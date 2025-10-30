Whitney Webb über die CIA, die Ukraine und die Paypal-Mafia

Palantir KI-Kriegstechnologie, die in der Ukraine eingesetzt wurde, wird nun Israel angeboten

In diesem aufschlussreichen Interview spricht die investigative Journalistin Whitney Webb über die Verflechtungen von Palantir, der PayPal-Mafia und dem nationalen Sicherheitsstaat – von KI-gestützter Kriegstechnologie in der Ukraine und Gaza bis hin zu prädiktiver Überwachung und „Regierung durch Algorithmus“. Das Video kann in den Einstellungen auch mit deutschen Untertiteln oder automatischer Übersetzung auf Deutsch angesehen werden.

Interviewer: Okay, beruhigen Sie sich.

Interviewer: Können Sie mehr über die Rolle von Freiwilligen in der Ukraine sprechen und auch zu einem verwandten Thema, äh, der PayPal-Mafia, was das ist und wer darin ist und deren Bedeutung.

Whitney Webb: Nun, äh, Sie wissen, meine Website, Unlimited Hangout, hat einen großartigen Artikel von Stavroula Pabst veröffentlicht, die jetzt für das Quincy Institute schreibt, und sie hat im Wesentlichen dargelegt, wie eine Reihe von Unternehmen, die mit Peter Thiel verbunden sind, einschließlich Palantir, äh, aber auch Anduril und auch Clearview AI, äh, sehr umfangreiche und weitreichende Militärverträge mit der ukrainischen Armee eingegangen sind und wie die ukrainische Armee sehr abhängig von diesen Diensten geworden ist. Und natürlich, nachdem all das in der Ukraine getan wurde, haben viele dieser gleichen Unternehmen seitdem ihre Dienste äh Israel und seinem Krieg in Gaza angeboten. Palantir speziell. Und es wird angenommen, dass Palantirs Kriegführungs-KI in einigen dieser KI-generierten Tötungslisten und Sie wissen, Akten von Massenmord in Gaza verwendet wurde, die von, Sie wissen, 972 Magazine und einigen dieser anderen Medien in den letzten mehr als einem Jahr berichtet wurden.

Whitney Webb: Äh, und das ist aus einer Vielzahl von Gründen bedeutend. Sie wissen, warum gehen „PayPal-Mafia“-Frühexekutiven wie Thiel und Musk voll auf den nationalen Sicherheitsstaat?

Whitney Webb: Palantir ist wichtig? Äh, und ich komme gleich dazu, nachdem ich äh Ihre andere Frage beantwortet habe, die PayPal-Mafia, weil Palantir ein Produkt äh der PayPal-Mafia ist. Also im Allgemeinen bezieht sich die PayPal-Mafia, soweit ich das verstehe, auf einige dieser frühen Führungskräfte bei PayPal äh und das Netz von Unternehmen, die sie seit dem Verlassen von PayPal entwickelt haben, weil in den frühen 2000er Jahren PayPal an Pierre Omidyars eBay verkauft wurde und viele der ursprünglichen Mitbegründer von PayPal, die bekanntesten davon wären Peter Thiel und Elon Musk, aber es gibt andere wie Ken Howery und Max Levchin und Reid Hoffman und David Sacks, der jetzt der Krypto-Zar ist, äh Figuren wie diese, die aus diesem Netzwerk kommen und Teil des frühen äh vor der eBay-Übernahme PayPal waren und dann viele dieser anderen Unternehmen gegründet haben, und ich würde argumentieren, Sie wissen, wahrscheinlich die zentrale Figur in all dem ist Peter Thiel äh, weil viele dieser anderen Figuren so um ihn herum strahlen. Äh, und Elon Musk war auch eher ein Spätkommer zur PayPal-Mafia, weil sein Unternehmen X mit Confinity fusionierte, um PayPal zu schaffen. Aber Confinity ist wirklich der Nexus, der zu PayPal führte, mehr als Elon Musks X.com.

PayPal sprach mit jeder Drei-Buchstaben-Agentur, bevor es überhaupt startete

Whitney Webb: Was in diesem Kontext jedoch bemerkenswert ist, dass PayPal von seinen frühen Tagen in Confinity äh, als sie aufbauten, sie konsultierten, laut glaube ich Max Levchin ist die Quelle dafür, aber mit jeder Drei-Buchstaben-Agentur, die mit ihnen sprechen würde, darüber, wie man ihr Geschäft aufbaut. Also ein sehr frühes Interesse von den allerersten Tagen PayPals an, direkte Kollaborateure mit dem nationalen Sicherheitsstaat zu sein. Äh, und das ist auch etwas, das in den späten 90er Jahren auch mit eBay in erheblichem Maße passiert, was äh in Yasha Levines Buch Surveillance Valley notiert wird, das ich nicht genug empfehlen kann.

Interviewer: Er ist großartig. Wir hatten ihn dabei. Er ist großartig.

Interviewer: Ja.

Interviewer: Ja. Total. Äh, und leider tun viele Leute so, als ob die Forschung in Surveillance Valley plötzlich jetzt ihre wäre und zitieren ihn nicht. Das ist bedauerlich, aber ja, sein Buch ist großartig.

Whitney Webb: Also im Grunde, Sie wissen, nach PayPal äh

Untertitel: Palantir begann als PayPals Betrugsalgorithmus, verschmolzen mit Post-9/11-DARPA-Plänen

Whitney Webb: Sie wissen, Palantir, woher kommt das? Nun, es war ursprünglich PayPals Anti-Betrugs-Algorithmus. Äh, und dann um die Zeit, als diese äh Post-9/11-Überwachungsoperation namens Total Information Awareness, die bei DARPA untergebracht war, Probleme mit dem Kongress hatte und kurz davor stand, entfinanziert zu werden. Alex Karp und Peter Thiel äh kommen zu den Leuten, die Total Information Awareness leiteten, und bieten im Grunde an, ihnen Palantir als Vehikel anzubieten, um Total Information Awareness zu privatisieren. Und die Person, die sie verband, äh verband Sie wissen t die TIA, das Total Information Awareness-Team mit den frühen Palantir-Leuten Thiel und Karp, war Richard Perle, der eine notorische neokonservative Figur ist, Architekt des Irak-Kriegs äh schrieb das Clean-Break-Dokument für Netanyahu, als er erstmals Premierminister Israels wurde, und sagte ihm, dass äh Regimewechsel im Irak und Syrien unter anderem nötig sei. Sehr kontroverse Figur. Äh und so im Grunde, Sie wissen, Total Information Awareness, obwohl es vom Kongress entfinanziert wurde, äh fuhr äh unter dem Namen Palantir für alle praktischen Zwecke fort und äh mit intimer Beteiligung der CIA. Und so Palantir, Sie wissen, ihr erster

Untertitel: CIA baute Palantir mit Thiel und Karp als private Front für Massenüberwachung

Whitney Webb: Kunde für die ersten drei Jahre ihres Bestehens als Unternehmen, äh war die CIA, äh ihr frühester Finanzierer, abgesehen von Peter Thiel selbst. Die Entwickler der CIA NQEL von Palantir gingen alle zwei Wochen für mehrere Jahre zum CIA-Hauptquartier in Langley, Virginia, und ließen die CIA ihr Produkt leiten. Äh, und es war im Grunde, Sie wissen, und die CIA war zuvor, obwohl Total Information Awareness bei DARPA untergebracht war, intim in dieses Projekt involviert. Und im Grunde

Untertitel: Pre-Crime-Tools getestet in armen schwarzen Vierteln mit geringer Genauigkeit

Whitney Webb: das Ziel von Total Information Awareness äh war es, absolut alles über jeden Amerikaner zu überwachen und das zu sammeln und es mit al Sie wissen algorithmisch oder jetzt mit KI zu analysieren, rechts, zum Zweck, im Grunde Amerikaner zu kategorisieren, angeblich mit der Idee, Terroranschläge zu stoppen, bevor sie passieren, aber wirklich geht es darum, Verbrechen zu stoppen, bevor sie passieren, oder was jetzt als prädiktive Polizeiarbeit bekannt ist, die Palantir seit Langem ein Führer dieses ganzen Pre-Crime-Paradigmas ist. Und sie wurden kontrovers, natürlich, für äh das Pilotieren ihrer prädiktiven Polizeiarbeit, Pre-Crime-Programme in einkommensschwachen Minderheitenvierteln in New Orleans, Los Angeles usw. Äh, und viele dieser Algorithmen, einschließlich, Sie wissen, Palantirs, äh sind notorisch ungenau. Also der, den LAPD nach Palantir begann zu nutzen, genannt PRP Pole äh Sie wissen, wurde durch eine Untersuchung festgestellt, weniger als ein halbes Prozent genau bei der Bestimmung zu sein, wer Verbrechen begehen würde oder nicht. Äh also ist es der ultimative Sie wissen Algorithmus zur Gefängnispipeline für Leute wie Sie leben einfach im falschen Viertel und Sie haben die falsche Ethnizität oder das falsche äh Sie gingen zur falschen Schule oder was auch immer. Sie wissen, der Algorithmus kann Sie als wahrscheinlich kriminell flaggen und Sie können präventiv ins Gefängnis geschickt werden. Äh, was sehr beunruhigende Sachen sind. Und letztendlich, Sie wissen, Palantir als Reinkarnation von Total Information Awareness ist nicht nur dafür gedacht, im Ausland eingesetzt zu werden. Äh, es ist me seine Absicht war immer häuslich. Äh aber es wurde meistens es wurde, Sie wissen, im Ausland extensiv eingesetzt, angeblich Navy Seals zu Osama bin Laden geführt und all diese anderen äh gefeierten Exploits via seiner umfangreichen Militärverträge im Ausland. Aber es ist wichtig, erneut zu betonen, dass es nicht für den Krieg gegen den Terror gedacht ist, sondern auch den Krieg gegen den häuslichen Terror, die Infrastruktur von

Untertitel: Trump und Biden unterstützten beide KI, die Gehirne scannt, um Gewalt vorherzusagen

Whitney Webb: die von jedem Präsidenten seit George W. Bush entwickelt wurde und sehr extensiv von der Trump-Administration, die wohl die erste Trump-Administration mehr als jede andere Administration äh war die unterstützendste für Pre-Crime äh in dieser Zeit und tatsächlich nach, ich denke, es war der El-Paso-Walmart-Schuss und einige der anderen Massenschüsse zu dieser Zeit äh rief soziale Medien auf, Nutzer zu profilieren, um potenzielle Schützen zu identifizieren, bevor sie schießen können, und argumentierte für äh nun eigentlich in Betracht zog, diese gesamte Agentur zu schaffen, modelliert nach DARPA, genannt Health die Health ARPA oder HARPA, die tatsächlich von Biden gemacht wurde. Es heißt ARPA-H, aber im Grunde das Programm, das Trump durch HARPA implementieren wollte, äh würde äh KI verwenden, um unschuldige amerikanische Social-Media-Konten durchzugehen und dann äh Amerikaner für frühe Warnzeichen von dem zu flaggen, was sie neurossychiatrische Gewalt nannten, und dann basierend auf dem, was der Algorithmus sagt, äh entweder Leute zu einem gerichtlich angeordneten Arzt schicken oder sogar Hausarrest für einige Leute. Also das ist sehr problematisch, weil offensichtlich der Algorithmus, der das wahrscheinlich tun würde, Palantir ist, das jetzt für alle 18 Geheimdienstagenturen Verträge hat und jetzt den Großteil der Unternehmenswelt und Wall Street. Es ist wirklich zu einem äh digitalen Gehirn für sowohl Sie wissen den nationalen Sicherheitsstaat als auch multinationale Konzerne in den Vereinigten Staaten geworden und offensichtlich jenseits der USA auch

Untertitel: Palantir handhabt unsere Gesundheitsdaten, Finanzen und Social Feeds alles in einem

Whitney Webb: nun. und es leitet äh den Großteil unserer Gesundheitsdaten durch seine zahlreichen Verträge mit HHS und das gilt auch im UK. Es hat die Verträge für die NHS-Gesundheitsdaten. Also die Tatsache, dass sie, Sie wissen, die Absicht haben könnten, mentale Gesundheit für die Zwecke von Pre-Crime auszubeuten, ist sehr problematisch. Sie haben Zugang zu so vielen Menschen Gesundheitsdaten und, Sie wissen, Social Media, alles, was öffentlich über Sie ist, Ihre Finanzen, sie saugen all das auf wie ein Hoover. und äh Sie wissen machen es durchsuchbar für die nationale Sicherheitsgemeinschaft und sie sind auch bekannt dafür, Leute als subversiv zu labeln basierend auf Sie wissen was über Sie aufgesaugt wird. Also ist es definitiv kein freundliches Programm. Es ist nicht America first oder pro-Liberty oder irgendeine dieser Botschaften, die sie versucht haben draufzustempeln. Es ist wirklich die Inkarnation der schlimmsten Impulse der Neokonservativen aus der Reagan-Bush-Ära. äh und wird so dargestellt als, Sie wissen, großartig und effizient und all das Zeug. Und leider schuldet unser aktueller Vizepräsident, äh JD Vance, seine gesamte politische Karriere dem Mann, der Palantir geschaffen hat, Peter Thiel. Und äh Sie wissen viele prominente Figuren mit Verbindungen zu Palantir wie Joe Lonsdale, ein Palantir-Mitbegründer, sind so rausgekarrt worden und haben viel Medienaufmerksamkeit für ihre Nähe zu Musk und Vance und Doge und all dem Zeug bekommen. Äh und viele dieser Figuren sind äh in sehr dubiose Aktivitäten mit dem nationalen Sicherheitsstaat involviert gewesen, was Sie denken würden Sie wissen die Trump-Basis, die äh so besorgt über Zitat Ende Zitat Deep-State-Einfluss ist, würde äh besorgt über Palantirs Präsenz hier sein äh da nichts den sogenannten Deep State mehr typifiziert als sie als Unternehmen.

Whitney Webb: Es ist auch Sie wissen aber zurück zur PayPal-Mafia, es ist nicht nur Palantir, es gibt viele andere Unternehmen, die aus diesem Nexus hervorgegangen sind, die sehr wichtig für die nationale Sicherheitsgemeinschaft sind. Offensichtlich Elon Musk, SpaceX ist ein großes, das im Grunde Space Force leitet, Sie wissen, de facto leitet es. Es ist ihr Hauptprivatkontraktor für alles. Äh, und offensichtlich, Sie wissen, die Starlink-Tochter ist ein großer Teil davon mit majoren militärischen Anwendungen und sie bauen auch, Sie wissen, zugestandenermaßen die Satellitenkonstellationen für die Geheimdienstgemeinschaft. Sie sagen nicht, welche Agenturen, aber vermutlich die CIA. Äh, weil warum sonst würde man das nicht öffentlich berichten wollen äh, aber Sie wissen, viele extensive nationale Sicherheitsverbindungen hier. Äh, und Sie wissen, das sollte wirklich besorgniserregend für Leute sein, die sich um Massenüberwachung sorgen, weil, Sie wissen, es ist nicht nur, oh, ich tue nichts Falsches. Äh, also wen kümmert’s, wenn sie mich anschauen, wenn Sie das Element dieser prädiktiven Polizeiarbeit, Pre-Crime, all das Zeug hinzufügen, zu dem all das intim verbunden ist. Äh, und dann Trumps frühere Bereitschaft, diese Ideen zu unterhalten. Es spielt wirklich keine Rolle, ob Sie nichts Falsches tun.

Untertitel: „Regierung durch Algorithmus“ in Händen dubioser Figuren

Whitney Webb: Was letztendlich zählt, ist, ob der Algorithmus denkt, dass Sie in der Zukunft etwas Falsches tun könnten, und wie verteidigen Sie sich dagegen? Also deshalb, Sie wissen, ich war ein ziemlich großer Kritiker vieler dieser Figuren in der Regierung. Äh weil ich nicht denke, dass sie wirklich an Liberty interessiert sind. Ich denke, sie sind mehr an Regierung durch Algorithmus interessiert und letztendlich die Algorithmen, die für die Regierung jetzt am wichtigsten sind, werden von diesen Leuten betrieben.

Interviewer: Ja. Es ist wie ein Rebranding, oder? Oder es ist eine andere Art von Korruption und Kontrolle.

Untertitel: Ersetzung von Regierungsmitarbeitern durch KI von Thiel, Musk und Co.

Interviewer: Nun, es ist eine Zentralisierung von Macht auch. Also wenn Sie das Department of Government Efficiency anschauen und Sie wissen einige dieser breiteren Bemühungen in der Trump-Administration, die Belegschaft stark zu reduzieren, Sie wissen, das wird als kosteneffektiv und effizienter dargestellt, aber Sie wissen, es gibt viel Fokus darauf, was durch Doge entfernt wird, aber nicht viel Interesse daran, womit es ersetzt wird,

Interviewer: richtig, also wenn Sie Zehntausende von Mitarbeitern aus der Regierung feuern, womit ersetzen Sie sie, nun, es ist sehr klar, die Ambition ist, sie durch künstliche Intelligenz zu ersetzen,

Interviewer: und vielleicht ist das kosteneffizienter Äh,

Interviewer: aber es führt wohl zu einer größeren Zentralisierung von Macht, oder? Weil wer kontrolliert die KI äh, die all diese Leute ersetzt und dann den Einfluss innerhalb der Regierung von diesen Zehn- und Tausenden von Leuten hat? Nun, es ist wahrscheinlich entweder Sam Altmans OpenAI-Unternehmen. Vielleicht wird es Elon Musks xAI-Unternehmen oder eine Handvoll ihrer Konkurrenten, was ehrlich gesagt ein ziemlich kleines Spielfeld derjenigen ist, die einflussreich genug sind, um solche signifikanten Verträge zu bekommen.

Interviewer: Und es ist wert, darauf hinzuweisen, dass, Sie wissen, viele Leute, die bei Doge eingestellt wurden, entweder mit Musks eigenen Unternehmen wie SpaceX verbunden sind oder mit Palantir.

Interviewer: Also, äh, ich denke, es ist sicher zu sagen, dass viele dieser Verträge wahrscheinlich an einige dieser Unternehmen gehen werden, äh, da niemand wirklich von irgendwelchen Interessen divestieren musste. Äh, in diesem Sinne,