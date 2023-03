Rumänischer General warnt: HAARP-Superwaffe wird für „apokalyptische“ Geowarnung eingesetzt

Ein hochrangiger rumänischer General hat davor gewarnt, dass das Hochfrequenz-Aktiv-Auroral-Forschungsprogramm (HAARP) nie abgeschaltet wurde, sondern ständig verbessert und gegen die Bevölkerung eingesetzt wird.

Der Experte für Geo-Engineering, General Emil Strainu, erläuterte gegenüber serbischen Medienvertretern die Gefahren von HAARP. Er bezeichnete es als „Waffe der Apokalypse“ und erklärte dem Journalisten Dragan Vujicic, dass es zur wirtschaftlichen Kriegsführung, zum Klimawandel und zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden kann.

„Das HAARP-System ist seit 1993 in Betrieb“, erklärte Strainu. „Die Zahl der Antennen und Sender hat sich von Jahr zu Jahr erhöht, sodass heute mehr als 180 Antennen und Hauptgeneratoren im Einsatz sind. Heute hat HAARP die höchste Leistung in seiner Geschichte und kann überall auf der Welt Fernmissionen durchführen.

Infowars.com berichtet: Strainu erläuterte drei Hauptrichtungen des Geo-Engineerings. Die Erste ist das Kohlenstoff-Geoengineering, das darauf abzielt, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Zweitens das solare Geoengineering, das darauf abzielt, die Menge der absorbierten und in die Erdatmosphäre abgegebenen Sonnenstrahlung zu verändern.

Beim militärischen Geoengineering, der dritten Richtung, werden Technologien zur Veränderung der Umwelt für militärische Zwecke in allen drei Bereichen – Land, Meer und Luft – eingesetzt. Nach Ansicht von Strianu ist der derzeitige „Klimawandel“ offenbar auf solche Geoengineering-Projekte zurückzuführen, die seit Jahrzehnten heimlich durchgeführt werden.

Die leistungsstärkste HAARP-Anlage befindet sich in Gakona, Alaska, die 2014 stillgelegt wurde und zwei Jahre später, 2016, in die Zuständigkeit der University of Alaska Fairbanks (UAF) überging. Strianu wies jedoch darauf hin, dass dies eine Tarnung durch die US-Armee und die Central Intelligence Agency war, um den HAARP-Betrieb dort fortzusetzen.

HAARP verursachte möglicherweise Killerbeben in der Türkei und Syrien

Strianu erzählte auch, dass er die HAARP-Anlage der UAF besuchte und erfuhr, wie die Waffe eingesetzt wird. Er erzählte, dass einige ihrer Anwendungen Explosionen auslösen, die denen von Atombomben ähneln, die Umwelt verändern und Wirbelstürme, Tornados, Wasserhosen und Tsunamis in Gebieten erzeugen, in denen sie normalerweise nicht auftreten.

Die Waffe kann auch Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen, indem sie Gebiete stimuliert, die für solche Phänomene anfällig sind. Sie kann auch die Gehirnströme verändern und die Gedanken der Menschen kontrollieren.

Angesichts der Enthüllungen des Generals machen viele in den sozialen Medien HAARP für das schwere Erdbeben vom Februar 2022 in der Türkei und Syrien verantwortlich. Die Katastrophe forderte mindestens 54.387 Tote.

Strianu ist nicht der Einzige, der an die Existenz einer Geo-Engineering-Waffe glaubt. Seine rumänische Kollegin, Senatorin Diana Iovanovici Sosoaca, behauptete in einer Rede vor dem rumänischen Parlament, dass das Erdbeben in der Türkei das Ergebnis einer von den Globalisten gegen Ankara eingesetzten Geowaffe gewesen sein könnte.

Sosoaca verwies auf „150 Nachbeben des verheerenden Erdbebens, wobei das zweite stärker war als das erste“, was beweise, dass die Erschütterungen künstlicher Natur waren. Sie fügte hinzu, dass es Geowaffen „schon sehr lange gibt“ und dass sie „bisher eingesetzt wurden, ohne allzu viele Opfer zu verursachen, wahrscheinlich für Experimente“.

„Jetzt sind sie in die Praxis umgesetzt worden“, bemerkte die Senatorin. „Aber niemand hätte gedacht, dass Menschen sterben müssen – so viele Menschen und auf so schreckliche Weise.“

In zahlreichen Beiträgen in den sozialen Medien wurde behauptet, HAARP werde zur Erzeugung von Stürmen und Hitzewellen eingesetzt. Einige haben sogar behauptet, HAARP werde eingesetzt, um den Klimaalarmismus zu schüren und die Menschen empfänglicher für Klimasperren zu machen. Schlimmer noch: Es wurde behauptet, HAARP sei ein Mittel zur Entvölkerung der Welt.