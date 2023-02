Die Kollaboration des FBI mit Twitter ist „schockierend“, so Zeugen bei Anhörung

Das Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government des U.S. House Judiciary Committee hörte am Donnerstag Zeugenaussagen von Kongressmitgliedern und ehemaligen FBI-Agenten, die die Zusammenarbeit von Regierungsbehörden mit Medien und Big Tech kritisierten, um Amerikaner zu zensieren.

Der Sonderunterausschuss des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses für die Bewaffnung der Bundesregierung hörte am Donnerstag die Aussagen von acht Zeugen, darunter Kongressmitglieder und ehemalige FBI-Agenten, im Rahmen dessen, was NPR als „der Vorstoß der republikanischen Mehrheit, die Kontrolle der Biden-Administration zu verstärken“ bezeichnete.

Der im letzten Monat eingerichtete Unterausschuss – der über Vorladungsbefugnisse verfügt – hat offiziell die Aufgabe zu untersuchen, wie die Exekutive Informationen über US-Bürger untersucht und sammelt, auch im Rahmen „laufender strafrechtlicher Ermittlungen“.

Den Vorsitz des Ausschusses hat der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio) inne. Er ist auch Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses (House Judiciary Committee).

Laut The Hill haben die Republikaner den Unterausschuss gegründet, „um dem angeblichen Missbrauch einer Regierung entgegenzuwirken, von der sie sagen, dass sie ihre Macht missbraucht, um Konservative ins Visier zu nehmen“, während „die Demokraten den Ausschuss als die Waffe selbst sehen, ein Vehikel für die GOP, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, die die republikanische Basis im Vorfeld des Jahres 2024 mobilisieren werden.“

Am Donnerstag sagten zwei Gruppen von Zeugen aus. Das erste Panel bestand aus einer Reihe von aktuellen und ehemaligen Gesetzgebern, darunter Sens. Chuck Grassley (R-Iowa) und Ron Johnson (R-Wis.), der Abgeordnete Jamie Raskin (D-Md.) und die ehemalige Abgeordnete Tulsi Gabbard.

Dem zweiten Panel gehörten zwei ehemalige FBI-Agenten, Thomas Baker und Nicole Parker, Jonathan Turley, J.D., Professor am George Washington University Law Center und Elliott Williams, Leiter der Raben Group, einer bekannten Lobbying-Firma, an.

Laut Jordan war die erste Gruppe von Zeugen wichtig, um den Rahmen abzustecken“, während die zweite Gruppe Zensur durch Stellvertreter“ beschrieb, die angeblich von der Bundesregierung begangen wurde.

Die Zeugen sprachen unter anderem über die Behauptung, das FBI und andere Bundesbehörden hätten es auf Konservative und andere Personengruppen abgesehen, über die Besorgnis über die Zusammenarbeit von Big Tech mit der Bundesregierung und die Förderung der „Abschaffungskultur“ sowie über Eltern, die Schulratssitzungen „bedrohten“.

In Bezug auf das FBI sagte der Abgeordnete Matt Gaetz (R-Fla.), die Republikaner seien nicht gekommen, um es anzugreifen, sondern um es zu „retten“, berichtete The Hill. „Wir sind nicht gekommen, um das FBI in den Schmutz zu ziehen, sondern um das FBI vor politischer Vereinnahmung zu retten“, sagte er.

Bei der Vorstellung des Unterausschusses sagte Jordan: „Wir erwarten, von Amerikanern zu hören, die von ihrer Regierung ins Visier genommen wurden“, während die beiden Zeugengruppen eingeladen wurden, „Zeugnis abzulegen und zu veranschaulichen, wie das Justizministerium“ und andere Bundesbehörden „angeblich die amerikanischen Bürgerrechte gefährdet haben.“

Jordan: „Der Schutz der Verfassung sollte nicht parteiisch sein

In seiner Eröffnungsrede sagte Jordan, der Unterausschuss werde die Bemühungen von Bundesbehörden – darunter das FBI, das US-Ministerium für Innere Sicherheit und die Steuerbehörde sowie Big Tech – untersuchen, „Informationen zu unterdrücken und Amerikaner zu zensieren.“

Er sagte weiter:

„Im Laufe unserer Arbeit in diesem Ausschuss erwarten wir, dass wir von Regierungsvertretern und Experten hören, wie wir es heute hier getan haben. Wir erwarten, dass wir von Amerikanern hören, die von der Regierung ins Visier genommen wurden. Wir erwarten, dass wir von Menschen in Not hören werden. Und wir erwarten, dass wir von den FBI-Agenten hören, die sich als Whistleblower gemeldet haben.

„Der Schutz der Verfassung sollte nicht parteiisch sein.“

Jordan sagte, FBI-Agenten hätten sich an Gesetzgeber gewandt, die bereit seien, sich „über die politische Natur des Justizministeriums zu äußern“, so Roll Call.

Jordan verwies auf Interviews, die in den vergangenen zwei Jahren mit Dutzenden Whistleblowern geführt wurden.

Vor der Anhörung sagte Jordan zu CNN:

Wir konzentrieren uns auf die gesamte Bewaffnung der Regierung und die Idee, dass die Regierung nicht für das amerikanische Volk arbeitet. Die Regierung sollte den ersten Verfassungszusatz schützen und nicht, wie Jonathan Turley sagte, ‚Zensur durch Stellvertreter‘ ausüben.

Johnson: Twitter-Dateien zeigen, dass Bundesbehörden „nicht allein“ handeln

In seiner Aussage sagte Johnson, der das ranghöchste Mitglied im ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats ist und früher der oberste Republikaner im Heimatschutzausschuss des Senats war: „Es ist wichtig zu erkennen, dass korrupte Personen innerhalb der Bundesbehörden, von denen ich spreche, nicht allein handeln.“

„[Sie sind] wichtige Partner der linken politischen Bewegung, zu der auch die meisten Mitglieder der Mainstream-Medien gehören“, sagte Johnson. „Big Tech, Social-Media-Giganten, globale Institutionen und Stiftungen, Agenten der Demokratischen Partei und gewählte Beamte.“

Johnson verknüpfte seine Behauptungen mit dem Inhalt der kürzlich veröffentlichten „Twitter-Dateien“.

„Wie die Twitter-Dateien offenbaren, arbeiten diese Akteure zusammen, um ihre politischen Gegner zu besiegen und die linke Ideologie und die Kontrolle der Regierung über unser Leben zu fördern“, sagte Johnson. „Ich habe kaum an der Oberfläche gekratzt, um die Komplexität, die Macht und die zerstörerische Natur der Kräfte zu beschreiben, denen wir gegenüberstehen.“

Johnson kritisierte auch die Reaktion der Bundesregierung auf COVID-19.

„Die E-Mails enthüllten auch den Versuch von [Dr. Anthony] Fauci, die Rolle seiner Behörde bei der Finanzierung gefährlicher Forschungen zu verbergen, die zur Entstehung des tödlichen Coronavirus geführt haben könnten“, sagte Johnson. „COVID hat die ungeheure Macht aufgedeckt, die von Regierungsbeamten missbraucht werden kann. Der Verlust grundlegender Freiheiten war nichts weniger als atemberaubend.“

Gabbard: „Viele Amerikaner haben Angst, frei zu sprechen

Gabbard konzentrierte sich in ihrer Aussage auf die Bedrohung des Ersten Verfassungszusatzes und der Redefreiheit.

„Die Vorstellung, dass wir einfach blind akzeptieren müssen, was die Regierung oder die Machthaber uns sagen, dass es wahr ist, widerspricht dem Wesen unserer Verfassung und der Bill of Rights“, sagte Gabbard. „Einzelpersonen in unserer Regierung, die oft durch ihre Arme in den Mainstream-Medien und Big Tech arbeiten … bekommen zu entscheiden, was wahr ist und was falsch ist.“

Gabbard sagte, dies sei vergleichbar mit den Praktiken autoritärer Regime im Ausland, die sie während ihres Dienstes in der U.S. Army Reserve kennengelernt habe:

Ich war in drei Kriegsgebieten im Einsatz und habe an mehreren Trainingsübungen in Übersee teilgenommen, wo ich die Gelegenheit hatte, aus erster Hand zu erfahren, wie das Leben in Ländern aussieht, in denen es keinen ersten Verfassungszusatz gibt, in denen es keine freie Presse gibt, in denen die Regierung sich als moralischer Schiedsrichter für ihre Bürger betrachtet, der ihnen vorschreibt, was richtig und falsch ist, was gesagt werden und was nicht, wer sprechen darf und wer nicht, wer frei ist, seine Religion auszuüben und wer nicht.

Leider leben wir derzeit in einem Land, in dem viele Amerikaner Angst haben, sich frei zu äußern, Angst, sich auszudrücken, Angst, tatsächlich einen offenen Dialog und eine Debatte zu führen, Angst, ihren Job zu verlieren, gekündigt zu werden oder eines Verbrechens beschuldigt zu werden, was passieren könnte, wenn die kürzlich eingeführte Gesetzgebung, die sogenannte ‚Hassrede‘ kriminalisiert, verabschiedet wird.

Gabbard fügte hinzu:

Rede, egal wie abscheulich, ist immer noch durch den ersten Verfassungszusatz geschützt.

Diese Angst und diese Kultur der Angst und Selbstzensur sind nicht unbegründet. Wir haben Personen in unserer Regierung, die oft über ihre Arme in den Mainstream-Medien und Big Tech arbeiten und genau das tun, was unsere Gründer ablehnten: Sie versuchen zu kontrollieren, was ‚wir, das Volk‘, sehen und sagen dürfen, unter dem Vorwand, uns vor sogenannten ‚Fehlinformationen‘ oder ‚Desinformationen‘ zu schützen.

Ehemalige FBI-Agenten: FBIs Zusammenarbeit mit Twitter „schockierend

Die beiden ehemaligen FBI-Agenten, die ausgesagt haben, äußerten ihr Unbehagen über die Richtung, die die Behörde in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, und über ihre angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit.

Baker sagte, er hoffe, dass die Arbeit des Unterausschusses parteiübergreifend sein werde, „weil die Missbräuche eines geheimdienstlich gesteuerten FBI die Freiheit sowohl der Linken als auch der Rechten bedrohen“.

Im Rückblick auf seine 33-jährige Dienstzeit beim FBI sagte Baker, dass es in den vergangenen Jahren zu einem Kulturwandel in der Behörde gekommen sei.

„Mit der Kultur fängt es an“, sagte Baker. „Dieses weitverbreitete schädliche Verhalten in den vergangenen Jahren beschreibt eine Kultur – nicht nur das Werk einiger weniger ‚fauler Äpfel‘.“

Unter Bezugnahme auf die Absprachen zwischen dem FBI und Twitter, die durch die „Twitter-Akten“ aufgedeckt wurden, sagte Baker: „Dass das FBI mit Twitter zusammengearbeitet hat, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, ist schockierend. Was noch überraschender ist, ist die Erklärung oder das Leugnen des FBI, dass sie das getan haben.“

„Indem das FBI Twitter dazu drängte, Sprache zu zensieren, was es selbst nicht tun konnte, betrieb es eine Perversion, eine Perversion des Ersten Verfassungszusatzes“, fügte Baker hinzu.

Parker, die im vergangenen Monat eine Stellungnahme für Fox News verfasst hatte, in der sie ihre Entscheidung begründete, das „politisch bewaffnete“ FBI nach mehr als einem Jahrzehnt im Dienst zu verlassen, stellte ähnliche Behauptungen auf.

„Im Laufe meiner mehr als zwölfjährigen Dienstzeit hat sich die Entwicklung des FBI verändert … der Auftrag des FBI ist derselbe geblieben, aber die Prioritäten und Führungsprinzipien haben sich dramatisch verändert“, schrieb Parker. „Das FBI wurde zu einer politischen Waffe, angefangen von der Spitze in Washington bis hinunter zu den Außenstellen.

Parker bezog sich auf die gezielte Verfolgung bestimmter Arten von Äußerungen durch das FBI, einschließlich der Behauptungen, dass das FBI Eltern ins Visier nahm, die auf Schulratssitzungen ihre Ablehnung von COVID-19-bezogenen Maßnahmen zum Ausdruck brachten:

Ich glaube, dass niemand wegen seiner freien Meinungsäußerung angegriffen werden sollte und dass Gewalt unter keinen Umständen toleriert werden sollte.

Niemand sollte angegriffen werden, nur weil er in einer Schulratssitzung das Wort ergreifen will.

Parker sagte, das FBI habe seine eigenen Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz zum Ausdruck gebracht“, indem es sich für eine politische Seite entschieden habe.

Sie sagte dem Gremium:

Obwohl FBI-Mitarbeiter ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz haben, dürfen sie nicht zulassen, dass ihre persönlichen politischen Ansichten oder Vorlieben ihr Handeln oder Nichthandeln bei einer Untersuchung bestimmen. Lady Justice muss blind bleiben. Diejenigen, die diese Verantwortung nicht wahrnehmen, verursachen einen negativen Welleneffekt in der gesamten Agentur vor Ort.

Es ist, als ob es zwei FBIs gäbe. Die Amerikaner sehen das, und es zerstört die Glaubwürdigkeit des FBI und führt dazu, dass die Amerikaner das Vertrauen in die Behörde und damit in die hart arbeitenden und hochethischen Agenten verlieren, die immer noch die schwere Arbeit machen und edle Fälle verfolgen.

Turley: „Twitter-Dateien“ enthüllen „größtes Zensursystem in der Geschichte unseres Landes

Turley nahm während seiner Aussage ausgiebig Bezug auf die „Twitter-Dateien“ und sagte, dass die Absprachen zwischen der Bundesregierung und Big Tech „möglicherweise das größte Zensursystem in der Geschichte unseres Landes sind … Es ist ein Zensursystem“.

Als Teil der Funktionsweise dieses „Systems“, sagte Turley, „wissen wir, dass es Dutzende von Bundesangestellten gab, die bestimmte Posts und Plakate für eine mögliche Beseitigung und Suspendierung markierten oder anvisierten … es gab direktes Verhalten der Regierung.

„Also, die Frage für diesen Ausschuss“, sagte Turley, „ist, wollen Sie, dass Ihre Regierung in diesem Geschäft ist? Und können wir, so hoffe ich, ein zivilisiertes und respektvolles Gespräch darüber führen?“

Während der Befragung sagte Turley, die Beziehung zwischen der Bundesregierung und Big-Tech-Plattformen gehe „über einen informellen Gedankenaustausch hinaus.“

Er fuhr fort:

In diesen Twitter-Dateien zeichnet sich ein sehr beunruhigendes Bild ab. Es gibt regelmäßige Treffen zwischen dem FBI und Twitter. Sie boten Twitter-Beamten sogar an, sie freizugeben, da es Beschwerden von Twitter-Mitarbeitern gab, dass die Anzahl überwältigend sei.

Und was man wirklich sieht, ist, wie unersättlich die Zensur wird, dass sie schließlich so etwas wie Wortsuchen durchführten und einfach alle diese Postings einschickten, um mögliche Maßnahmen von Twitter zu prüfen. Dazu gehörten auch Dinge wie Witze und andere Dinge, bei denen jeder, der sie sich ansieht, erkennen würde, dass es sich nicht um eine ruchlose russische Operation handelt.