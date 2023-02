Sind Sie bereit für „Gehirntransparenz“ und KI, die Ihre Gedanken liest?

Das WEF und „Der Kampf um Ihr Gehirn“

Auf der Jahrestagung des WEF in Davos fand ein bedeutungsvolles und spannendes Seminar zum Thema „Brain Transparency“ statt. Dabei wurde eine neue, aber bereits funktionierende Technologie vorgestellt, die das Scannen des menschlichen Gehirns über tragbare Geräte (ohne Elektroden) ermöglicht. Solche Scans ermöglichen es KI-fähigen Computern, den Geisteszustand des Trägers zu lesen und zu interpretieren, indem sie die aufgezeichneten Gehirnwellen sofort verstehen. Die Geräte, über die sie sprechen, gibt es bereits. Systeme der künstlichen Intelligenz, die mit solchen Geräten gekoppelt sind, ermöglichen einen noch nie dagewesenen Einblick in den mentalen und emotionalen Zustand des Trägers.

Das obige Bild zeigt eine Arbeitnehmerin, die verliebte Gedanken an einen neuen männlichen Kollegen hat (02:02 im Video). Ein tragbarer Ohrhörer, der das Gehirn abtastet, benachrichtigt das Büro der Firma sofort über solche verbotenen Wünsche, die ihre Produktivität beeinträchtigen könnten. Auf ihrem Bildschirm erscheint sofort die Meldung „INTRA-OFFICE ROMANCES ARE STRICTLY FORBIDDEN“, die sie wieder in eine produktive Haltung versetzt und sie daran erinnert, wer der Chef ist.

Eine karikaturhafte Illustration einer solchen Maschine finden Sie hier:

Die WEF-Vortragende, Nita A. Farahany, beschreibt keine Zukunftstechnologie. Sie erklärt um 3:30 Uhr, dass alle oben genannten Möglichkeiten bereits existieren und sich schnell entwickeln.

Dies ist die Zukunft, die bereits eingetroffen ist. Alles in dem Video, das Sie gerade gesehen haben, basiert auf Technologien, die bereits eingesetzt werden. Künstliche Intelligenz hat Fortschritte bei der Entschlüsselung von Gehirnaktivitäten ermöglicht, die wir nie zuvor für möglich gehalten haben.

Sie haben in den letzten Jahren viel über KI gehört, hier in Davos war es das Thema der Stunde. Ich möchte jedoch auf eine andere Art und Weise darüber sprechen, nämlich über die Fähigkeit, Gehirnströme zu entschlüsseln. Alles, was Sie denken, was Sie fühlen, sind nur Daten. Daten, die in großen Mustern mit künstlicher Intelligenz entschlüsselt werden können.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Der durchschnittliche Mensch denkt täglich Tausende von Gedanken. Während ein Gedanke Gestalt annimmt (eine mathematische Berechnung, Sie sind glücklich, Sie sind müde, Sie sind hungrig), feuern Neuronen in Ihrem Gehirn in winzigen elektrischen Entladungen. Ein bestimmter Gedanke erfordert Hunderttausende von Neuronen, die in charakteristischen Mustern feuern, die mit Elektroenzephalographie und KI-gestützten Geräten entschlüsselt werden können.

Die tragbaren Gedankenlesegeräte, die Nita beschreibt, sehen nicht seltsam oder unhandlich aus. Der Einfachheit halber habe ich zwei von ihnen in ein Bild gepackt.

Gegen Ende des Videos spricht sie darüber, wie wichtig es ist, „Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“. Aber sehen Sie, wie Nita um 27:30 Uhr über den augenzwinkernden Vorschlag des Moderators lacht, dass „alle CEOs diese Technologie völlig verantwortungsbewusst nutzen werden“.

ie weiß, wie lustig es ist, zu glauben, dass diese Technologie verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Ich brauche keinen KI-Gehirnwellenscanner, um zu erkennen, wie witzig sie die Bemerkung über die „verantwortungsvolle Nutzung“ findet!

Metaverse (Facebook) investiert kräftig in Gehirnscanner

Nita berichtet (6:10), dass Facebook und andere Tech-Unternehmen „stark in diese Geräte investieren“.

Big Tech erwartet von uns, dass wir Tastaturen und Computermäuse aufgeben.

In naher Zukunft werden diese [Gehirnscanner]-Geräte die primäre Art und Weise sein, wie wir mit dem Rest unserer Technologie interagieren.

Denken Sie einmal kurz darüber nach. Sie werden einen Gehirnscanner tragen müssen, um sich in die neuen glänzenden Geräte von Big Tech zu integrieren (die wahrscheinlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden). Der Scanner wird Ihre Gehirnwellenaktivität an die KI-Maschinen von Big Tech senden. KI ist sperrig und kann nicht in ein Tablet oder ein Telefon eingebaut werden, also werden Ihre Gehirnströme zentral von Facebook oder einem anderen Big-Tech-Unternehmen gesammelt.

Während Sie sich in der virtuellen Realität des Metaverse aufhalten oder etwas anderes mit Hilfe der menschlichen Schnittstelle des Gehirnscanners tun, können Ihnen zufällige Gedanken in den Sinn kommen. Vielleicht möchten Sie sich kurzzeitig ein bequemes Kissen kaufen?

Der Hirnscanner würde diesen Gedanken an die KI weiterleiten. Die KI würde ihn entschlüsseln und Ihnen relevante Werbung anzeigen, vielleicht sogar BEVOR Ihr Gedankenprozess abgeschlossen ist!

Die Möglichkeiten des Missbrauchs sind endlos. Nehmen wir zum Beispiel an, ein wacher Designer einer solchen KI oder ein Bürokrat der „Desinformationsbehörde“ würde entscheiden, dass er die Menschen davon abhalten muss, Gedanken zu denken, die den Klimawandel leugnen. (Nur ein Beispiel.)

Sobald mein Gedankengang von Zuckerbergs Fantasieland abweicht und sich skeptischen Meinungen über den Klimawandel zuwendet, würde die KI mir proaktiv eine attraktive, knapp bekleidete Frau, eine süße Katze, die einen furzenden Hund schlägt, oder eine andere Ablenkung zeigen, um die Gedankenentwicklung zu unterbrechen.

Um 21:37 Uhr erörtert Nita die Unterbrechung der Gehirnströme und wie sie erreicht werden könnte, was eine solche Möglichkeit bestätigt.

Das ist Alufolienhut-Material

Ich muss zugeben, dass die WEF-Diskussion Lippenbekenntnisse zur menschlichen Unabhängigkeit abgibt und sogar den Begriff „kognitive Freiheit“ verwendet. Dies ist jedoch nur ein Lippenbekenntnis, das weitreichende Pläne verschleiert.

Nita stellt sich eine Zukunft vor, in der wir alle gezwungen sein werden, Gehirnscanner zu benutzen, wenn wir unseren Lebensunterhalt verdienen wollen (13:10):

Was ist, wenn man nirgendwo mehr hingehen kann? Was wäre, wenn es überall eine allgegenwärtige Überwachung gäbe? … Die Überwachung gehört zu unserem Alltag.

Die oben erwähnte „kognitive Freiheit“ kann nicht existieren, wenn eine undurchsichtige KI, die von riesigen Unternehmen betrieben wird, die von einer Vielzahl von „Accountable Tech“-Gremien regiert werden, den Menschen eine virtuelle Realität bietet, die so gestaltet ist, dass sie maximale Einnahmen erzielt und maximalen Einfluss ausübt.

Diese KI-Maschinen werden unweigerlich so programmiert sein, dass sie unser Denken in einer Weise beeinflussen, die weit über den rein kommerziellen Bereich hinausgeht. Wenn das der Fall ist, würden die meisten Menschen wahrscheinlich den Aufforderungen und cleveren Anstößen anonymer, nicht rechenschaftspflichtiger und extrem mächtiger Meister der menschlichen Kognition folgen.

Der Begriff „kognitive Freiheit“ klingt verlockend, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Bewusstsein eines jeden Menschen durch die Gesellschaft und das Umfeld, in dem wir leben, geprägt wird. Die Gedanken und Paradigmen einer Bäuerin aus dem 14. Jahrhundert, die ihr Dorf nie verlassen hat, unterscheiden sich völlig von denen eines modernen Wissenschaftlers, der die Welt bereist. Wir nehmen unsere Informationen und Überzeugungen von außen auf.

Ein Kind, das in eine sehr liberale Familie hineingeboren wird, mag anders denken als ein Kind, das in einer konservativen Familie aufwächst. Doch wie die meisten Abonnenten wissen, können Eltern ihre Kinder nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Kinder wachsen oft mit anderen Überzeugungen auf als ihre Eltern.

Die Erziehung, die Werbung und die Propaganda, die wir alle um uns herum erleben, formen uns auf eine Art und Weise, die stark, aber schwer zu bemerken ist. Daher ist die „kognitive Freiheit“ allenfalls ein erstrebenswertes Ziel, aber kein Schwarz-Weiß-Konzept.

Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz, die die Gehirnströme von Millionen von Menschen aufzeichnet und sie beeinflusst, wird die „kognitive Freiheit“ jedoch zu einem totalen Witz.

Lassen Sie mich erklären, warum.

In der Vergangenheit konnte ein Kind, das in einer konservativen Familie aufwuchs, in der Privatsphäre seines Gehirns liberale Gedanken denken, ohne dass die Eltern davon wussten oder den Gedankenprozess unterbrachen. Auf diese Weise entwickeln sich Kinder zu Erwachsenen, die unabhängig denken können.

Aber würde ein zukünftiges Kind, das mit einem praktischen Gehirnwellenscanner aufwächst und in die virtuelle Realität eintaucht, völlig vom KI-gesteuerten Metaversum geprägt sein?

Können Sie sich den unten abgebildeten Sokrates vorstellen, der ein Gehirnscanner-Interface trägt und in eine von KI generierte virtuelle Realität eintaucht? Würde er jemals zu dem Sokrates werden, den wir kennen, wenn er nicht die Fähigkeit hätte, ohne Unterbrechung zu denken?

Hat ein normaler Mensch eine Chance, einer KI-Maschine zu widerstehen, die so leistungsfähig wie Millionen menschlicher Gehirne ist und auf einem riesigen „menschlichen Datensatz“ trainiert wurde? Besteht die Möglichkeit, dass ein Junge oder ein Mädchen, das in einer von diesen Systemen geprägten virtuellen Realität aufwächst, eigenständiges Denken entwickeln kann? Meiner Meinung nach nicht.

Eine solche Zukunft mag für manche attraktiv erscheinen. Die Befürworter nennen es vielleicht „Menschen besser machen, indem man ihnen in großem Umfang gute Dinge beibringt“, wobei die „guten Dinge“ bequem nach den Werten der Designer definiert werden.

Voreingenommene KI scheint heutzutage die Norm zu sein:

Nennen Sie mich einen alten Sack, aber das macht mir Angst, denn solche Systeme machen uns anonymen Gedankenmanagern ausgeliefert und reduzieren unsere menschliche Individualität auf fast nichts. Und wenn die Menschen nicht mehr wirklich individuell sind, sondern alle von der gleichen KI für virtuelle Realität und Gehirnscanning geformt werden, sind wir dann entbehrlich?

Das Scannen von Gehirnströmen wird zum Mainstream. Das WEF liebt es. Seine Anwendungen werden auf Weltkonferenzen der einflussreichsten Menschen diskutiert.

Aluhüte, die man früher scherzhaft als Attribute der verrücktesten Verschwörungstheoretiker bezeichnete, könnten also schon bald notwendig werden, um die „kognitive Freiheit“ zu gewährleisten, die Nita Farahany in ihren Lippenbekenntnissen erwähnt. Selbst Sokrates, wenn er noch leben würde, könnte sich gezwungen sehen, eine solche zu tragen. So lächerlich!

Meine Schilderung des WEF-Videos hört sich verrückt an und mag wie das Ergebnis eines übermäßigen Genusses der falschen Pilze erscheinen. Leider ist das Verrückte genau in der WEF-Präsentation enthalten. Ich habe nichts ausgeheckt. Mein Artikel basiert nicht einmal auf einer Zusammenstellung von unzusammenhängendem Material! Alles, was ich erörtere, ist in einem einzigen WEF-Video enthalten.

Die Gehirnwellenscanner werden kommerziell entwickelt und werden bald eingesetzt, um mir, Ihnen und unseren Kindern Billionen von Dollar abzunehmen. Sie werden auch dazu verwendet werden, zukünftige Generationen nach den Wünschen der nicht rechenschaftspflichtigen, nicht gewählten und anonymen Herren des neuen Universums zu „formen“.

Ist das die Zukunft, die wir wollen?

Stimmen Sie mit Nita Farahany überein, dass „alles, was Sie denken und fühlen, nur Daten sind“?