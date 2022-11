Neuseelands Quarantäneprogramm nutzt digitale ID-Brieftaschen

Eine Partnerschaft mit Microsofts Cloud.

Aus Neuseeland erreichen uns Nachrichten über ein weiteres Beispiel dafür, dass die Pandemie von den Behörden als hervorragender Vorwand genutzt wird, um eine neue Form von digitalen IDs einzuführen und die Verwendung solcher Tools zu fördern.

Das Managed Isolation and Quarantine (MIQ)-Programm der neuseeländischen Regierung, das während der Pandemie mit manuellen Aufzeichnungen arbeitete, stellt nun auf vom JNCTN hergestellte Softwaretools um, die zur digitalen ID-Verifizierung des MIQ-Personals dienen.

Künftig werden die Mitarbeiter des Quarantäneprogramms ihre Zertifizierungen, Genehmigungen, Schulungen usw. auf diese Weise nachverfolgen lassen, je nachdem, in welchem Umfeld sie sich befinden.

Die Bedeutung der Umstellung auf eine digitale ID-Brieftasche ist besonders ausgeprägt, da das MIQ eine der Schlüsselkomponenten im rigiden und oft radikalen Umgang Neuseelands mit Covid war.

Nicht nur das, sondern auch die Herangehensweise an das Problem spiegelte sich in einem massiven Einsatz wider. Während der Pandemie waren mehr als 14.000 Menschen und 650 Organisationen am Betrieb von MIQ-Einrichtungen beteiligt.

Die hinter dem MIQ stehende Regierungsbehörde, das Ministerium für Unternehmensinnovation und Beschäftigung (MBIE), war dafür verantwortlich, dass die MIQ-Grenzarbeiter jederzeit ihre Daten erfassen konnten, und nun wird wieder einmal „Bequemlichkeit“ als Hauptgrund für die Umstellung auf digitale IDs genannt – Berichten zufolge mussten diese Arbeiter eine „manuelle“ Routine durchlaufen, um ihren Ausweis und ihren Gesundheitsstatus nachzuweisen, was „repetitiv und zeitaufwendig“ gewesen sein soll.

Hier kommt die digitale Brieftasche ins Spiel. Sie basiert auf dem Azure-Cloud-Service von Microsoft und wird von JNCTN bereitgestellt, einer nach eigenen Angaben führenden SaaS-Plattform für die Ausstellung und Verwaltung von Ausweisen in Echtzeit.

Das von JNCTN zur Verfügung gestellte kontaktlose Tool wurde angeblich von MIQ Security getestet und verkürzt bereits „erheblich“ die Zeit, die für die Einhaltung der Ein- und Ausreisebestimmungen für Mitarbeiter in den genannten Einrichtungen benötigt wird.

Der Einsatz von JNCTN soll der neuseeländischen Regierung 6 Millionen Dollar pro Jahr einsparen, indem „Zeit und Ressourcen“ eingespart werden.

Die MIQ-Vereinbarung ist nur eine Ergänzung des Portfolios der Regierungskunden von JNCTN wallet, zu denen bald auch Arbeitssuchende gehören könnten.