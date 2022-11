Sie wurden wieder einmal belogen.

Ups, sieht so aus, als hätte sich die Wissenschaft geändert.

Erinnern Sie sich noch daran, als vor einigen Jahren alle aufgefordert wurden, Masken zu tragen und sich einzuschließen? Und nicht nur das, sondern erinnern Sie sich auch daran, dass überall Handdesinfektionsmittel aufgehängt wurden?

Es schien, als stünde in jedem Geschäft, in das man ging, eine Flasche Handdesinfektionsmittel am Eingang mit Schildern, die darauf hinwiesen, dass man sich die Hände desinfizieren sollte.

In der Tat sehe ich sie immer noch überall. In fast jedem Geschäft, in das ich gehe, gibt es eine Flasche mit Handdesinfektionsmittel, aber ich sehe kaum noch jemanden, der sie benutzt.

Jetzt stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich doch nicht gegen Covid helfen. Die norwegischen Staatsmedien haben sogar darüber berichtet.

Sie sagen, dass es kaum Anzeichen dafür gibt, dass die Verwendung von Handdesinfektionsmitteln dazu beigetragen hat, dass wir nicht an Covid erkranken. Denn das Virus infiziert auf andere Weise.

Da sich Covid nicht sehr effektiv auf Oberflächen verbreitet, bringt die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln nicht viel. Stattdessen wird Covid hauptsächlich durch Tröpfchen in der Luft verbreitet, wo Handdesinfektionsmittel offensichtlich nicht helfen.

Nach Angaben des norwegischen Gesundheitsinstituts (FHI) infizieren sich Menschen mit Covid hauptsächlich durch das Einatmen von Tröpfchen, die das Virus enthalten.

„Die Erfahrungen und Untersuchungen während der Pandemie haben gezeigt, dass die Händehygiene nur einen geringen Einfluss auf die Ansteckung mit dem Covidvirus hat“, sagt Mette Fagernes, leitende Beraterin am norwegischen Gesundheitsinstitut.

Das Virus kann sich über Oberflächen infizieren, aber das Risiko dafür ist sehr gering.

Ich habe die Handdesinfektionsmittel überhaupt nicht benutzt.

Hier ist die Sache, die sie dir nicht über Handdesinfektionsmittel erzählen. Sie sind ziemlich schlecht für deine Haut. Wenn ich sie in der Vergangenheit benutzt habe, ist meine Haut so trocken geworden, dass sie anfing, rissig zu werden und zu bluten. Es ist natürlich keine gute Sache, mit offenen Wunden an den Händen herumzulaufen, wenn man Krankheiten vermeiden will. Offene Wunden an den Händen können das Risiko einer Infektion erhöhen. Daher können Handdesinfektionsmittel sogar kontraproduktiv sein.

Allerdings…

In Norwegen wird nach wie vor eine gute Handhygiene empfohlen, nicht zur Vorbeugung von Covid, sondern zur Vorbeugung anderer Krankheiten.

Natürlich ist eine anständige Handhygiene eine gute Sache. Waschen Sie sich die Hände, wenn Sie auf die Toilette gehen oder wenn Ihre Hände schmutzig sind. Aber es ist keine gute Idee, alle paar Sekunden wie ein Verrückter herumzulaufen und alkoholisches Händedesinfektionsmittel zu benutzen.

Ich kenne Leute, die Probleme mit Zwangsstörungen bekamen, nachdem sie dazu gedrängt wurden, Händedesinfektionsmittel zu benutzen. Menschen haben wegen dieses Irrsinns buchstäblich psychische Probleme bekommen.

Denken Sie an die Zeit vor 5 Jahren. Wenn Sie jemanden gesehen hätten, der sich alle paar Minuten die Hände desinfiziert, hätten Sie wahrscheinlich angenommen, dass er Probleme hat. Jetzt ist es normal geworden, und es war alles umsonst.

Wenn sie sich also in Bezug auf Händedesinfektionsmittel geirrt haben, wo haben sie sich dann in Bezug auf etwas anderes geirrt?