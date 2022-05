Sie wurden als Bedrohung eingestuft: Sie sind zum Ziel der Prädiktive KI-Technologie geworden

Die staatliche Lösung eines Problems ist in der Regel genauso schlecht wie das Problem und verschlimmert es oft noch. – Milton Friedman

Sie sind als Bedrohung eingestuft worden. In Kürze wird jeder Haushalt in Amerika in ähnlicher Weise gekennzeichnet und mit einem Bedrohungswert versehen sein.

Ohne jemals wissentlich ein Verbrechen begangen zu haben oder dafür verurteilt worden zu sein, wurden Sie und Ihre Mitbürger wahrscheinlich auf Verhaltensweisen untersucht, die die Regierung als abwegig, gefährlich oder besorgniserregend einstuft; auf der Grundlage Ihrer Verbindungen, Aktivitäten und Ansichten wurde Ihnen ein Bedrohungswert zugewiesen; und in einer Regierungsdatenbank wurde katalogisiert, wie die Polizei und andere Regierungsbehörden je nach Ihrem Bedrohungsgrad auf Sie zugehen sollten.

Wenn Sie nicht entnervt sind, wie ein solches Programm eingesetzt und missbraucht werden könnte, lesen Sie weiter.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie von der Polizei zu Unrecht beschuldigt, untersucht und konfrontiert werden, und zwar auf der Grundlage eines datengesteuerten Algorithmus oder einer Risikobewertung, die von einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Computerprogramm zusammengestellt wurde.

Denken Sie an den Fall von Michael Williams, der fast ein Jahr im Gefängnis saß, weil er ein Verbrechen begangen hatte, das er nicht begangen hatte. Williams saß am Steuer, als ein vorbeifahrendes Auto auf sein Fahrzeug schoss und seinen 25-jährigen Beifahrer Safarian Herring tötete, der per Anhalter mitgefahren war.

Obwohl Williams kein Motiv hatte, es keine Augenzeugen für die Schießerei gab, keine Waffe im Auto gefunden wurde und Williams Herring selbst ins Krankenhaus fuhr, klagte die Polizei den 65-Jährigen wegen Mordes ersten Grades an, und zwar auf der Grundlage von ShotSpotter, einem Programm zur Erkennung von Schüssen, das über sein Netzwerk von Überwachungsmikrofonen einen lauten Knall aufzeichnete und das Geräusch triangulierte, damit es mit einem geräuschlosen Sicherheitsvideo übereinstimmte, das Williams‘ Auto beim Durchfahren einer Kreuzung zeigte. Der Fall wurde schließlich aus Mangel an Beweisen abgewiesen.

Obwohl Schusswaffenerkennungsprogramme wie ShotSpotter bei Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälten und Gerichten gleichermaßen an Beliebtheit gewinnen, sind sie mit Fehlern behaftet, da sie „Müllcontainer, Lastwagen, Motorräder, Hubschrauber, Feuerwerkskörper, Bauarbeiten, Müllabfuhr und Kirchenglocken … mit Schüssen verwechseln“.

Wie eine Untersuchung der Associated Press ergab, kann das System Schüsse direkt unter seinen Mikrofonen überhören oder die Geräusche von Feuerwerkskörpern oder rückwärts zündenden Autos fälschlicherweise als Schüsse klassifizieren.

In einer Gemeinde funktionierte der ShotSpotter in weniger als 50 % der Fälle.

Hinzu kommt das menschliche Element der Korruption, das immer mit in den Mix einfließt. In einigen Fällen haben Mitarbeiter die vom System erkannten Geräusche so verändert, dass sie als Schüsse ausgegeben wurden. Forensische Berichte, die von ShotSpotter-Mitarbeitern erstellt wurden, sind auch „vor Gericht verwendet worden, um fälschlicherweise zu behaupten, dass ein Angeklagter auf die Polizei geschossen hat, oder um fragwürdige Zählungen der Anzahl von Schüssen zu liefern, die angeblich von Angeklagten abgegeben wurden.“

Dasselbe Unternehmen, dem ShotSpotter gehört, ist auch Eigentümer eines Programms zur vorausschauenden Polizeiarbeit, das darauf abzielt, mithilfe von Daten zur Schussabgabe Verbrechen „vorherzusagen“, bevor sie geschehen. Sowohl Präsident Biden als auch Präsident Trump haben sich für einen verstärkten Einsatz dieser prädiktiven Programme zur Bekämpfung von Waffengewalt in Gemeinden eingesetzt, obwohl nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie die Waffengewalt verringern oder die Sicherheit in den Gemeinden erhöhen.

Der Grundgedanke hinter dieser Verschmelzung von flächendeckender Überwachung, Technologien zur Verhaltensvorhersage, Data Mining, präkognitiver Technologie sowie Nachbarschafts- und Familienspitzelprogrammen ist angeblich, dass die Regierung präventive Maßnahmen zur Bekämpfung von Verbrechen (oder was auch immer die Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt verbieten will) ergreifen kann.

Das ist Kriminalitätsvorbeugung, wie man sie aus dystopischen Science-Fiction-Filmen wie Minority Report kennt, die darauf abzielen, Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. In Wirklichkeit ist dies jedoch nur ein weiteres Mittel, um die Bürger ins Fadenkreuz der Regierung zu bringen, um die Nation abzuschotten.

Sogar das Sozialamt mischt mit: Computeralgorithmen versuchen vorherzusagen, in welchen Haushalten es zu Kindesmissbrauch und Vernachlässigung kommen könnte.

Es genügt, dass ein KI-Bot einen Haushalt als potenziell vernachlässigt meldet, damit eine Familie untersucht, für schuldig befunden und die Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden können.

Potenzielle Vernachlässigung kann alles umfassen, von unzureichender Unterbringung bis hin zu mangelnder Hygiene, ist aber etwas anderes als körperlicher oder sexueller Missbrauch.

Einem Untersuchungsbericht der Associated Press zufolge durchlaufen die Meldungen über potenzielle Vernachlässigung, sobald sie einer Kinderschutz-Hotline gemeldet werden, einen Screening-Prozess, der „persönliche Daten aus Geburts-, Medicaid-, Drogenmissbrauchs-, psychischen Gesundheits-, Gefängnis- und Bewährungsakten sowie anderen staatlichen Datensätzen“ zusammenführt. Der Algorithmus berechnet dann das potenzielle Risiko des Kindes und vergibt eine Punktzahl von 1 bis 20, um das Risiko vorherzusagen, dass ein Kind in den zwei Jahren nach der Untersuchung in Pflegefamilien untergebracht wird. „Je höher die Zahl ist, desto größer ist das Risiko. Die Sozialarbeiter können dann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie eine Untersuchung durchführen.

Andere Prognosemodelle, die landesweit eingesetzt werden, versuchen, „das Risiko eines Kindes für Tod und schwere Verletzungen zu bewerten und festzustellen, ob Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden sollten und wenn ja, wo.“

Unglaublicherweise gibt es für eine Familie keine Möglichkeit zu erfahren, ob die KI-Vorhersagetechnologie dafür verantwortlich war, dass sie ins Visier genommen, untersucht und von ihren Kindern getrennt wurde. Wie die AP feststellt, „können die Familien und ihre Anwälte auch nie sicher sein, welche Rolle der Algorithmus in ihrem Leben spielt, weil sie die Ergebnisse nicht kennen dürfen“.

Was wir jedoch wissen, ist, dass das System in unverhältnismäßig hohem Maße arme, schwarze Familien ins Visier nimmt, um sie zu stören und möglicherweise zu vertreiben, da ein Großteil der verwendeten Daten aus einkommensschwachen Gemeinden und Minderheiten stammt.

Auch die Technologie ist alles andere als unfehlbar. Allein in einem Bezirk hat eine technische Panne dazu geführt, dass die Sozialarbeiter die falschen Ergebnisse erhielten und das Risiko eines Kindes entweder unter- oder überschätzten.

Doch ob fehlerhaft oder nicht, das prädiktive KI-Screening-Programm wird landesweit von Regierungsbehörden eingesetzt, um Familien zu überwachen und gezielt zu untersuchen. Laut Aysha Schomburg, der stellvertretenden Leiterin des U.S. Children’s Bureau, ist die Folge dieser Überüberwachung die „massenhafte Trennung von Familien“.

Die Auswirkungen dieser Art von KI-Vorhersageinstrumenten sind in fast allen Lebensbereichen zu spüren.

Unter dem Vorwand, überlasteten Behörden zu helfen, effizienter zu arbeiten, werden KI-Vorhersage- und Überwachungstechnologien eingesetzt, um die Bevölkerung zu klassifizieren, auszusondern und zu kennzeichnen, ohne sich um Datenschutzrechte oder ordnungsgemäße Verfahren zu kümmern.

All dieses Sortieren, Aussieben und Berechnen erfolgt schnell, heimlich und unaufhörlich mit Hilfe von KI-Technologie und einem Überwachungsstaat, der jede Ihrer Bewegungen kontrolliert.

Besonders gefährlich wird es, wenn die Regierung präventive Maßnahmen ergreift, um Verbrechen oder Missbrauch zu bekämpfen oder was auch immer die Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt verbieten will.

Auf diese Weise spinnen Regierungsbeamte – mit Hilfe automatischer Augen und Ohren, einem wachsenden Arsenal an Hightech-Software, Hardware und Techniken, Regierungspropaganda, die die Amerikaner dazu auffordert, sich in Spione und Spitzel zu verwandeln, sowie Software für soziale Medien und Verhaltenserfassung – ein klebriges Spinnennetz aus Bedrohungsbewertungen, Warnungen zur Verhaltenserfassung, markierten „Wörtern“ und Berichten über „verdächtige“ Aktivitäten, die darauf abzielen, potenzielle Staatsfeinde zu fangen.

Sind Sie ein Militärveteran, der unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet? Haben Sie in den sozialen Medien kontroverse, mutlose oder wütende Ansichten geäußert? Haben Sie mit Menschen zu tun, die vorbestraft sind oder Verschwörungstheorien vertreten? Wurden Sie im Supermarkt mit wütenden Blicken gesehen? Ist Ihr Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ungepflegt? Ist Ihr Fahrverhalten unberechenbar? Hatten die vorherigen Bewohner Ihres Hauses irgendwelche Zusammenstöße mit der Polizei?

All diese Details und mehr werden von der KI-Technologie verwendet, um ein Profil von Ihnen zu erstellen, das sich auf Ihren Umgang mit der Regierung auswirkt.

Das ist der amerikanische Polizeistaat in einem repressiven Paket aus Vorverurteilungen und vorgedachten Verbrechen, und das Endergebnis ist der Tod eines ordentlichen Verfahrens.

Kurz gesagt, ein ordentliches Gerichtsverfahren war als Bollwerk gegen den Missbrauch durch die Regierung gedacht. Ein ordnungsgemäßes Verfahren verbietet es der Regierung, jemandem „Leben, Freiheit und Eigentum“ zu entziehen, ohne vorher sicherzustellen, dass die Rechte des Einzelnen anerkannt und respektiert wurden und dass er die Möglichkeit hatte, die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu kennen und sich gegen diese zu verteidigen.

Mit dem Aufkommen von staatlich finanzierten KI-Programmen zur vorausschauenden Polizeiarbeit, die jemanden überwachen und als potenzielle Bedrohung kennzeichnen, die untersucht und als gefährlich behandelt werden soll, kann es keine Garantie für ein ordnungsgemäßes Verfahren geben: Sie wurden bereits zu einem Verdächtigen gemacht.

Um sich von den Folgen einer solchen Bedrohungseinschätzung zu befreien, liegt die Beweislast bei Ihnen, um Ihre Unschuld zu beweisen.

Verstehen Sie das Problem?

Früher hatte jede Person das Recht, als unschuldig zu gelten, bis ihre Schuld bewiesen ist, und die Beweislast lag bei den Anklägern der Person. Diese Unschuldsvermutung wurde inzwischen durch einen Überwachungsstaat, der uns alle zu Verdächtigen macht, und durch eine Überkriminalisierung, die uns alle potenziell schuldig macht, auf den Kopf gestellt.

Kombinieren Sie die prädiktive KI-Technologie mit Überwachung und Überkriminalisierung und fügen Sie dann noch militarisierte Polizisten hinzu, die mitten in der Nacht Türen eintreten, um einen routinemäßigen Haftbefehl zu vollstrecken, und Sie können von Glück reden, wenn Sie mit dem Leben davonkommen.

Doch seien Sie gewarnt: Wenn Sie erst einmal von einer Überwachungskamera erfasst, von einem KI-Vorhersageprogramm erkannt und auf eine Überwachungsliste der Regierung gesetzt wurden – sei es eine Überwachungsliste wegen Kindesvernachlässigung, eine Überwachungsliste für psychisch Kranke, eine Überwachungsliste für Dissidenten, eine Überwachungsliste für Terroristen oder eine Überwachungsliste für Waffen mit roter Flagge -, gibt es keinen eindeutigen Weg, von dieser Liste wieder herunterzukommen, unabhängig davon, ob Sie tatsächlich darauf stehen sollten.

Sie werden verfolgt, wo immer Sie hingehen, als potenzielle Bedrohung eingestuft und entsprechend behandelt.

Wenn Sie noch keine Angst haben, sollten Sie es aber.

Wir haben es der Regierung zu leicht gemacht, jeden zu identifizieren, zu kennzeichnen, ins Visier zu nehmen, zu entschärfen und zu inhaftieren, den sie aus einer Vielzahl von Gründen als potenzielle Bedrohung ansieht.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, muss man nicht einmal ein Dissident sein, um von der Regierung für Überwachung, Zensur und Inhaftierung markiert zu werden.

Alles, was man wirklich sein muss, ist ein Bürger des amerikanischen Polizeistaats.