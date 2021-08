Sind die CDC und die Impfstoffunternehmen im Bett mit Facebook?

armstrongeconomics.com: Zuckerberg ist ein sehr gefährlicher Jugendlicher, der eindeutig nicht erwachsen geworden ist. Ich persönlich würde nie eine einzige Facebook-Aktie besitzen, wenn das Management des Unternehmens so fragwürdig ist. Der US-Kongressabgeordnete Thomas Massie hat in einer Reihe von Tweets erklärt, dass die unabhängigen Faktenprüfer von Facebook das entfernen, was sie als „Impfstoff-Fehlinformationen“ bezeichnen. Diese Leute werden von Johnson & Johnson, dem Hersteller eines der Impfstoffe, finanziert. Massie sagte:

Wer zahlt die Gehälter der Faktenchecker? Die Impfstoff-Faktenprüfer von factcheck.org, die behaupten, unabhängig zu sein, werden von einer Organisation finanziert, die Aktien eines Impfstoffunternehmens im Wert von über 1,8 Milliarden Dollar hält und von einem ehemaligen Direktor der CDC geleitet wird.

Die Faktenprüfer antworteten: Wie Sie wissen, legen wir unsere Finanzierungsquellen offen.

Sie benutzten geschickt einen juristischen Jargon, um die Behauptung zu dementieren, gaben aber zu, dass sie tatsächlich von der Muttergesellschaft von Johnson & Johnson finanziert werden. Sie sagten: „Die von factcheck.org geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Stiftung wider.“

Tatsache ist, dass Factcheck.org von der Robert Wood Johnson Foundation finanziert wird, deren derzeitiger CEO Richard Besser ist, der zufällig der ehemalige Leiter der CDC ist. Die Stiftung hält Aktien im Wert von fast 2 Milliarden Dollar von Johnson & Johnson, einem der Pharmaunternehmen, die die COVID-Impfstoffe herstellen.

Das ist offener Betrug am Verbraucher, für den jeder andere ins Gefängnis käme. Zuckerberg kann nicht nur auf dem Wasser laufen, er kann auch in der Luft darüber schweben. Ich glaube, dass der tiefe Staat in jeder Phase der Wahl gegen Trump gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass er nicht nur die Wahl verliert, sondern auch niemals die Macht ausüben wird. Deshalb hätte er nicht gegen BigTech und sogar gegen die unamerikanische Propagandamaschine CNN vorgehen müssen, die mehr als jeder andere dazu beigetragen hat, die Vereinigten Staaten zu untergraben, da ihre Sendungen auf der ganzen Welt gesehen werden.

Jetzt berichtet die Epoch Times, dass Facebook verdeckt mit der CDC zusammenarbeitet. Dank des Freedom of Information Act war die CDC gezwungen, Dokumente freizugeben, die viele schockiert haben und beweisen, dass die Behauptung von Facebook, Menschen zu zensieren, die vorgeben, nicht die Regierung zu sein, eine Lüge ist. Sie haben ALLE IMMUNITÄT verloren und können nun direkt verklagt werden, weil sie die Bürgerrechte eines jeden verletzen.

Hat Zuckerberg bewiesen, dass er nicht wirklich qualifiziert ist, ein Unternehmen dieser Größe zu führen? Der Anstieg des Aktienwerts hatte nichts mit seinen Managementfähigkeiten zu tun. Aber der bevorstehende Niedergang hat alles mit seiner unqualifizierten Entscheidungsfindung zu tun. Er mag sich für einen Halbgott und allmächtig halten, aber je größer sie sind, desto härter fallen sie manchmal. Facebook wird vielleicht nach 2035 nicht mehr existieren.