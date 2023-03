Hedgefonds-Chef: Viele Banken werden innerhalb von 2 Jahren zusammenbrechen

Luke Ellis, Chef des Hedgefonds-Riesen Man Group, hat davor gewarnt, dass die Turbulenzen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank noch nicht vorbei sind. Er sagt voraus, dass in den nächsten zwei Jahren eine „große Anzahl“ von Banken zusammenbrechen wird.

Ellis äußerte sich am Mittwoch auf einer Bloomberg-Konferenz in London auf die Frage, ob er glaube, dass die Bankenkrise vorbei sei.

„Das hängt davon ab, was man unter einer Krise versteht. Ich denke, dass eine große Anzahl von Banken in 12 bis 24 Monaten nicht mehr existieren wird“, sagte der Hedgefonds-Chef.

🚨 Hedge Fund CEO Luke Ellis Says Significant Number of Banks Will Fail Within 2 Years



"I think that we will have a significant number of banks that will not exist 12, 24 months from now that exist today"



Full Story: https://t.co/2orbTtp3SI pic.twitter.com/szcHaM5VWa