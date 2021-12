Sind die chinesisch-russischen Beziehungen wirklich die „besten der Geschichte“?

strategic-culture.org: Sie sind auf jeden Fall positiv und können wie ein Hauch frischer Luft sein, verglichen mit dem ewigen Gestank des Sumpfes, in dem Washington versunken ist.

Die langjährigen Staats- und Regierungschefs Chinas und Russlands hielten vor kurzem eine Telefonkonferenz ab, in der sie sich gegenseitig in etwas förmlichen, aber klaren Worten ihre Freude über die Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen in den letzten zwei Jahrzehnten kundtaten. Wir sollten nicht überrascht sein, dass zwei Politiker von Angesicht zu Angesicht (im digitalen Sinne) schöne Dinge übereinander zu sagen hatten. Tatsächlich schien jeder US-Präsident, der Putin jemals getroffen hat, nichts als glänzende und positive Dinge über all diese Treffen/Telefonate zu sagen, und dennoch übertrug sich diese positive Stimmung nie auf die amerikanisch-russischen Beziehungen. Die Tatsache, dass Xi und Putin eine Sitzung der gegenseitigen Bewunderung und des gegenseitigen Respekts abhielten, ist also nicht sehr aussagekräftig, aber ein Zitat, das dabei herauskam, regt wirklich zum Nachdenken an und sollte zur Kenntnis genommen werden. Der russische Präsident sagte, die Beziehungen zu Peking seien „die besten in der Geschichte“. Zunächst klang dies übertrieben und wie eine bloße Plattitüde, aber wenn man darüber nachdenkt, könnte diese Aussage tatsächlich völlig zutreffend sein.

Es ist auch wichtig, ein weiteres Schlüsselzitat dieser Lobeshymne zur Kenntnis zu nehmen, das viel darüber aussagt, warum Putin so begeistert ist vom Ausmaß der positiven Interaktion mit den Chinesen.

„Zwischen unseren Nationen hat sich ein neues Modell der Zusammenarbeit herausgebildet, das unter anderem auf Grundlagen wie der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und der Achtung der Interessen des jeweils anderen sowie der Entschlossenheit beruht, die gemeinsame Grenze in einen Gürtel des ewigen Friedens und der guten Nachbarschaft zu verwandeln.“

Verhaltensmodelle sind auf allen Ebenen der Gesellschaft, von der Kindererziehung bis hin zu den internationalen Beziehungen, äußerst wichtig. Ich selbst habe persönlich sehr kritisiert, dass Russland im Allgemeinen nicht versteht, wie wichtig Vorbilder sind, wenn man etwas verändern will. Die Russen sind stolz auf die konservativen und traditionellen Werte ihres Landes, die niemand wirklich definieren kann und für die es auch keine Verhaltensmodelle gibt. Das ist äußerst frustrierend, aber das ist ein Thema, das man am besten auf einen anderen Tag verschiebt. In diesem Zusammenhang kann jedoch nicht übersehen werden, dass die Idee einer „Multipolaren Welt“ bis zu diesem Zeitpunkt wirklich kein Modell hatte.

Einige der Kritiker von Russlands größter Idee für das 21. Jahrhundert argumentierten, dass eine multipolare Welt uns nur in die Zeit um 1800 zurückversetzen würde, als konkurrierende Imperien um jeden Quadratmeter Territorium kämpften und die Welt naiv in den Ersten Weltkrieg führten. Die russische Reaktion auf diese Kernkritik war viel Schweigen oder die klassische Schulhoflogik des „Nein, das wird es nicht“. Doch jetzt, da Russland auf dem Vormarsch ist und China zum Rivalen der USA aufsteigt, können wir erkennen, dass die Interaktion zwischen diesen beiden großen Zivilisationen, die aneinander grenzen und potenzielle Interessenkonflikte haben, das Modell ist, nach dem eine multipolare Welt funktionieren wird. Dies ist sogar noch besser als ein hypothetisches Modell, denn es ist real und kann auf dem Gebiet der Russischen Föderation mit Sicherheit gefühlt werden.

Ein Schlüsselfaktor, warum die chinesisch-russischen Beziehungen ein großartiges Modell für die multipolare Welt sind, ist, dass beide Parteien die Macht haben, sich gegenseitig schreckliche Dinge anzutun, und es dennoch nicht tun. Man könnte sagen, dass die Beziehungen zwischen Vasallen- und Herrschernationen immer erstaunlich aussehen. Westeuropa kann es kaum erwarten, Washington die Stiefel zu küssen, sobald es die Gelegenheit dazu bekommt. Jetzt, da Lukaschenko endlich „Partei ergriffen“ hat, wird er bis zu seinem Todestag das Loblied auf eine größere russische Welt singen.

Die „Beziehungen“ zu den Vasallen sind im Grunde genommen unecht, da sie keine Rolle spielen. Beziehungen können nur dann „gut“ sein, wenn eine Seite die andere dominiert und ihre Realität kontrolliert. Die wahre Herausforderung besteht darin, dass zwei mächtige Mächte, die das Potenzial haben, einander großen Schaden zuzufügen, und bei denen es möglicherweise Interessenkonflikte gibt, eine insgesamt positive Beziehung aufbauen. Das ist keine leichte Aufgabe, vor allem wenn die historische Trägheit des Nullsummenspiels des Kalten Krieges noch ziemlich frisch in unseren Köpfen ist.

Wie wir weltweit beobachten können, gibt es eine Art „Big-Three-Pol“: Washington, Moskau und Peking. Aus russischer Sicht ist der Unterschied zwischen dem Umgang mit diesen beiden atomar bewaffneten und wirtschaftlich massiven Titanen sehr leicht zu erkennen – es ist wie Tag und Nacht.

Da China wirtschaftlich viel stärker ist als Russland, könnte es sich sehr wohl leisten, die nächste Generation weinerlicher Moskauer Dissidenten an einer der Pekinger Universitäten zu verführen und auszubilden, ähnlich wie Washington dies in der Ivy League tut. Es könnte dies sehr wohl tun, tut es aber nicht. Alle Wege führen nach Washington, wenn es in Russland um destruktive ausländische Einflüsse im Lande geht. Peking hat viele Möglichkeiten, Russland wirtschaftlich zu bedrohen, um Gas, Öl und Holz superbillig zu bekommen. Sie könnten sicherlich alle möglichen albernen Sanktionspakete mit losen Begründungen vorbereiten, um zu versuchen, alles aus ihrem großen Nachbarn herauszuquetschen, aber im Gegensatz zu Washington tun sie das nicht. Die Abkommen, die die Chinesen mit den Russen über Ressourcen geschlossen haben, wurden alle so ausgearbeitet, dass beide Seiten auf respektable Weise auf Platz 1 achten.

Für die Trolle, die dies lesen: Es gibt keine chinesische Invasion im Fernen Osten Russlands. Ich habe die Grenzstädte in der Nähe von China besucht, und alle sind Russen. Dieser allgegenwärtige Mythos einer Invasion chinesischer Migranten wird immer wieder im russischen Internet verbreitet, genau wie all die Videos für hochrangige Dissidenten. Ich frage mich, wer für all diese Werbung bezahlt?

Die Chinesen wissen, dass ihre Zivilisation ohne Taiwan „unvollständig“ ist, was bedeutet, dass sie ein logisches Maß an „Sympathie“ für Moskaus Wunsch zeigen, ihre Zivilisation wieder vollständig zu machen. Washington sieht die Welt als verschiedene Regionen seiner eigenen globalen Domäne, von denen einige einfach zu hochnäsig sind, um toleriert zu werden. Der Versuch, Moskau davon zu überzeugen, dass die Ukraine schon immer eine völlig souveräne Nation mit einer eigenen Kultur war, wird niemals funktionieren.

Es gibt keine Spielchen, bei denen Russen nach Polen gehen müssen, um ein Visum zu erhalten. Es gibt keine Hexenjagd auf Russen, die sich auf chinesischem Territorium aufhalten und online positive Dinge über ihr Heimatland schreiben. Und Xi hat nie erwähnt, dass es eine Menschenrechtsverletzung wäre, wenn eine konfuzianische Parade nicht über den Roten Platz führen würde.

Ob die chinesisch-russischen Beziehungen die besten der Geschichte sind, sei dahingestellt, aber sie sind auf jeden Fall positiv und können wie ein frischer Wind sein, verglichen mit dem ewigen Gestank des Sumpfes, in dem Washington versinkt. Noch wichtiger ist jedoch, dass dieses eurasische Freundschaftsfest ein Verhaltensmodell dafür ist, wie eine multipolare Welt funktionieren muss, um produktiv zu sein – „Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und Respekt für die Interessen des anderen“, wie Putin es ausdrückte.

Dies ist der „proof of concept“, der die Multipolare Welt weiter vorantreiben kann. Es ist also gar nicht so wichtig, dass Xi und Putin sich in Telefonkonferenzen gegenseitig loben, das ist bedeutungslos. Die eigentliche Frage ist, dass sie das Modell für die nahe Zukunft ausgearbeitet haben und es sowohl bewährt als auch voll funktionsfähig ist.