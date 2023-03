Sind Sie bereit für Hirntransparenz?

Wearable Brain Technology wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt – im Gesundheitswesen, an privaten Arbeitsplätzen und in der Regierung, je nach den Bedürfnissen der Institutionen. Laut Research and Markets wird der globale Markt für Gehirnüberwachungsgeräte bis 2030 voraussichtlich auf 7,7 Mrd. USD anwachsen, bei einer CAGR von 3,9 %. Dies bedeutet, dass die Akzeptanz von tragbaren Gehirngeräten und Gehirnüberwachung weltweit zunimmt. Es gibt jedoch ein neues Problem in der Neurotechnologie – die Transparenz des Gehirns. Mit dem Ziel, das Leben zu verbessern und Erkenntnisse über das menschliche Gehirn zu gewinnen, expandiert die Neurotechnologie. Ein Beispiel dafür ist die Firma Neuralink von Elon Musk, die an leistungsfähigen Gehirnimplantaten der nächsten Generation arbeitet. TrialSite hat bereits berichtet, dass Musk ein münzgroßes Muster eines Gehirnimplantats enthüllt hat, das Menschen mit Lähmungen hilft, ihre Roboter-Gliedmaßen und Smartphones mit ihren Gedanken zu steuern.

Vielleicht sind Sie es gewohnt, intelligente Geräte wie Fitbit zu tragen, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit und Bewegung zu überwachen. Aber stellen Sie sich vor, dass Ihre Gedanken, jede Entscheidung und die Welle der Emotionen, die Sie persönlich kennen, von Ihrem Chef oder den Gesetzeshütern überwacht werden! Was ist, wenn Sie in der vergangenen Nacht eine familiäre oder persönliche Fehde hatten, diese Gedanken aber am Arbeitsplatz nicht mehr frei fließen lassen können, weil der Impuls Ihrer Gedanken entschlüsselt wird?

Ist das für Sie angenehm?

Diese Frage stellte Professorin Nita Farahany, Futuristin an der Duke University, bei einem Vortrag auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos 2023. Die Reaktion des Publikums zeigte, dass es sich nicht sicher war, ob es für eine solche Technologie bereit war. Da der eigentliche Zweck der Gehirntransparenz die Produktivität und der Fortschritt bei den täglichen Aktivitäten ist, werden die von Farahany angesprochenen neuen Technologien an Arbeitsplätzen weltweit eingesetzt. Nach der Präsentation können diese Geräte die Gehirnimpulse einer Person lesen und decodieren, um ihre Gefühle darzustellen – Wut, Glück, Müdigkeit oder wenn man konzentriert ist oder nicht.

Glenn Beck, Chief Executive Officer von Blaze Media, sagt, dass es sich hierbei nicht mehr um eine Idee oder Theorie handelt, sondern dass die Technologie bereits bei uns ist; einige Unternehmen haben diese tragbaren Geräte bei ihren Mitarbeitern eingesetzt. So berichtete eine Frau, dass in Fabriken in China Arbeiter gezwungen wurden, Mützen zu tragen, die ihre Gehirnströme überwachen. Farahany zufolge haben 5000 Unternehmen in der ganzen Welt ihre Mitarbeiter auf Gehirnwellenaktivitäten vorbereitet. So wurden unter anderem Zugbegleiter in Peking und Shanghai mit Gehirnsensoren ausgestattet.

Wie wird die Überwachung der Gehirnaktivität ermöglicht?

Sie fragen sich wahrscheinlich, wie diese tragbaren Geräte die menschlichen Gedanken kontrollieren und entschlüsseln und Signale senden, die von Dritten genutzt werden können. Eine Forschungsgruppe des Institute of Scientific and Industrial Research (SANKEN) unter der Leitung von Teppei Araki an der japanischen Universität Osaka hat ein tragbares Gerät zur Messung der Hirnaktivität – Elektroenzephalogramm (EEG) – entwickelt, das eine Leistung erbringt, die mit einem medizinischen EEG-Gerät vergleichbar ist.

Das Gerät verfügt über Elektroden, die an der Kopfhaut befestigt werden. Der Sensor wird auf der Stirn platziert, um das Gehirn drahtlos zu überwachen und dem Träger körperlichen Komfort zu bieten.

Laut den Ergebnissen der Studie, in der das Gerät getestet wurde, ist es Teppei Araki gelungen, anorganische und organische Materialien zu verschmelzen, um einen transparenten und dehnbaren Sensor zu entwickeln, der hautfreundlich und latent ist.

Das multifunktionale Gerät kann lange Zeit getragen werden, ohne dass es unangenehm ist, ist einfach anzuwenden und bietet eine Leistung, die mit der eines medizinischen Geräts vergleichbar ist. Kabellose EEG-Geräte haben die Zulassung und Marktzulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten.

Wie vorteilhaft ist die Brain Transparency Technology?

Laut Farahany bietet die Einführung dieser Technologie dem Einzelnen die Möglichkeit, an seinem Arbeitsplatz produktiver zu werden. Hirntransparenz ist eine Form der Arbeitsüberwachung, bei der Arbeitgeber die Leistung ihrer Mitarbeiter feststellen können – ob jemand sich auf die anstehende Aufgabe konzentriert, ob er müde ist und ob er sich im richtigen geistigen Zustand befindet, um die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Neben dem Einsatz am Arbeitsplatz wird die Neurotechnologie – Gehirntransparenz – auch im Gesundheitswesen eingesetzt. Geräte wie EEG-Smartcaps werden zur Überwachung von Patienten eingesetzt und helfen dabei, ihren allgemeinen Gesundheitszustand, ihre Aktivität, ihre Konzentration und ihren kognitiven Abbau zu verfolgen und Anzeichen von Demenz zu erkennen. So können Arbeitgeber erkennen, ob eine Person zu einer Belastung wird oder nicht.

Potenzielle Hindernisse für die Hirntechnologie

Nicht jeder wäre damit einverstanden, seine Gedanken überwachen zu lassen oder sich ein Gehirnimplantat einsetzen zu lassen. Trotz der Rolle, die die Gehirntechnologie in der Gesundheitsfürsorge und bei der Verbesserung der Produktivität von Arbeitnehmern spielt, gibt es Bedenken, die ihre Einführung möglicherweise blockieren könnten. Die FDA hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Neuralink in Versuchen am Menschen geäußert. Infolgedessen hat die FDA einige berechtigte Bedenken geäußert, die sie veranlassten, Elon Musks Antrag auf klinische Versuche am menschlichen Gehirn abzulehnen.

Diese Bedenken umfassen

Sicherheit der Lithiumbatterie im Gerät und die Möglichkeit, die Implantate zu entfernen, ohne menschliches Hirngewebe zu beschädigen.

Vorwürfe und anhängige Untersuchungen wegen Tiermisshandlung.

Beschränkungen durch solche Behörden haben die Einführung von Technologien verlangsamt. Dies könnte jedoch das Beste sein, um die Sicherheit der Menschen auf lange Sicht zu gewährleisten.

Sind persönliche Freiheit und Datenschutz von Bedeutung?

Farahany äußert sich zwar enthusiastisch über die Hirntransparenztechnologie, weist aber auch auf mögliche Nachteile hin, die damit verbunden sein könnten: „Ich denke, diese Technologie ist außerordentlich vielversprechend. Wenn sie schlecht gemacht wird, könnte sie zur repressivsten Technologie werden, die wir je in großem Umfang in der Gesellschaft eingeführt haben.“

In Farahanys Buch The Battle for Your Brain (Der Kampf um dein Gehirn) finden sich zudem verschiedene Warnungen vor den Auswirkungen der kommenden Gehirntechnologie auf die Menschheit. Die Einführung der Gehirntransparenz stellt eine universelle Kontrolle dar. Die Menschen werden nicht mehr die Freiheit haben, ihre Gedanken zu kontrollieren, was eine Bedrohung für die Selbstbestimmung, die Gedankenfreiheit und das Recht auf Privatsphäre darstellt. Es gibt keine angegebenen Schutzmaßnahmen, um diese Privatsphäre zu schützen.

Farahany zufolge berauben die Kommerzialisierung von Daten, die Überwachung der Gehirnaktivität und die Überwachung den Menschen seiner Freiheit zu denken. Die Gesellschaft habe kein Mitspracherecht, sondern folge den von den Machthabern festgelegten Dienstbedingungen.

Es besteht die Gefahr, dass militärische Anwendungen gehirngesteuerte Waffen einführen könnten. Zum Beispiel in China. Die Integration von Gehirnsteuerung in Waffen könnte tödlich sein, da die Möglichkeit besteht, Menschen geistig zu manipulieren.

Es gibt ethische und gesellschaftliche Implikationen, die von Forschern über die Neurowissenschaften angesprochen werden. Zum Beispiel

Ungleicher Zugang zu dieser Technologie aufgrund der Kosten

Eine intensive Ausbildung ist erforderlich, um die Technologie zu nutzen, was für die Nutzer eine Belastung darstellt.

Eine ungenaue Übersetzung der Gehirnwellen in Sprache durch die Geräte könnte Schaden anrichten – falsch interpretierte Signale könnten eine medizinische oder rechtliche Zustimmung suggerieren, die der Nutzer nicht geben wollte

Sicherheit. Die Technologie weist Sicherheitslücken auf, die bei Cyberangriffen zum Verlust sensibler Gehirninformationen und Daten führen könnten.

Was sollte unternommen werden?

Der Autor von The Battle for Your Brain schlägt vor, die kognitive Freiheit als neues Menschenrecht einzuführen. Dies wäre eine Aktualisierung der bestehenden Rechte zum Schutz geistiger Erfahrungen und der Privatsphäre. Die Menschen werden das Recht haben, über die Kommerzialisierung ihrer Gehirninformationen zu entscheiden und sie vor Missbrauch durch Regierungen und Organisationen zu schützen.

Was kommt als Nächstes?

Nachdem die meisten Geräte – Telefone, SmartCaps und Laptops – bereits zur Überwachung von Arbeitnehmern eingesetzt werden, stehen nun weitere persönliche Geräte wie Ohrstöpsel oder Kopfhörer im Rampenlicht, die mit Gehirnsensoren ausgestattet sind. Insbesondere nach der COVID-19-Pandemie haben wir gesehen, dass die Menschen in der heutigen Welt immer noch für die Redefreiheit kämpfen müssen. Wird es möglich sein, die Gedankenfreiheit zu regulieren, oder wird es ebenso schwierig sein, sie zu schützen?