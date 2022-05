Wir stehen höchstwahrscheinlich erst am Anfang einer Krise, deren Lösung einige Zeit dauern wird. Es ist offensichtlich, dass die Ukraine nur der Ausgangspunkt einer größeren Krise ist, und es ist von entscheidender Bedeutung zu beobachten, wie sie sich entwickelt.

Warum sollte jeder Russe und Ukrainer über die russisch-ukrainischen Beziehungen besorgt sein? In gewissem Sinne handelt es sich um einen verspäteten Bürgerkrieg, wie er Anfang der 1990er Jahre bei der Auflösung der Sowjetunion hätte stattfinden können, als die erste Generation der russischen und ukrainischen Führer behauptete, sie sei einer brutalen Scheidung wie der Jugoslawiens entgangen, schreibt Andrej Sushentsov in Russia Today.

Jeder in Russland hat Beziehungen zum Nachbarland, so dass das, was dort vor sich geht, in erster Linie eine innenpolitische Frage ist. Wenn die ukrainische Regierung beispielsweise russisch-orthodoxe Kirchen schließt oder eine pro-russische Oppositionsorganisation verbietet, wird die Nachricht fast sofort im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt, und russische Politiker reagieren darauf.

Jede der postsowjetischen Regierungen erlangte am selben Tag ihre Unabhängigkeit, und jede von ihnen ist ein Experiment der Staatsbildung und der Schaffung internationaler und interner politischer Strategien in irgendeiner Form.

Die folgende Herausforderung verdeutlicht die Einzigartigkeit des ukrainischen Staatsexperiments: Wie können die beiden Eckpfeiler der ukrainischen Staatlichkeit – die galizische Ukraine und die ostrussische Bevölkerung – miteinander in Einklang gebracht werden? Der jüngste Maidan wurde gewonnen, weil Menschen aus den westlichen Regionen einen Knüppel in der Hand hatten und begannen, ihn in ihrem Diskurs mit den Vertretern des Ostens zu schwingen. Der Verlauf des ukrainischen Experiments zeigt, dass die Existenz und Bedeutung der russischen Identität immer mehr abnimmt.

Im Wahlkampf im Osten des Landes versprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, dass er den Russischunterricht an den Schulen niemals verbieten werde, dass er den Stellenwert des Russischen als Sprache in der Kommunikation mit den staatlichen Stellen sichern und die Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg bewahren werde. Sobald er die Macht übernommen hatte, war klar, dass er das genaue Gegenteil anstrebte.

Derzeit wird in den westlichen Medien alles so dargestellt, als hätte das mächtige Russland die schwache Ukraine angegriffen. Unter dem Gesichtspunkt des taktischen Kräfteverhältnisses ist das Bild jedoch weniger eindeutig. Gemessen an der physischen Größe ist die Ukraine nach Russland das zweitgrößte Land in Europa. Die Ukraine hat eine für europäische Verhältnisse beachtliche Bevölkerung von fast 40 Millionen Menschen.

Nach Russland und der Türkei verfügt die Ukraine über das drittgrößte Militär in Europa mit 220.000 bis 240.000 Soldaten. Der Anteil der Militärausgaben am BIP liegt bei etwa 6 % (gleichauf mit Israel), die Streitkräfte wurden aufgerüstet, und Kiew kaufte modernste militärische Ausrüstung aus dem Westen. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben westliche Ausbilder Zehntausende ukrainischer Soldaten geschult. Der Westen hoffte, durch die Bewaffnung der Ukraine und die Konfrontation mit ihr ein Gegengewicht zu Russland zu schaffen, das dessen Aufmerksamkeit und Ressourcen vollständig in Anspruch nehmen würde, ähnlich wie die Konfrontation Pakistans mit Indien.

Einige Wochen zuvor hatten russische Scherzkekse im Namen des ukrainischen Premierministers den britischen Verteidigungsminister angerufen und gefragt, wie Großbritannien reagieren würde, wenn das Land den Bau von Atomwaffen plante. Der Verteidigungsminister sagte, das Vereinigte Königreich werde immer an der Seite seiner ukrainischen Verbündeten stehen.

Viele sind der Meinung, dass der Westen niemals zulassen würde, dass die Ukraine in den Besitz von Atomwaffen gelangt, dennoch ist es plausibel, dass der Westen auf die gleiche Weise reagieren würde wie Israel: Formal hat Israel keine Atomwaffen, aber wie ein israelischer Führer es ausdrückte: „Wenn es nötig ist, werden wir sie einsetzen.“ Im übertragenen Sinne könnten die Amerikaner den Ukrainern eine kugelsichere Weste anziehen, ihnen einen Helm aufsetzen, sie nach Russland drängen und sagen: „Erfolgreich, Kumpel.“ All dies gipfelte in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Die Ukraine ist in hohem Maße vom Westen abhängig, aber der Westen will das nicht ewig so weitermachen.

Was würden die Amerikaner tun, wenn Russland mit einer ähnlichen Drohung zurückschlägt? „Russland baut seine Präsenz in der Region aus und konkurriert direkt mit den USA um Einfluss in unserer Hemisphäre“, sagte US-Admiral Kurt W. Tidd während einer der Senatssitzungen. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Russland sich Mexiko auf die gleiche Weise nähern würde wie der Westen der Ukraine: Mexiko würde zur Überraschung der Amerikaner beginnen, sich aggressiv zu militarisieren und ein eigenes Raketenprogramm und Atomwaffen in Erwägung ziehen. Die Mexikaner erinnern sich an Beschwerden aus dem neunzehnten Jahrhundert, als Texas noch nicht zu den USA gehörte. Was würden die USA angesichts der neuen undichten Stellen tun, die die Bereitschaft des ehemaligen Präsidenten Donald Trump enthüllen, in Venezuela einzumarschieren, „weil es eine Bedrohung für die regionale Sicherheit darstellt“?

Wir stehen höchstwahrscheinlich am Anfang einer Krise, deren Beilegung einige Zeit dauern wird. Der ursprüngliche diplomatische Vorschlag Russlands zu Beginn des Konflikts sah vor, dass die Ukraine neutral bleibt, die Krim als russisches Territorium anerkannt wird und die Donbass-Republiken als unabhängig anerkannt werden. Die Ukraine reagierte darauf mit ihren eigenen Forderungen: vollständige Rückgabe ihrer vor 2014 besetzten Gebiete und keine Annäherung an Russland. Die Eskalation der ukrainischen Forderungen deutet darauf hin, dass ein Gleichgewicht bei den anhaltenden militärischen Angriffen noch nicht gefunden wurde. Sie hat jedoch ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.

Im ersten Szenario erzielen die derzeitige ukrainische Regierung und Russland eine Vereinbarung, die den russischen Forderungen Rechnung trägt, und der Westen erkennt diese Vereinbarungen als Teil eines europäischen Sicherheitspakets an. Der russisch-ukrainische Konflikt würde zu einer militärisch-politischen Konfrontation zwischen Russland und dem Westen führen, ähnlich wie im Kalten Krieg.

Das zweite Szenario sieht vor, dass sich die Ereignisse als Reaktion auf die militärische Situation vor Ort entwickeln. Infolgedessen wird entweder ein Kompromiss erzielt oder eine der Parteien gewinnt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass der Westen die Ergebnisse der Vereinbarung ablehnt, was zur Bildung einer neuen ukrainischen Regierung führt, die von der Exilregierung abgelehnt wird. Es wird ein System der Unterstützung des ukrainischen Untergrunds durch den Westen entstehen, vergleichbar mit dem, das in den 1950er Jahren im Westen der Ukraine herrschte.

Eine rasche Eskalation der Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist die dritte Möglichkeit. Es ist wahrscheinlich, dass die Krise auf die NATO-Länder übergreift oder dass die Sanktionskampagne gegen Russland eskaliert, in der Hoffnung, die Grundlagen der russischen Staatlichkeit zu erschüttern. Unter diesen Umständen steigt die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs. Bislang haben sich westliche Politiker jedoch von solchen Absichten distanziert und erklärt, dass keine NATO-Truppen in diese Schlacht geschickt werden. Dennoch haben wir gesehen, dass der Westen regelmäßig seine eigenen „roten Linien“ überschreitet, und es könnte wieder passieren.