Doug Casey über den stillen Krieg der Fed gegen die Mittelschicht

Doug Casey

International Man: Die Federal Reserve hat kürzlich die Zinsen gesenkt. Was signalisiert das über den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft?

Doug Casey: Lassen Sie mich das Thema mit einem Witz einleiten.

Einstein stirbt und kommt in den Himmel. Der heilige Petrus begrüßt ihn überschwänglich und sagt: „Leider, Herr Einstein, da wir eine zentral geplante Wirtschaft sind – aus offensichtlichen Gründen – haben wir momentan einen Wohnungsmangel und müssen Sie für eine Weile mit drei Mitbewohnern unterbringen.“

Einstein geht in seine neue Wohnung, und der erste Mann kommt auf ihn zu und sagt: „Herr Einstein, ich habe einen IQ von 130, und ich würde Sie gerne besser kennenlernen.“ Einstein sagt: „Großartig. Nach dem Mittagessen diskutieren wir ein paar astrophysikalische Konzepte, die mir im Kopf herumgehen.“

Der zweite Mann kommt und sagt: „Herr Einstein, ich bin nicht so klug wie der erste. Ich habe nur einen IQ von 100, aber ich möchte Sie trotzdem kennenlernen.“ Einstein sagt: „Gut. Ich packe meinen Koffer weg, und dann spielen wir eine Partie Schach.“

Der dritte Mann kommt und sagt: „Herr Einstein, ich bin nicht so klug wie die anderen. Ich habe nur einen IQ von 70, aber ich möchte Sie trotzdem kennenlernen.“ Einstein sagt: „Also, wohin, glauben Sie, gehen die Zinsen?“

Das sagt viel über das Rätselraten hinsichtlich der Zinsentwicklung, aber tatsächlich sind Zinsen der wichtigste Einzelindikator in einer Wirtschaft. Zinsen sind der Preis des Kapitals, das Lebenselixier einer Wirtschaft. Zinsen sind vergleichbar mit Blutdruck und Puls bei einem Menschen. Wenn eine Zentralbank die Zinsen senkt, ist das gleichbedeutend damit, einem Menschen Amphetamine zu verabreichen; wenn sie sie erhöht, ist es wie eine Dosis Barbiturate. Zentralbanker sind wie Kurpfuscher, die die Wirtschaft vergiften, indem sie ökonomische Signale verzerren.

Ich verstehe, warum Trump niedrigere Zinsen will. Sie ermutigen die Menschen, Dinge zu kaufen, zu konsumieren und Geld zu leihen. Das steigert den Konsum, die Unternehmensgewinne und die Beschäftigung. Amphetamine sorgen auch für einen großartigen künstlichen Rausch. Aber niedrige Zinsen entmutigen das Sparen, und ohne Sparen gibt es kein Kapital. Die unmittelbaren und direkten Folgen niedriger Zinsen können ein künstlicher Boom sein. Aber die indirekten und verzögerten Folgen sind ein sehr realer Zusammenbruch.

Zinsen sollten nicht von Politikern und Bürokraten diktiert werden. Kreditgeber und Kreditnehmer finden von selbst das „richtige“ Niveau.

International Man: Traditionell hat die Fed zwei Mandate: Preisstabilität und maximale Beschäftigung. In letzter Zeit hat Stephen Miran – ein von Trump ernannter Fed-Gouverneur – für ein „drittes Mandat“ plädiert: die Dämpfung langfristiger Zinsen. Was halten Sie davon?

Doug Casey: Die Federal Reserve sollte nicht nur keine Mandate haben – sie sollte abgeschafft werden. Leider ist sie inzwischen so tief mit der Wirtschaft verflochten, dass die Menschen glauben, sie sei Teil des kosmischen Firmaments. Die Fed bestimmt die Geld- und Kreditmenge, deren Kosten und die Art, wie Banken arbeiten. Sie finanziert die Staatsschulden – besonders wichtig, da die Regierung bankrott ist. Aber ich hasse es, über das zu reden, was „sein sollte“; „sollte“ passiert nur in einer Traumwelt.

Anfangs hatte die Fed nur ein Mandat: Preisstabilität, was eine lächerliche Lüge war. Dann kam maximale Beschäftigung als zweites „traditionelles“ Mandat hinzu. Und jetzt haben sie sich eine wahre Unmöglichkeit auferlegt: die Kontrolle langfristiger Zinsen.

Seit der Gründung der Fed hat der Dollar über 95 % seines Werts verloren. Vergessen Sie Preisstabilität; das allgemeine Preisniveau ist um mehr als das 20-Fache gestiegen – ein völliges und absolutes Versagen. Die Fed ist notwendigerweise ein Motor der Inflation, ein Mittel zum Gelddrucken.

Was das zweite Mandat betrifft – maximale Beschäftigung – der Weg dorthin ist Laissez-faire. Das bedeutet niedrige Steuern, wenig Regulierung und solides Geld. Auch hier haben sie völlig versagt.

Und nun reden sie idiotischerweise darüber, langfristige Zinsen zu senken. Das ist unmöglich, denn die einzige Möglichkeit für die Fed, langfristige Zinsen zu senken, besteht darin, riesige Mengen – viele Billionen – langfristiger Anleihen zu kaufen. Aber das können sie nur tun, indem sie Billionen neuer Fiat-Währung schaffen. Die Anleihepreise werden auf neue Tiefstände fallen, und die Zinsen werden auf neue Höchststände steigen.

Diese Leute haben keine Ahnung von Wirtschaft oder wie die Welt funktioniert. Trump will die Fed mit Marionetten besetzen, die Geld drucken, in dem vergeblichen Versuch, die Zinsen unter die Rate der Währungsentwertung zu drücken. Das Ergebnis wird eine Katastrophe sein.

Anstatt in Richtung „Abolish the Fed“ zu gehen, wie es Ron Paul berühmt forderte, erweitert Trump törichterweise ihr Mandat.

International Man: Für den Durchschnittsamerikaner – jemand mit Hypothek, etwas Ersparnissen, vielleicht einem 401(k) – wie übersetzen sich diese möglichen Veränderungen in der Fed-Politik in reale Konsequenzen?

Doug Casey: Ein niedrigerer Lebensstandard, Klassenkampf und schließlich Chaos. Unter anderem verstehen der Durchschnittsamerikaner und seine Führer nicht den Zusammenhang zwischen Kreditaufnahme und Sparen. Ohne Ersparnisse – also wenn Menschen nicht mehr produzieren, als sie konsumieren, und den Unterschied beiseitelegen – kann es keine Kreditaufnahme geben. Wenn es keine Ersparnisse gibt, gibt es nichts zu leihen, also müssen sie Kapital verflüssigen, das von früheren Generationen angespart wurde, oder ihre Zukunft verpfänden.

Was also tun? Bei Hypothekenzinsen von rund 6 % für 30 Jahre – sollte man eine Hypothek aufnehmen oder nicht? Ich verweise Sie zurück auf den Witz, den ich vorhin erzählt habe. Aber wenn Sie jetzt eine 30-jährige Hypothek zu 6 % bekommen können, würde ich es tun. Langfristige Zinsen steigen, und die Dollar, die Sie schulden, werden abwerten.

Aber angesichts des Chaos, das sich heute in der Welt auf vielen Ebenen entwickelt, ist Ihre beste Investition in sich selbst. Es ist entscheidend, dass Sie und Ihre Familie so viele Fähigkeiten wie möglich haben. Egal wie die Dinge ausgehen – Sie wollen in der Lage sein, zu überleben und zu gedeihen. Ich empfehle Ihnen mein neues Buch The Preparation. Es behandelt eine Vielzahl von Dingen, die die meisten Menschen noch nicht einmal bedacht haben. Entschuldigen Sie die Eigenwerbung, aber ich halte es für wichtig.

International Man: Sollten die Menschen sich mehr Sorgen machen, dass die Inflation ihre Ersparnisse auffrisst, oder über die Risiken eines Börsencrashs?

Doug Casey: Diese Debatte läuft mindestens seit den 1960er-Jahren. Wird die Fed durch die Schaffung immer mehr Fiat-Kredit zur Bedienung alter Schulden und zur „Stimulierung“ der Wirtschaft eine galoppierende Inflation verursachen? Oder werden die Schuldenlast und die Belastungen für die Wirtschaft so groß, dass das ganze faule Gebäude in einer katastrophalen Deflation zusammenbricht?

Wir balancieren seit 70 Jahren auf Messers Schneide, und wir tun es immer noch. Trotz monetärer Dummheit sind viele Dinge besser geworden – aus zwei Gründen: Erstens produzieren viele Menschen mehr, als sie konsumieren, und sparen den Unterschied. Zweitens schreitet die Technologie weiter voran. Das ist ein Grund für Optimismus, aber diese Faktoren beruhen auf den Bemühungen eines Teils der Bevölkerung, der Mittelschicht. Und deren Zahl schrumpft.

Inzwischen sind die Welten der Finanzen und der Wirtschaft jedes Jahr riskanter und gefährlicher geworden. Ich sehe derzeit keinen Weg, wie sie den US-Dollar retten können. Er ist ein „heißer Kartoffel“. Aber da Aktienmarkt und Schulden auf Allzeithochs stehen, steigen die Chancen auf eine katastrophale Deflation.

Welche Option wird es sein? Werfen Sie eine Münze. Beides ist möglich, vielleicht sogar in Abfolge: erst ein Crash, dann galoppierende Inflation. Oder umgekehrt: Inflation, gefolgt von einem Crash. Die einzige Gewissheit ist: zunehmendes Chaos.

International Man: Was können gewöhnliche Menschen jetzt tun, um sich und ihre Ersparnisse in dieser zunehmend chaotischen Umgebung zu schützen?

Doug Casey: Ich empfehle seit jeher, Gold und Silber zu kaufen. Gold ist im Verhältnis zu allem anderen jetzt endlich auf einem angemessenen Niveau. Aber ich denke, es wird noch viel höher steigen – einfach weil es der einzige finanzielle Vermögenswert ist, der nicht gleichzeitig jemand anderes’ Verbindlichkeit ist. Die Öffentlichkeit kauft es jedoch immer noch nicht, wie die winzigen Aufschläge auf Goldmünzen zeigen. Irgendwann wird die Öffentlichkeit in Panik Gold und Silber kaufen, weil es – abgesehen von Bitcoin – wirklich keinen anderen sicheren Hafen gibt.

Davon abgesehen lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf die einzigen Teile des Aktienmarkts, die derzeit wirklich billig sind – und sie sind sehr billig – nämlich Minenaktien und Öl- und Gasaktien. Wir befinden uns in einem großen Bullenmarkt für Minenaktien, der aus sehr deprimierten Niveaus heraus ansteigt. Sie sind hervorragende Spekulationen mit hohem Potenzial.

Fossile Energien sind extrem billig, verkaufen sich etwa zu Produktionskosten. Jeder hasst sie. Produzenten zahlen Dividenden zwischen 5 % und 10 %. Ich bleibe ein großer Fan von Kohleaktien – die oft bis zu 15 % Rendite bringen. Die meisten Menschen wissen nichts davon, ebenso wenig wie vom unvermeidlichen Uran-Bullenmarkt.

Wenn Sie Gold kaufen, halte ich es auch für sehr wichtig, dass ein Teil davon offshore ist. So groß Ihre finanziellen Risiken in der heutigen Welt sind – Ihre politischen Risiken sind noch größer. Daher sollten Sie Ihre Vermögenswerte international diversifizieren. Ich empfehle, Ihr Gold und Silber entweder bei SWP auf den Kaimaninseln oder bei der Perth Mint zu kaufen.

Beide sind kostengünstig und bequem und machen viel Sinn für den Kauf von Offshore-Gold und -Silber.