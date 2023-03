Mehr frische Hölle, mit freundlicher Genehmigung der amerikanischen Konzerne und des kommunistischen Chinas.

Pharmazeutische Vermarkter haben die Überzeugungskraft von Patienten erkannt und damit begonnen, ‚Patienten-Influencer‘ in Markenkampagnen einzusetzen“, so eine neue Studie von Forschern der University of Colorado und der University of North Carolina, Chapel Hill.

Es wird erwartet, dass die Influencer-Marketing-Branche im Jahr 2023 bis zu 21,1 Milliarden Dollar wert sein wird. Die im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie bietet erste Einblicke in diesen wachsenden neuen Bereich, einschließlich seiner Schattenseiten.

„Die Quintessenz ist, dass Patienten-Influencer als eine Form der interaktiven Direktwerbung für Verbraucher fungieren, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit pharmazeutischen Medikamenten mit einer Gemeinschaft von Anhängern teilen, in der sie großen Einfluss haben“, sagte die Autorin Erin Willis, eine außerordentliche Professorin für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Mediendesign.

„Dies wirft ethische Fragen auf, die genauer untersucht werden müssen“.

DTC-Werbung ermöglicht es den Arzneimittelherstellern, sich direkt an die Verbraucher zu wenden und nicht über die Ärzte. Diese Art der Werbung kam in den 1980er-Jahren auf und ist nur in den USA und Neuseeland verbreitet. In diesen Ländern fragt etwa die Hälfte aller Menschen, die ihren Arzt nach einem neuen Medikament fragen, dies, nachdem sie eine Fernsehwerbung dafür gesehen haben.

„Sowohl die Gesundheitskompetenz als auch die digitale Kompetenz sind in diesem Land [den USA] besorgniserregend niedrig“, so Willis, der darauf hinweist, dass die Verbraucher den Unterschied zwischen einer gesponserten Werbung und einem gut gemeinten, persönlichen Beitrag nicht erkennen können.

„Die Tatsache, dass Patienten ohne medizinische Ausbildung auf breiter Front Informationen über Arzneimittel weitergeben, sollte uns alarmieren.

Die Studie entstand inmitten eines Medienrummels um Semaglutid, das „Wundermittel“ von Novo Nordisk zur Gewichtsreduktion, das als Wegovy (zur Gewichtsreduktion) und Ozempic (zur Behandlung von Typ-2-Diabetes) zugelassen ist. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Medikament erreichte einen fieberhaften Anstieg, als bekannt wurde, dass Prominente wie Kim Kardashian es einnahmen. Nur wenige haben tatsächlich bestätigt, dass sie Semaglutid eingenommen haben, darunter Elon Musk, der im November letzten Jahres vor seinen 116 Millionen Abonnenten auf Twitter zugab, dass er Wegovy verwendet hat, um mindestens 30 Pfund (ca. 14 kg) abzunehmen.

Bei den meisten Prominenten müssen wir uns jedoch auf den schnellen Gewichtsverlust und andere Anzeichen für die Einnahme von Semaglutid verlassen, darunter das sogenannte „Ozempic-Gesicht“ – ein hohles Aussehen aufgrund des Verlusts von Gesichtsfett – um zu entscheiden, ob das Medikament eingenommen wurde. Das „Ozempic-Gesicht“ ist nur eine der Hauptnebenwirkungen, über die normale Semaglutid-Benutzer berichten, von denen viele das Medikament von einem ihrer Lieblings-Influencer auf Instagram oder TikTok „verkauft“ bekommen haben. Eine weitere häufig gemeldete Nebenwirkung ist explosionsartiger Durchfall. Der Hashtag #ozempic hat auf Tiktok zum Zeitpunkt der Berichterstattung Hunderte Millionen Aufrufe.

Patienten-Influencer: Ein erster Blick.

Die neue Studie umfasste Interviews mit 26 Social-Media-Influencern, die nicht nur regelmäßig Gesundheitsratschläge, einschließlich Medikamentenempfehlungen, geben, sondern auch an der Krankheit leiden, zu der sie Empfehlungen abgeben. Studienautorin Erin Willis führte mit den Influencern einstündige Einzelinterviews, darunter Menschen, die an Lupus, Fibromyalgie, Parkinson, Asthma, HIV, Zöliakie, chronischer Migräne und Perimenopause leiden.

Die meisten dieser Influencer hatten bis zu 40.000 Abonnent. Solche sogenannten „Mikro-Influencer“ sind für Werbetreibende weniger kostspielig als herkömmliche Prominente, und laut Willis hat die Forschung gezeigt, dass sie tatsächlich den größten Einfluss auf das Verbraucherverhalten haben. Achtzehn der 26 Befragten – oder 69 Prozent – gaben an, dass sie direkt mit einem Pharmaunternehmen zusammengearbeitet haben.

Während einige der Meinungsmacher Pressemitteilungen von Unternehmen veröffentlichten, lasen andere Studien über Arzneimittel und erläuterten deren Ergebnisse. Einige, aber nicht alle, wurden für das Posten von Inhalten bezahlt.

Die meisten dieser Influencer gaben außerdem an, dass sie den Wunsch haben, andere mit Informationen zu versorgen, die sie als Patienten nur schwer herausfinden können. Alle gaben an, dass sie sich um ein ethisches Verhalten bemühen, und einige sagten, dass sie niemals Medikamente empfehlen würden, die sie nicht selbst eingenommen haben, und dass sie immer einen Arzt konsultieren würden.

Eine Reihe von Influencern berichtete, dass sie regelmäßig private Nachrichten erhalten, in denen sie um detaillierte Informationen über Dosierungen und Nebenwirkungen gebeten werden. Der private Charakter dieser Nachrichten stellt eine potenzielle Gefahr dar, da er eine ordnungsgemäße Überprüfung der möglicherweise sehr persönlichen Behauptungen über Anwendung und Wirksamkeit verhindert.

„In einer Online-Community gibt es andere Menschen, die sagen können: ‚Das stimmt nicht, oder das ist nicht das, was ich erlebt habe'“. sagte Willis. „Aber in den sozialen Medien findet ein Großteil der Konversation im privaten Rahmen statt.“

Willis befürchtet auch, dass Influencer die Vorteile von Medikamenten hervorheben, ohne den Nachteilen genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Im Jahr 2015 postete Kim Kardashian auf Instagram einen Beitrag über das Medikament Diclegis gegen morgendliche Übelkeit, wurde aber bald darauf von der FDA gezwungen, den Beitrag zu entfernen, die dem Hersteller des Medikaments auch ein Warnschreiben schickte. Kardashian hatte es versäumt, in ihrem Posting die Risiken des Medikaments aufzuführen.

Obwohl die Federal Trade Commission inzwischen von Influencern verlangt, bezahlte Werbung offenzulegen, und die FDA Regeln darüber aufgestellt hat, was Influencer in ihren Beiträgen tatsächlich sagen dürfen, ist es in Wahrheit keine leichte Aufgabe, diese Vorschriften zu verwalten und durchzusetzen, vor allem, wenn Social-Media-Beiträge so oft kurzlebig sind.

Besorgniserregende Trends.

Die Generation Z – die Zoomer – ist die am stärksten durcheinander geratene, stark medikamentenabhängige Generation der Geschichte. Als ob ihre Probleme nicht schon schlimm genug wären, taucht nach drei Jahren sozialer Isolation und der Bombardierung durch das Coronavirus in den sozialen Medien dieser besorgniserregende Trend auf.

The National Pulse berichtete über den zunehmend schädlichen Einfluss von TikTok auf das Leben im Westen, insbesondere bei jungen Menschen. Die Plattform wurde eigens geschaffen, um sicherzustellen, dass ihre Nutzer so „aktiv“ – d. h. süchtig – wie möglich sind. Der Durchschnittsnutzer öffnet die App 19 Mal am Tag und verbringt mehr als 90 Minuten pro Tag damit, wahrscheinlich zusätzlich zur Nutzung einer Reihe anderer Social-Media-Apps. Die Menge an Informationen, mit denen der Nutzer die App füttert, ist unglaublich – Interessen, Vorlieben, Abneigungen, geistiger Zustand, Musikgeschmack, Sexualität, politische Ansichten – Informationen, die von der Kommunistischen Partei Chinas gespeichert und verwendet werden.

Wenn es das Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist, den Westen mit unkonventionellen Mitteln zu schwächen, ohne dass es zu einer direkten Konfrontation kommt, die sie definitiv verlieren würde, dann ist eine App wie TikTok eine Waffe von unglaublicher Macht für dieses Ziel. Eine Nation, deren Jugend von Trivialitäten besessen ist und sich nicht einmal länger, als ein paar Sekunden auf eine Sache konzentrieren kann, ist keine Nation mit einer langfristigen Zukunft, jedenfalls keine ernsthafte Zukunft. Laut einer anderen kürzlich durchgeführten Studie verlieren Zoomer ihre Aufmerksamkeit für Werbung bereits nach 1,3 Sekunden, weniger Zeit als jede andere Altersgruppe. Die durchschnittliche 30-Sekunden-Fernsehwerbung ist für junge Menschen, die daran gewöhnt sind, Informationen, die sie nicht sehen wollen, in einem Wimpernschlag wegzuwischen, anscheinend nicht mehr zu ertragen.

Unsere Kinder noch weiter an Ad-hoc-Medikamente zu binden, anstatt ihnen – und uns – zu helfen, die tieferen Ursachen ihrer Entfremdung, ihres Unwohlseins und ihres Unglücklichseins zu bekämpfen, ist ein besonders grausamer Trick, den wir nicht tolerieren sollten, der aber ganz im Sinne der allgemeinen These der Subversion ist. Ob andere Social-Media-Apps mit den gleichen oder ähnlichen ruchlosen Zielen wie TikTok entwickelt wurden, ist fraglich – die frühe Geschichte von Facebook ist es auf jeden Fall wert, recherchiert zu werden – aber auch nebensächlich: Alle diese Apps werden auf die gleiche Weise verwendet, um die Jugend unserer Nationen in die Irre zu führen und letztlich zu schädigen.

Kein noch so großes Wischen – egal in welche Richtung – wird dieses Problem aus der Welt schaffen.