Treffen sie die neuen Taliban: amerikanisches Auto, amerikanische Waffen, amerikanische Uniform

In den letzten Tagen gab es Berichte, dass die Taliban versuchen, das Erscheinungsbild ihrer Streitkräfte in gewissem Maße zu vereinheitlichen, um das vom Krieg zerrüttete Afghanistan zu „regieren“.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Gruppe im Rahmen ihrer Bemühungen um „Legitimität“ im In- und Ausland zu einem professionelleren militärischen Erscheinungsbild übergehen könnte. Dies im Gegensatz zu ihrem typischen Erscheinungsbild als bärtige Dschihadisten aus den Bergen, die traditionelle Gewänder tragen. Und sie haben ein wenig Hilfe, nachdem sie nach dem Abzug der US-amerikanischen und westlichen Koalitionstruppen über 80 Millionen Dollar an militärischer Ausrüstung geerbt haben. „Treffen Sie die neuen Taliban-Teams, amerikanisches Auto, amerikanische Waffen, amerikanische Kleidung“, kommentiert ein Journalist ein Foto, das Taliban-Kämpfer im Look von Spezialeinheiten zeigt.

Meet the new Taliban teams, American car, American weapons, American costume. pic.twitter.com/34rpGbMuQo — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 21, 2021

Die Taliban nutzen auch den großen Vorrat an Uniformen der inzwischen aufgelösten afghanischen Nationalarmee, die ebenfalls auf Kosten der US-Steuerzahler geliefert wurden.

Weitere Fotos und Videoaufnahmen haben in letzter Zeit bestätigt, dass die Islamisten der international anerkannten Terrororganisation zunehmend in Uniformen unterwegs sind…

Seems like Taliban is using the uniforms and equipments of now dissolved Afghan army. You could even spot the flag on them pic.twitter.com/0fSiZceit6 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2021

Es gibt Filmaufnahmen, die sogar eine neu entdeckte „Taliban-Spezialeinheit“ zeigen…

Und ja, sie sind mit Nachtsichtbrillen und fortschrittlicher Zieltechnologie an ihren in den USA hergestellten Gewehren ausgestattet.

The Taliban's Special Forces of unit called; Badri 313 have moved into the civilian side of Kabul Airport, #Afghanistan to "secure it".



Most are fully kitted out with modern weapons, body armour, uniforms and equipment such as Night Vision goggles and/or weapons sights. pic.twitter.com/U7YBiwR6dC — Alex Tiffin (@RespectIsVital) August 22, 2021

Ein Fox News-Politiker witzelte am Wochenende über die katastrophalen Ereignisse der vergangenen Woche:

Joe Biden hat den Taliban militärische Waffen gegeben. Er gab ihnen keine „militärischen Waffen“ oder „Angriffswaffen“, sondern Gewehre mit selektivem Feuer, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge und eine Reihe von Munition.

In der Zwischenzeit bereiten sich die Taliban offenbar bereits auf eine Art Wintertraining für die „arktische Kriegsführung“ vor, für die normalerweise nur die fortschrittlichsten Streitkräfte der Welt ausgerüstet sind.

Und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Taliban immer noch versuchen, herauszufinden, wie sie die Black Hawks in die Luft bekommen können.