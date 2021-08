Sieben Lügen über Afghanistan

von Thierry Meyssan

Während die westlichen Medien über den Fall Kabuls berichten, wiederholen sie ohne nachzudenken sieben Lügen der westlichen Propaganda. Indem sie die Geschichte Afghanistans falsch einschätzen, verschleiern sie die Verbrechen, die in diesem Land begangen wurden, und machen es unmöglich, das Schicksal vorherzusagen, das Washington ihm zugeschrieben hat. Und wenn die Taliban nicht die Schlimmsten wären…

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der US-Präsident Joe Biden haben sich hinsichtlich der Eroberung Kabuls durch die Taliban am 15. August 2021 weihevoll an ihre Nation gewandt.

1.- Der Krieg in Afghanistan ist keine Antwort auf den 11. September, er war schon vor den Anschlägen geplant worden.

Diesen beiden Politikern zufolge hätte die US-Invasion Afghanistans im Jahr 2001 einzig und allein das Ziel gehabt, „diejenigen, die uns am 11. September 2001 angegriffen haben, zu verfolgen und sicherzustellen, dass Al-Kaida Afghanistan nicht mehr als Basis für erneute Angriffe nutzen kann“ [1].

Joseph Goebbels, der Propagandaminister des Dritten Reiches, soll gesagt haben, dass eine zehnmal wiederholte Lüge eine Lüge bleibt; Zehntausend mal wiederholt, wird sie zur Wahrheit“. Aber die Fakten sind hartnäckig und möge es auch den Herren Macron und Biden missfallen, der Krieg von 2001 wurde Mitte Juli 2001 beschlossen, als die Berliner Verhandlungen zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich einerseits und nicht der afghanischen Regierung, sondern den Taliban, andererseits, gescheitert waren. Pakistan und Russland haben an diesen geheimen Gesprächen als Beobachter teilgenommen. Die Taliban-Delegation reiste unter Verstoß gegen das Reiseverbot des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in Deutschland ein. Nach dem Scheitern dieser Verhandlungen läutete der pakistanische Außenminister Naiz Naik, in sein Land zurückgekehrt, Sturm. Pakistan suchte dann nach neuen Verbündeten. Es bot China an, ihm eine Tür zum Indischen Ozean zu öffnen (was wir heute als Seidenstraße kennen). Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben begonnen, Truppen in der Zone anzusammeln: 40.000 Mann in Ägypten und fast die gesamte britische Flotte im Oman-Meer. Erst nachdem dieser Aufmarsch stattgefunden hatte, fanden die Anschläge vom 11. September statt.

2.- Al-Qaida ist für die Angelsachsen keine Bedrohung, sondern ein Instrument

Präsident Biden sagte: „Unsere Mission, die