in Japan war ein früher Test, ob Takaichi einen Zugang zum amerikanischen Präsidenten finden kann, während beide Länder mit Sicherheitsverpflichtungen, Handelskonflikten und der Bedrohung durch China ringen. Japan steht vor dem Problem, 550 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um niedrigere Zölle zu erhalten. Zugleich signalisierte die Trump-Regierung, dass sie von Japan höhere Zahlungen für die Stationierung von US-Truppen erwartet.

…

Beim Mittagessen – amerikanischer Reis und Rindfleisch mit japanischen Zutaten – überreichte die Premierministerin Trump eine Karte der japanischen Investitionen in den USA, nachdem das Land zugesagt hatte, 550 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten zu stecken. Im Gegenzug signierte Trump die Menükarten für Takaichi und ihre Delegation.

„Schaut, ich habe ein von Trump unterschriebenes Menü – und alles, was ich dafür bezahlen musste, waren 550 Milliarden Dollar.“ So funktioniert die Welt wohl nur in Trumps Kopf.

Trump will das Geld nutzen, um einen „Staatsfonds“ aufzubauen, mit dem er Anteile an US-Unternehmen kaufen und kontrollieren kann.

Daher ist es wahrscheinlich, dass er darauf bestehen wird, dass Japan das MOU einhält, koste es, was es wolle. Doch Japan kann das nicht, und Takaichi wird eine Lösung finden müssen.

Da dieses Problem zu einem Bruch in den US-japanischen Beziehungen führen könnte, muss Takaichi sich darauf vorbereiten. Alastair Crooke erkennt bereits Anzeichen dafür:

In ihrer ersten Ansprache an die Nation erklärte Takaichi, sie werde den US-Handelskrieg gegen China nicht unterstützen und kein Werkzeug amerikanischen Wirtschaftsdrucks werden. Sie kritisierte Trumps Zollpolitik offen und nannte sie „den gefährlichsten Fehler des 21. Jahrhunderts“. Reuters kommentierte, ihre Haltung sei in Washington völlig unerwartet gewesen – ein Schock. Seit ihrem Amtsantritt habe die Premierministerin eine Reihe von Treffen mit Japans größten Konzernen abgehalten, die ihr eine einheitliche und dringende Botschaft übermittelten:

„Die japanische Wirtschaft würde einen weiteren Handelskrieg nicht überleben.“ Nur eine Woche nach ihrem Amtsantritt erklärte sie offen ihre Unterstützung für China – der größte außenpolitische Kurswechsel seit dem Zweiten Weltkrieg. China war nicht länger der „Feind“.

Könnte das Japans eigentliche Strategie sein?

Trumps Narzissmus zu schmeicheln, um ihn von Japans Annäherung an China abzulenken – die dem Land schließlich erlauben könnte, sich von den USA zu lösen?

Ich jedenfalls würde das einen guten Plan nennen.