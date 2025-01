Sind Trump und seine Unterstützer bereit für einen Kampf auf Leben und Tod?

Paul Craig Roberts

In den letzten Artikeln habe ich betont, dass Präsident Trump und seine Anhänger einen Kampf auf Leben und Tod mit den Kulturmarxisten führen, die sich der Zerstörung Amerikas verschrieben haben und die in jeder amerikanischen Institution institutionalisiert sind – in den Medien, den Universitäten, den juristischen Fakultäten, der Demokratischen Partei, den Feministinnen, den DEI-Vertragspartnern und Unternehmen, der Wall Street, die von Blackrock verkörpert wird, und den Bürokratien jedes Kabinetts und jeder Bundesbehörde. Im Grunde befinden sich Präsident Trump und einige wenige Beauftragte im Krieg mit der gesamten US-Regierung und dem Bildungs- und Medienapparat. Trump hat den Kampf zu einem späten Zeitpunkt aufgenommen, als der lange Marsch durch die Institutionen im Wesentlichen abgeschlossen war.

In einem Artikel in der aktuellen Ausgabe des City Journal, „Counterrevolution Blueprint“, beschreibt Christopher F. Rufo, in welchem Ausmaß sich die US-Regierung in den Händen des Feindes befindet. Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gaben Angestellte des Justizministeriums 86 Prozent ihrer politischen Spenden an die Demokraten. Mitarbeiter des Arbeitsministeriums spendeten 88 Prozent an Demokraten. Die Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialministeriums spendeten 92 Prozent und die des Bildungsministeriums 97 Prozent. Rufo berichtet, dass diese einseitigen politischen Spenden von Tech-Unternehmen und Universitäten, Bastionen linker Ideologien und Aktivisten, übernommen werden.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm die Situation ist, hat das Finanzministerium, dessen Aufgabe die Wirtschaftspolitik, die Finanzierung der Schulden und die Erhöhung der Einnahmen ist, während der Obama-Regierung eine neue Bürokratie, das „Büro für die Einbeziehung von Minderheiten und Frauen“, hinzugefügt, die völlig außerhalb der Zuständigkeit des Finanzministeriums liegt. Dieses Büro wurde auch unter Trumps erster Amtszeit weitergeführt, berichtet Rufo, und propagierte „die kritische Ethnie als Ideologie, indem es Berater einstellte, die Schulungsprogramme durchführten, in denen den Mitarbeitern des Finanzministeriums beigebracht wurde, dass Amerika eine Nation des systemischen Rassismus mit einer 400-jährigen Geschichte des Rassenterrorismus ist“, was bis heute anhält.

Während des Biden-Regimes wurde eine weitere aktivistische linke Bürokratie im Finanzministerium geschaffen, ein Equity Hub mit einem Counselor for Racial Equity. Janet Yellen, die jüdische Finanzministerin, und Kamala Harris, die schwarze Vizepräsidentin, kündigten rasch einen 8,7-Milliarden-Dollar-Fonds für die Kreditvergabe nur an Unternehmen im Besitz von Minderheiten an, eine eklatant diskriminierende Politik, die gegen das Bürgerrechtsgesetz von 1964 und den 14. Sie können sich vorstellen, wie viele „minderheitseigene“ Firmen schnell gegründet wurden, damit „verdiente“ Menschen von den US-Steuerzahlern zu Millionären gemacht werden konnten. Und Sie können sicher sein, dass weder Yellen noch Harris für die Verletzung von Gesetz und Verfassung zur Rechenschaft gezogen wurden.

Nicht einmal das war ausreichend. Das Finanzministerium zwang Bundesauftragnehmer, DEI einzuführen, und überwachte Steuererklärungen, um sicherzustellen, dass steuerbefreite Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen rassisch ausgewogen waren.

Rufo beschreibt die Bemühungen von Nixon, Reagan und Trump 1, die Bürokratie mit der Politik des Präsidenten in Einklang zu bringen. Alle scheiterten. Dennoch hat Rufo Hoffnung für Trump 2, und er legt die notwendigen Elemente dar, um die Macht des Präsidenten und des Volkes von einem feindseligen öffentlichen Dienst zurückzuerobern, der sich gegen die amerikanischen Werte verbündet hat und an deren Stelle die Werte des Kulturmarxismus setzt.

Rufo macht deutlich, dass bei einem Scheitern von Trump 2 „das amerikanische Experiment enden wird: Die bürokratische Herrschaft wird die verfassungsmäßige Ordnung auffressen“.

Ich stimme sicherlich zu, da ich viele dieser Punkte selbst angesprochen habe. Die Frage ist: Wie realistisch ist es, dass Trump und ein paar Beauftragte Millionen von Menschen unterwerfen können, deren linksradikale Ideologie die US-Regierung leitet und die nicht nur Trumps Sicht auf Amerika verachten, sondern auch Trump persönlich hassen. Es ist für Trump unmöglich, eine Einigung mit Ideologen zu erzielen, die von der Demokratischen Partei unterstützt werden und die seine Sichtweise von Amerika völlig ablehnen.

Die Kompetenz und Objektivität des öffentlichen Dienstes, die lange Zeit von den Liberalen angegriffen wurde, wurde beendet, als das Clinton-Regime die weißen männlichen Führungskräfte des öffentlichen Dienstes in den Vorruhestand versetzte, um „Platz“ für Schwarze und Frauen zu schaffen. Das war Teil der „affirmativen Aktion“. Die DEI-Legionen sind seit Jahrzehnten gewachsen. Sie sind fest davon überzeugt, dass weiße Heterosexuelle rassistisch sind, und sie beabsichtigen, den mit der diskriminierenden „affirmative action“ begonnenen Prozess zu vollenden, um normale weiße Amerikaner zu Bürgern zweiter Klasse in Recht und Stellung zu machen. Leichtgläubige Weiße haben ihre eigene Unterdrückung ermöglicht, indem sie ihren Feinden Machtpositionen überließen. Es bleibt abzuwarten, ob dies ein fataler Fehler war, der eine auf Leistung basierende farbenblinde Gesellschaft dem Untergang geweiht hat.

Wo gibt es unter den kritischen Ethnien und den Anklägern der westlichen – das heißt der weißen – Zivilisation guten Willen, an den Trump appellieren kann? Demokratische Richter und eine Reihe von unbekümmerten republikanischen Richtern werden Trumps Bemühungen blockieren. Trump muss darauf vorbereitet sein, sie mit Füßen zu treten, egal, wie ihre Urteile ausfallen, so wie sie das amerikanische Volk seit Jahrzehnten mit Füßen treten. Trump kann die Urteile nicht als etwas anderes akzeptieren als waffenfähige richterliche Erklärungen, die sich nicht von den waffenfähigen Gesetzen unterscheiden, die gegen ihn, die Demonstranten vom 6. Januar und die „Right-to-Life“-Demonstranten eingesetzt wurden.

Karl Marx sagte, dass der gute Wille kein wirksames Prinzip sei, weil jede Klasse nur in ihrem eigenen Interesse handele. Was also vermittelt zwischen den Klassen? Marx sagte, dass Gewalt die einzige wirksame Kraft in der Geschichte sei. Lenin, Stalin, Mao und Pol Pot stützten sich auf Gewalt. Früher habe ich diese Ansicht über die Wirksamkeit von Gewalt bestritten, aber so wie wir Hitler nicht mit gutem Willen begegnet sind, können wir uns nicht auf guten Willen verlassen, wenn wir es mit inneren Feinden zu tun haben, die Amerika mit offenen Grenzen und rechtlichen Privilegien auf der Grundlage von Ethnie, Geschlecht und sexueller Präferenz zerstören wollen. Da ich davon überzeugt bin, dass der gute Wille bei der Durchführung von Reformen eine Rolle gespielt hat, würde ich heute vielleicht die Behauptung von Marx abändern. Ich würde „wirksam“ anstelle von „nur“ einfügen. Gewalt ist eine wirksame Kraft in der Geschichte. Es scheint, dass echte Veränderungen ohne sie nicht möglich sind, wie die amerikanische Revolution zeigt.

Heute findet der Kampf nicht mehr zwischen wirtschaftlichen Klassen statt, die auf materiellen Interessen basieren. Der Kampf ist ideologisch. Die „Amerika-ist-böse“-Kräfte wollen eine farbenblinde, auf Leistung basierende Gesellschaft durch eine Gesellschaft ersetzen, die auf Ethnie, Geschlecht und sexueller Bevorzugung basiert. Es handelt sich um einen ideologischen Kampf, wie ihn Lenin und Mao gegen die russische und chinesische Gesellschaft geführt haben.

Es ist wirklich ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn Trump verliert, verliert Amerika, wie Rufo sagte.