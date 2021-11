Sie wollen, dass wir Zimmer 101 fürchten

Sie haben mich einmal gefragt, was in Zimmer 101 wäre. Ich sagte Ihnen, Sie würden die Antwort bereits kennen.

Jeder kennt sie. In Zimmer 101 erwartet einen das Schrecklichste von der Welt.“ – O’Brien – Orwell, 1984

„Schmerz an sich,“ sagte er, „genügt nicht immer. Es gibt Situationen, da widersteht ein Mensch dem Schmerz sogar bis zum Tod. Aber für jeden Menschen gibt es etwas Unerträgliches – etwas, dem er sich nicht stellen kann. Mut und Feigheit spielen dabei keine Rolle.“ – O’Brien – Orwell, 1984

Als die Geschichte über den Massenmörder Anthony Fauci bekannt wurde, der die Folterung und Tötung von Welpen in Tunesien finanzierte, mit dem Bild der Welpen, deren Köpfe in Käfigen steckten, damit sie bei lebendigem Leibe von hungrigen Sandmücken gefressen werden konnten, nachdem man ihnen die Stimmbänder durchgeschnitten hatte (damit die armen „Experimentatoren“ nicht das entsetzliche Heulen der sterbenden Hundewelpen hören mussten), musste ich sofort an die Schlussszene in Orwells 1984 denken.



Es ist schon komisch, aber es scheint, als ob ich täglich Analogien zu Orwells dystopischem Alptraum finden kann, wenn ich beobachte, wie unsere Regierung heute arbeitet. Zimmer 101, das auf dem Höhepunkt von Orwells Meisterwerk vorgestellt wird, ist die Folterkammer im Keller des Ministeriums für Liebe. Hier setzt die Partei die Gefangenen ihren eigenen schlimmsten Albträumen, Ängsten oder Phobien aus, um den