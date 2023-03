Einmischung der USA in die thailändischen Wahlen: Der Versuch, eine Anti-China-Vertretung zu schaffen

Im südostasiatischen Königreich Thailand stehen im Mai dieses Jahres Parlamentswahlen an. Thailand, mit der zweitgrößten Wirtschaft in der ASEAN und einer Bevölkerung von fast 70 Millionen Menschen, hat sich für Washingtons Geschmack viel zu sehr an China angenähert. Deswegen sieht Washington die Wahlen als Gelegenheit, die derzeitigen Machthaber abzusetzen und durch Oppositionsparteien zu ersetzen, die es seit Jahren unterstützt und die sich offen zu einer “Neuausrichtung” weg von China und hin zu den USA bekannt haben.

Die US-Regierung hat über Jahrzehnte hinweg Millionen von Dollar in Thailand investiert, um Mediennetzwerke, Lobbygruppen, “Rechte”-Organisationen und sogar Protestbewegungen zu schaffen, die Washingtons Wunschkandidaten an die Macht verhelfen oder auf andere Weise deren Niederlage anfechten und Wahlergebnisse auf der Straße umkehren sollen.

Warum mischen sich die USA in Thailand ein?

Die USA mischen sich überall an der Peripherie Chinas in die Politik ein. Dies geschieht in dem Bestreben, China selbst einzukreisen und einzudämmen, indem sie US-Klientensysteme schaffen, die Peking feindlich gesinnt sind. Im benachbarten Malaysia im Süden haben die USA bereits eine pro-washingtonische Regierung an die Macht manövriert und unterstützen den gewalttätigen Terrorismus in Myanmar im Westen, nachdem das dortige Militär 2021 die von Washington gewählte Regierung gestürzt hat.

Das östlich von Thailand gelegene Kambodscha hat eine umfassende Kampagne zur Entwurzelung von Medienorganisationen und Oppositionsparteien gestartet, die von den USA unterstützt wird und in jüngster Vergangenheit in der Inhaftierung des kambodschanischen Oppositionsführers Kem Sokha gipfelte, der in einem Video offen zugab, dass die US-Regierung ihn bei einer Farbrevolution nach serbischem Vorbild unterstützte.

Thailand wird ins Visier genommen, weil es trotz des weit verbreiteten Irrglaubens, Thailand sei ein wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter der USA, in den letzten zehn Jahren eine starke und weiter wachsende Beziehung zu China aufgebaut hat.

China ist Thailands größter Handelspartner, sein größter Investor und sein größter Partner bei der Entwicklung der Infrastruktur. Im Bereich der Infrastruktur ist ein im Bau befindliches Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz hervorzuheben, das Thailand über die bereits fertiggestellte und in Betrieb befindliche Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke in Laos im Norden Thailands mit China verbinden wird.

China ist auch die größte Tourismusquelle Thailands. Bevor COVID-19 die Grenzen vieler Länder der Welt für den Tourismus schloss, kamen mehr Touristen aus China nach Thailand als aus allen westlichen Ländern zusammen.

Auch im Bereich der Verteidigung hat Thailand in den vergangenen Jahren begonnen, mit China zu kooperieren. Thailand ersetzt einen großen Teil seiner veralteten US-Militärtechnik durch chinesische Alternativen. Thailand hat eine Vielzahl von großen und kleinen Systemen aus China gekauft, darunter VT4-Kampfpanzer, eine Vielzahl gepanzerter Kampffahrzeuge, Marineschiffe, darunter die ersten modernen U-Boote des Königreichs, und mobile Luftabwehrsysteme.

Thailand hat mit China auch an gemeinsam entwickelten Waffensystemen wie dem gelenkten Mehrfachraketen-System DTI-1 gearbeitet und militärische Übungen ausschließlich mit China durchgeführt.

Thailand kauft zwar immer noch Waffen aus den USA, aber in immer geringerem Umfang. Und obwohl Thailand nach wie vor die jährlichen Cobra-Gold-Militärübungen mit den USA ausrichtet (an denen auch China teilnimmt), ist es klar, dass Thailand eine ausgewogene Beziehung anstrebt, die die thailändischen Interessen widerspiegelt, anstatt von anderen Nationen, einschließlich der USA, als Stellvertreter benutzt zu werden. Aufgrund des Aufstiegs Chinas und des sichtbaren Niedergangs der USA haben sich die Beziehungen Thailands zu beiden Nationen entsprechend angepasst.

Die Zeit ist eindeutig auf Chinas Seite. Mit jedem Jahr, das vergeht, hat China der Region wirtschaftlich und sogar militärisch mehr zu bieten, während die USA sich immer mehr auf eine “Sicherheitskooperation” verlassen, was bedeutet, dass sie sich in den Stellvertreterkrieg Washingtons mit China einschalten. Länder, darunter auch Thailand, die zögern, auf Kosten ihrer eigenen Bevölkerung und Wirtschaft Amerikas Stellvertreter zu spielen, sind Zielscheibe der politischen Einmischung der USA.

Wen unterstützen die USA bei den bevorstehenden Wahlen in Thailand?

Zu den Oppositionsgruppen, die die USA in Thailand unterstützen, gehört Pheu Thai, die jüngste Umbenennung der politischen Partei des Milliardärs und flüchtigen Thaksin Shinawatra. Thaksin war von 2001 bis 2006 Premierminister, bevor er durch einen Militärputsch abgesetzt wurde. Er hatte thailändische Ölinteressen privatisiert, thailändische Truppen für die US-Besatzung des Irak abgestellt, den USA erlaubt, thailändisches Territorium als Teil ihres “außerordentlichen Überstellungsprogramms” zu nutzen, und versucht, ein einseitiges Freihandelsabkommen zwischen den USA und Thailand ohne Zustimmung des Parlaments zu unterzeichnen.

In den Jahren 2009 und 2010 organisierten Thaksin und seine politischen Netzwerke gewaltsame Proteste in der Hauptstadt Bangkok, um die Macht wiederzuerlangen. Im Jahr 2010 nahmen daran über 300 schwer bewaffnete Aktivisten teil, was zu stadtweiten Brandstiftungen und dem Tod von fast 100 Menschen, darunter Soldaten und Polizisten, führte. Westliche Medien wie Reuters, BBC und CNN arbeiteten mit den gewalttätigen Protesten zusammen, um Provokationen zu vertuschen und die Reaktionen der Polizei und des Militärs zu übertreiben, was inzwischen als eine gut geölte Propagandamethode anerkannt ist, die in den von den USA unterstützten farbigen Revolutionen weltweit eingesetzt wird.

Die USA begünstigen auch Move Forward, die jüngste Variante der politischen Partei des Milliardärs Thanathorn Juangroongruangki. Move Forward und ihre Vorgängerin, Future Forward, haben sowohl an den Wahlurnen als auch auf der Straße mit Thaksins Pheu Thai Partei zusammengearbeitet.

Thanathorns Beziehung zu Washington

Vor den Parlamentswahlen in Thailand 2019 reiste Thanathorn tatsächlich in die USA. Da Thanathorn die Dienste einer in den USA ansässigen Lobbying-Firma in Anspruch nahm, um seinen Besuch zu arrangieren, mussten die Papiere gemäß dem US-Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten (FARA) öffentlich eingereicht werden. Aus den Unterlagen geht hervor, wen er dort treffen wollte. Auf Seite 26 des digitalen Dokuments werden Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Vertreter des US-Außenministeriums, von USAID, verschiedener US-Medienorganisationen, darunter Bloomberg, die New York Times und NBC, sowie Freedom House, eine Tochtergesellschaft des US National Endowment for Democracy (NED), aufgeführt.

Während seines Besuchs besichtigte Thanathorn auch die Hyperloop One-Testanlage von Virgin in Nevada.

Nach seiner Rückkehr nach Thailand setzte er seine neu gewonnenen Verbindungen sofort in die Tat um.

Er organisierte eine Presseveranstaltung, auf der er erklärte, warum Thailand das thailändisch-chinesische Hochgeschwindigkeitsprojekt aufgeben und durch die bisher unbewiesene “Hyperloop”-Technologie ersetzen sollte. Während der Veranstaltung erklärte er:

Ich denke, dass wir in den letzten fünf Jahren China zu viel Bedeutung beigemessen haben. Wir wollen das reduzieren und unsere Beziehungen zu Europa, Japan und den USA stärker ausbalancieren.

Bloomberg berichtet in seinem Artikel “Thailand Needs Hyperloop, Not China-Built High-Speed Rail, Junta Critic Says”:

Ein Tycoon, der zum Politiker wurde und gegen die thailändische Militärregierung opponiert, hat deren 5,6 Milliarden Dollar teures Hochgeschwindigkeitsprojekt mit China kritisiert, weil die Hyperloop-Technologie eine modernere Alternative bietet.

Eine Option wie Richard Bransons Virgin Hyperloop One – das an der Errichtung von Netzwerken von Gondeln arbeitet, die mit flugzeugähnlichen Geschwindigkeiten fahren – sei besser für Thailand, da sie dem Land helfen würde, technologisch führend zu sein, so der Chef der Future Forward Party, Thanathorn Juangroongruangkit.

In Wirklichkeit befördert Chinas Hochgeschwindigkeits-Eisenbahntechnologie jedes Jahr Milliarden von Fahrgästen, während die Hyperloop-Technologie noch keinen einzigen Fahrgast befördert hat und dies wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht tun wird. Thanathorns Vorschlag hätte, wenn er ernst genommen worden wäre, zur Annullierung eines tragfähigen Infrastrukturprojekts geführt, das sich in China und Laos bereits bezahlt gemacht hat, und Thailand keine Alternative gelassen, was die thailändische Entwicklung um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen hätte, nur um das “Gleichgewicht” gegenüber China wiederherzustellen.

Es ist ein Muster, das sich überall auf der Welt wiederholt, wo von den USA unterstützte Klientelregime, von der Ukraine bis Taiwan, Entscheidungen treffen, um Washingtons Gegner zu ärgern, und zwar auf Kosten der Menschen, die unter diesen jeweiligen Regierungen leben. Thailand scheint bereit zu sein, sich ihnen anzuschließen, wenn von den USA favorisierte Oppositionsparteien später im Jahr 2023 an die Macht kommen.

Anhaltende Proteste im Vorfeld der Wahlen 2023 deuten auf politische Instabilität hin

Nachdem Thanathorn die Wahlen 2019 verloren hatte und seine Partei wegen Verstößen gegen die Wahlgesetze aufgelöst worden war, begann er, selbst Straßenproteste anzuführen. Der thailändische Fernsehsender PBS berichtete 2019 in einem Artikel mit dem Titel “Thanathorn gelobt, die Menschen nach einer Kundgebung in der Bangkoker Innenstadt auf die Straße zu bringen”, dass:

Tausende von Anhängern der Future Forward Party kamen am Samstagabend zu einer antimilitärischen Kundgebung auf dem Skywalk an der Pathumwan-Kreuzung in der Bangkoker Innenstadt, zu der ihr Führer Thanathorn Jungroongruangkit aufgerufen hatte.

Die Demonstranten skandierten “Prayut raus” bei der wahrscheinlich größten politischen Kundgebung seit den Parlamentswahlen im März.

In seiner Ansprache an die Demonstranten sagte Thanathorn, die Kundgebung sei nur ein Vorbote für weitere politische Aktivitäten gegen die Regierung Prayut. Er drohte damit, die Menschen im nächsten Monat “auf die Straße zu bringen”.

Schnell übergab er die Proteste an von der NED finanzierte Organisationen und trat mehr in den Hintergrund, als die Proteste gewalttätig wurden. Die Proteste zielen nicht nur darauf ab, die derzeitige Regierung zu stürzen, sondern auch regelmäßig auf die Unterstützung der thailändischen Streitkräfte und der verehrten konstitutionellen Monarchie des Königreichs und versuchen, diese zu untergraben. Beide Institutionen haben das thailändische Volk seit Generationen verteidigt und geeint, so dass Thailand die einzige Nation in Südostasien ist, die nie von europäischen Mächten kolonisiert wurde.

Die politische Einmischung der USA in Thailand erfolgt über das NED und seine verschiedenen Tochtergesellschaften wie das International Republican Institute (IRI), das National Democratic Institute (NDI), Freedom House und benachbarte Organisationen wie USAID und sogar privatwirtschaftliche Stiftungen wie Open Society.

Viele dieser Interessengruppen sind an jährlichen Konferenzen wie dem Osloer Freiheitsforum beteiligt, auf dem nach Berichten der BBC Oppositionsgruppen aus der ganzen Welt geschult werden, um dann nach Hause zurückzukehren und ihre jeweiligen Regierungen zu stürzen. Dazu gehören auch Oppositionsgruppen, die von den USA unterstützt werden und bis 2020 in Hongkong, China, protestieren.

Thanathorn Juangroongruangkit wurde als Redner zum Osloer Freiheitsforum eingeladen und hat wiederholt an diesem Forum teilgenommen, zuletzt im Jahr 2022. Als er noch Mitglied des thailändischen Parlaments war, traf er sich mit dem Anführer der von den USA unterstützten Proteste in Hongkong, Joshua Wong, was damals zu einem diplomatischen Streit zwischen Thailand und China führte, wie die South China Morning Post berichtet.

Das Oslo Freedom Forum wird laut seiner eigenen Website (archiviert) von der norwegischen Regierung, US-Unternehmen wie Amazon und Jigsaw (Google) sowie dem Freedom Fund finanziert, der seinerseits vom US-Außenministerium finanziert wird.

Thaksin Shinawatra und Thanathorn Juangroongruangkit, beide Milliardäre, brauchen kein NED-Geld. Stattdessen unterstützen die USA über die NED ihre kollektiven politischen Netzwerke, indem sie Organisationen mobilisieren, die Gelder der US-Regierung erhalten. Die NED zielt auf alle Aspekte der thailändischen Gesellschaft ab, von den Medien über die Politik bis hin zu Bildung und Kultur, und überschreibt jahrhundertealte thailändische Traditionen mit westlich geprägten “Werten”, die darauf abzielen, die Zahl und das Ausmaß der Bruchlinien, entlang derer die Gesellschaft gespalten werden kann, zu vervielfachen.

Das NED gibt auf seiner eigenen offiziellen Website zu, dass es “größtenteils vom US-Kongress finanziert wird” und dass es sowohl vom US-Kongress als auch vom US-Außenministerium beaufsichtigt wird, was bedeutet, dass die Organisationen in Thailand, die NED-Gelder erhalten, in Wirklichkeit von der US-Regierung selbst über das NED finanziert werden.

Auf der Webseite des NED zu den Programmen, die es in Thailand finanziert, werden viele Namen der Gruppen, die Gelder erhalten, nicht genannt, um die Rolle Washingtons bei der Unterstützung von Oppositionsgruppen im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen zu verschleiern, die in gewalttätige Proteste verwickelt sind, die seit den letzten thailändischen Parlamentswahlen im Jahr 2019 andauern.

Zu den Medienorganisationen, die die anhaltenden Anti-Regierungsproteste in Thailand unterstützen, gehören Prachatai, Benar News (finanziert über die US Agency for Global Media) und Isaan Record.

Zu den Organisationen, die direkt an den Protesten beteiligt sind, gehört Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), deren Anwalt Anon Nampha die Proteste anführt. Die Gründerin von TLHR, Sirikan Charoensiri, reiste nach Washington D.C., um den “International Women of Courage Award” 2018 von der First Lady der USA, Melania Trump, entgegenzunehmen.

Es gibt auch iLaw, das eine Petition zur Neufassung der thailändischen Verfassung organisierte und an Protestorten Unterschriften sammelte.

The Nation berichtete 2020 in einem Artikel mit der Überschrift “iLaw startet Petition zur Neufassung der Verfassung”:

Der Internet Law Reform Dialogue (iLaw), eine Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte, hat eine Kampagne gestartet, um Unterschriften von 50.000 Wählern zu sammeln, um einen Antrag auf eine Neufassung der Verfassung zu unterstützen. Die Petition zur Neufassung der Charta wird am Freitag (7. August) von 13.00 bis 16.00 Uhr auf dem Tha Phra Chan Campus der Thammasat Universität für Unterschriften geöffnet. Zu den Aktivitäten an diesem Tag gehört ein Vortrag des Direktors von iLaw Jon Ungphakorn, einem ehemaligen Senator, über die Bedeutung einer Verfassungsänderung.

Es wurde nicht erwähnt, dass iLaw von der US-Regierung finanziert wird oder welche Auswirkungen es hat, wenn eine von der US-Regierung finanzierte Organisation versucht, die Verfassung eines anderen souveränen Landes umzuschreiben.

Sowohl TLHR und iLaw als auch engagierte Medienorganisationen wie Prachatai, Benar News und Isaan Record, die von der US-Regierung finanziert werden, sowie westliche Medien, die in Thailand tätig sind, nutzen ihre beträchtliche Präsenz in den sozialen Medien, um Protestveranstaltungen zu fördern und regierungsfeindliche Narrative online zu verbreiten.

Wenn die Wahlen näher rücken, werden dieselben Organisationen und Plattformen ihre Finanzierung durch die US-amerikanische und europäische Regierung nutzen, um die thailändische Öffentlichkeit zugunsten der vom Westen unterstützten Parteien zu beeinflussen.

Was kommt als nächstes?

Unabhängig vom Ausgang der thailändischen Wahlen wird die politische Krise mit ziemlicher Sicherheit weitergehen.

Wenn die von den USA unterstützten Parteien nicht an die Macht kommen, werden von den USA finanzierte Organisationen erneut auf die Straße gehen und versuchen, die Wahlergebnisse durch gewaltsamen Zwang zu kippen. Wenn die USA Thailand nicht kooptieren können, indem sie ein Klientelregime an die Macht bringen, werden sie sich damit begnügen, Thailand politisch und wirtschaftlich zu destabilisieren, um seine Fähigkeit zu minimieren, als konstruktiver Partner für China und den Rest der Region zu dienen.

Wenn von den USA unterstützte Oppositionsgruppen an die Macht kommen, werden sie sofort versuchen, Thailand politisch und wirtschaftlich zu ruinieren, indem sie ihr Versprechen einlösen, sich von China, Thailands größtem Handelspartner, abzuwenden und Thailand in einen Stellvertreter Washingtons zu verwandeln, der als Rammbock gegen China eingesetzt wird. So wie die Ukraine sich ab 2014 von Russland, ihrem wichtigsten Wirtschafts- und Industriepartner, isoliert hat oder Taiwan sich ab 2016 auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums vom übrigen China isoliert hat, wird die irrationale Abkehr von China und die Hinwendung zu den USA, die keine Alternativen zu bieten hat, reale und langfristige Auswirkungen haben.

Gemeinsame thailändisch-chinesische Infrastrukturprojekte werden gestrichen, was nicht nur die Entwicklung Thailands um Jahre zurückwerfen, sondern auch negative Auswirkungen auf die gesamte Region haben wird. Das chinesische Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz wird nach seiner Fertigstellung mehr Unternehmen in der Region die Möglichkeit geben, größere Mengen und eine größere Vielfalt an Waren von und nach China zu schicken, und gleichzeitig mehr chinesische Touristen als je zuvor anlocken.

Wenn US-Vertreter in Thailand an die Macht kommen, werden die USA besser in der Lage sein, die ASEAN als Ganzes unter Druck zu setzen, damit sie sich entschieden auf die Seite Washingtons stellt, wenn es darum geht, die Seestreitigkeiten im Südchinesischen Meer in eine regionale Konfrontation zu verwandeln, einen Regimewechsel in Myanmar zu vollziehen und die Region im Vorfeld eines Konflikts zwischen den USA und China selbst näher an die Militarisierung unter Führung der USA heranzuführen.

Wie in den Jahren 2011 bis 2014, als die Partei von Thaksin Shinawatra schließlich wieder an die Macht kam und seine eigene Schwester als Premierministerin fungierte, werden die Proteste zum Sturz des US-Klientelregimes in Form einer “Konterfarbenrevolution” wahrscheinlich erst dann auf die Straße gehen, wenn dem Land im Laufe eines Jahres oder länger erheblicher Schaden zugefügt wurde.

Im Jahr 2014 wurde die Regierung Shinawatras zwar letztlich entmachtet, doch entscheidende Reformen, darunter Gesetze gegen die weitreichende Einmischung der USA und Europas in die internen politischen Angelegenheiten Thailands, blieben aus, was die Voraussetzungen für eine Wiederholung in diesem Jahr schafft.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Thailand den schwindenden Einfluss Washingtons in der Region und den Aufstieg Chinas abwarten kann, ob es den Schaden überstehen kann, der entsteht, wenn von den USA unterstützte Oppositionsgruppen an die Macht kommen, und ob es dann im Laufe mehrerer Jahre endlich Reformen durchführen kann, die Thailands politische Unabhängigkeit wirklich und vollständig sichern. Dann und nur dann können Thailand und andere Nationen in Asien als stabiles Fundament dienen, auf dem die gemeinsame Zukunft Asiens aufgebaut werden kann. Bis dahin drohen Thailand und der gesamten Region weiterhin Instabilität, wirtschaftlicher Ruin und sogar Gewalt.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”.