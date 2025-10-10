Prof. Christian Kreiß macht im nachfolgenden Artikel darauf aufmerksam, dass in den USA eine durch Prominente oder Mächtige vorangetriebene wachsende Diskussion über christliche Grundwerte oder gar über das in der Bibel vorausgesagte Kommen des Antichrist stattfinde. Darunter sei auch der Tech-Milliardär Peter Thiel, der aber gerade die Technik und Künstliche Intelligenz als ein Mittel betrachte, dem Antichrist Einhalt zu gebieten. Prof. Kreiß zeigt auf, wie sich das menschenfeindliche Wirken der antichristlichen Macht im gesellschaftlichen und besonders wirtschaftlichen Leben äußert. Auch in Deutschland müsse dringend ein öffentliches Bewusstsein darüber entwickelt werden. (hl)

Silicon Valley, Peter Thiel und das Kommen des Antichrist



Die asozialen Medien als Wegbereiter?

Von Prof. Dr. Christian Kreiß

Am 23. September erschien im Wall Street Journal ein bemerkenswerter Artikel mit dem Titel: „Peter Thiel möchte, dass alle mehr über den Antichrist nachdenken – bei Auftritten erklärte der Milliardär seine Ansichten über Technik und Regierungen sowie eine biblische Perspektive auf die Endzeit“.1 Der 1967 in Frankfurt am Main geborene US-Milliardär, dessen Vermögen derzeit auf etwa 21 Milliarden Dollar geschätzt wird 2, hält im September und Oktober in San Francisco vier Vorträge über das Kommen des Antichrist, wovon zwei bereits erfolgt sind. Auch andere prominente US-Journale griffen das Thema auf, so etwa „fortune“ Anfang September: „Peter Thiel gibt 4 private ausverkaufte Vorträge in einem Club in San Francisco – über den Antichrist“ 3