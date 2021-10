Sind die Unterbrechungen der US-Lieferkette beabsichtigt?

armstrongeconomics.com: Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo hat möglicherweise versehentlich die Ursache für Amerikas Lieferkettenprobleme verraten. „Die Realität ist, dass wir diesen Übergang nur schaffen können, wenn sich jeder in Amerika und jeder auf der Welt impfen lässt“, gab Adeyemo in einem Interview mit ABC News zu. Wenn man sie aushungert und die Andersdenkenden leiden lässt, werden sich diejenigen, die sich auf diese Agenda eingelassen haben, gegen sie wenden. Adeyemo sagte, die Biden-Administration habe bereits „die Ressourcen bereitgestellt, die das amerikanische Volk braucht, um auf die andere Seite zu gelangen“. Im Grunde sollte sich jeder dem Impfstoffmandat beugen oder die Konsequenzen tragen. Hier wird Autoritarismus als Utilitarismus getarnt. Der Impfstoff ist in den USA noch nicht auf Bundesebene vorgeschrieben, aber es ist offensichtlich, dass die Regierung plant, denjenigen, die sich nicht fügen, das Leben so schwer wie möglich zu machen.

In Anlehnung an die Fed sagte Adeyemo, die Inflation sei „vorübergehend“, und „als Teil des Übergangs sehen wir höhere Preise für einige der Dinge, die für Menschen notwendig sind… Das ist genau der Grund, warum sich der Präsident im amerikanischen Rettungsplan darauf konzentriert hat, dem amerikanischen Volk Anreize zu geben, damit es die Produkte kaufen kann, die er braucht.“ Ja, die Regierung erwartet, dass wir, die „Großen Ungewaschenen“, für ihre mickrigen Almosen dankbar sind, damit wir nicht verfügbare Produkte kaufen können, die so teuer sind wie nie zuvor. Nicht umsonst haben die Menschen dem Präsidenten kürzlich den Spitznamen „Biden mit leeren Regalen“ gegeben, wobei die Hashtags #BareShelvesBiden und #EmptyShelvesJoe zu einer viralen Sensation wurden.

Obwohl sich die Regierung Biden mit den Häfen von Long Beach und Los Angeles getroffen hat, in denen 40 % des nationalen Warenumschlags abgewickelt werden, ist das Versprechen eines 24/7-Betriebs noch nicht eingelöst worden. Es ist auch nicht absehbar, wann die Häfen den 24/7-Betrieb aufnehmen werden. Einige Schiffe liegen angeblich 12 Tage vor Anker, bevor sie das Dock erreichen, und über 60 Schiffe liegen derzeit in der Bucht von San Pedro still. Angesichts der Tatsache, dass einer der einkaufsreichsten Feiertage des Landes bevorsteht (Schwarzer Freitag), gefolgt von den laufenden saisonalen Einkäufen, wird diese Angelegenheit wahrscheinlich unangenehm werden.

Die Demokraten gehen sogar noch einen Schritt weiter und fordern von der GOP die Verabschiedung des mehrere Billionen Dollar schweren Infrastrukturgesetzes, das sie nun als Druckmittel einsetzen. Verkehrsminister Pete Buttigieg erklärte: „Eine Sache, über die nicht genug gesprochen wurde, ist die Feststellung (von Moody’s), dass die Gesamtvision ‚Build Back Better‘ darauf abzielt, den Inflationsdruck zu verringern. Wenn Sie sich also um die Inflation sorgen, sollten Sie sich nicht nur um die Lieferkette kümmern, nicht nur um die Infrastruktur, an der ich arbeite, sondern auch um die Bestimmungen in ‚Build Back Better‘ wie bezahlten Urlaub für Familien, wie die Erleichterung, sich Kinderbetreuung zu leisten, wie Community College, die uns eine stärkere Arbeitskraft geben und uns dabei helfen werden, mit diesem großen Hemmnis für das Wirtschaftswachstum umzugehen.“ Buttigieg behauptete auch, er wisse mit Sicherheit, dass die Krise in der Lieferkette bis weit ins Jahr 2022 andauern werde. Vielleicht wird das Problem bis in den von Sokrates für 2023 prognostizierten politischen Panik-Zyklus hineinreichen.