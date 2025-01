„Eine Stadt der Geister“ – Rückkehr nach Rafah, um Tod und Zerstörung zu finden

Von Abubaker Abed

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden im gesamten Gazastreifen über 80 Palästinenser getötet, 49 davon allein in Rafah.

Luftbild der Zerstörung, die das israelische Militär in Rafah im Gazastreifen angerichtet hat. 24. Januar 2025. (Foto von Hasan Eslayeh/Anadolu via Getty Images)

Am Morgen des 19. Januars verließ Khalil Fahjan das kleine, feuchte Zelt seiner Familie in Deir al-Balah und machte sich schnell auf den Weg nach Süden zu seinem Elternhaus in Rafah. Die Frist für ein „Waffenstillstandsabkommen“, das den völkermörderischen Angriff Israels auf Gaza zumindest vorübergehend stoppen sollte, sollte an diesem Morgen um 8:30 Uhr in Kraft treten. Er war seit mehr als sieben Monaten nicht mehr in Rafah gewesen, seit das israelische Militär in die Stadt einmarschiert war, und er wollte unbedingt nach Hause.

Der 25-jährige Fahjan wusste nicht, dass das israelische Militär die Umsetzung des Abkommens um fast drei Stunden verzögert hatte und in der Zwischenzeit Palästinenser in Khan Younis und im nördlichen Gazastreifen angegriffen und getötet hatte.

Als er in seinem Viertel Tal-al-Sultan ankam, konnte er kaum fassen, was er sah. „Es war eine so große Verwüstung, dass ich das Meer vom Zentrum von Rafah aus sehen konnte, das vier Kilometer entfernt ist“, berichtete Fahjan Drop Site News. „Alle Häuser in meiner Gegend waren in Schutt und Asche gelegt. Auf den ersten Blick konnte ich mein Viertel oder mein Zuhause nicht erkennen. Alle Orientierungspunkte, die ich einmal gekannt hatte, waren ausgelöscht. Es ist jetzt eine Stadt der Geister.“

Er beschrieb, wie er über einen offenen Friedhof ging und beobachtete, wie Menschen verwesende Körperteile und menschliche Überreste einsammelten, um ihre Angehörigen inmitten von nicht explodierter Munition auf den Straßen und in Gebäuden zu identifizieren.

Als er sein Haus erreichte, stand es kaum noch. Das Innere war ausgebrannt und verkohlt, und die Wände bröckelten und waren von Einschusslöchern übersät. „Mein Haus, in dem all meine Erinnerungen, meine Arbeit, meine Träume, meine Urkunde – mein ganzes Leben – einfach verschwunden waren“, sagte er. “Dieser Krieg hat uns alles genommen. Ich schaue mir Rafah an und frage mich, ob ich die nächsten zwei oder drei Jahre in einem Zelt bleiben werde oder nicht. Die Stadt braucht zehn bis zwanzig Jahre, um wieder so zu werden, wie sie einmal war.“

Al-Fardous-Schule in Rafah, Gaza-Streifen. (Foto: Rola Sababah)

Vor dem Ausbruch des Krieges vor 15 Monaten lebten in Rafah, der südlichsten Stadt im Gazastreifen, etwa 280.000 Menschen. Der Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten war der einzige Weg nach Gaza, der nicht von Israel kontrolliert wurde. All das sollte sich gewaltsam ändern.

Als die Luftangriffe Israels zunahmen, wurden Palästinenser im gesamten Gazastreifen gewaltsam nach Süden vertrieben, viele zunächst nach Khan Younis und dann – als israelische Truppen Anfang Dezember nach einer einwöchigen Waffenruhe in Khan Younis einmarschierten – nach Rafah. Die Zahl der Menschen in Rafah stieg auf mehr als 1,5 Millionen, fast drei Viertel der Bevölkerung des Gazastreifens.

Im April kündigte Israel an, trotz der eindringlichen Warnungen humanitärer Organisationen, der Vereinten Nationen und anderer internationaler Gremien in Rafah einzumarschieren. Selbst Präsident Biden warnte, er werde Israel keine Angriffswaffen liefern, falls es in Rafah einmarschieren sollte, nur um dann, wie üblich, einen Rückzieher zu machen.

Die israelische Invasion, die im Mai stattfand, zwang über eine Million Palästinenser dazu, erneut vertrieben zu werden, wobei sich viele von ihnen in Deir al-Balah und Mawasi Khan Younis zusammendrängten. Das israelische Militär übernahm den Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zu Ägypten und schloss den Grenzübergang Rafah. In den folgenden Monaten zerstörten israelische Truppen systematisch einen Großteil des Gebiets. Die Biden-Regierung hielt den stetigen Strom von US-Waffen und politischer Unterstützung für Israel aufrecht.

Laut einer von UN-Habitat und dem UN-Umweltprogramm durchgeführten Schätzung der Trümmermenge stieg die durch den Krieg gegen Gaza verursachte Trümmermenge von 22,9 Millionen Tonnen am 7. Januar 2024 auf 50,8 Millionen Tonnen am 1. Dezember 2024, was einem Anstieg von 121 Prozent in 11 Monaten entspricht. Der größte Anstieg wurde in Rafah beobachtet, wo die Trümmermenge um erstaunliche 1.898 Prozent zunahm – eine fast zwanzigfache Zunahme.

Nach Inkrafttreten des „Waffenstillstands“ in der vergangenen Woche hat Israel wiederholt gegen das Abkommen verstoßen und Dutzende Zivilisten getötet, die in ihre zerstörten Stadtviertel zurückkehrten, die meisten davon in Rafah. Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands wurden im gesamten Gazastreifen mehr als 80 Palästinenser getötet, wie Dr. Zaher al-Wahaidi, Direktor des Informationszentrums im Gesundheitsministerium, gegenüber Drop Site News mitteilte – 49 davon allein in Rafah. Unterdessen steigt die offizielle Zahl der bestätigten Todesfälle in Gaza weiter an, da Dutzende von Leichen aus den Trümmern geborgen werden. Seit dem 19. Januar wurden über 470 Leichen geborgen, 150 davon in Rafah, so al-Wahaidi.

„Wir brauchen Raupenfahrzeuge und Bulldozer, um die Trümmer zu beseitigen und diese Leichen zu bergen. Die Menschen stehen buchstäblich vor dem Nichts. Rafah ist zerstört, und das Töten und Bombardieren geht dort weiter“, sagte al-Wahaidi gegenüber Drop Site. “Fast 700 Leichen sind in Rafah noch immer unter den Trümmern begraben; ihre Bergung hängt hauptsächlich davon ab, dass diese lebenswichtigen Maschinen, die bei dieser mühsamen Mission helfen können, zugelassen werden.“

Eine Woche nach Beginn des „Waffenstillstands“ können einige Bewohner von Rafah immer noch nicht in ihre zerstörten Stadtviertel zurückkehren. Der 33-jährige Mostafa Sabasi wurde nach der israelischen Invasion in Rafah im Mai zusammen mit seiner Familie viermal vertrieben. Als der Waffenstillstand in Kraft trat, kehrte er schließlich nach Rafah zurück und fand sein Haus unversehrt vor, wenn auch mit herausgesprengten Fenstern und Türen, beschädigten Wänden und einem rissigen Dach. „Ich hatte Glück, dass mein Haus noch stand, aber der Wiederaufbau wird viel Zeit und Mühe kosten“, sagte Sabasi gegenüber Drop Site. Er sagte jedoch, dass er nicht in seinem beschädigten Haus bleiben könne, da es in al-Jneina liegt, einem Stadtteil im Osten von Rafah, auf den israelische Truppen in den letzten Tagen wiederholt geschossen haben. Sabasi ist nun zusammen mit zehn Mitgliedern seiner Familie in ihrer Unterkunft in Khan Younis zurück.

„Ich weiß, dass die israelische Armee an jedem Ort, den sie betritt, immense Zerstörung hinterlässt, aber Rafah wurde völlig zerstört. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein solches Ausmaß an Zerstörung sehen würde. Die Stadt ist zu einer flachen Landschaft geworden, in der sich überall Trümmer stapeln“, sagte Sabasi. “Alle öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und Gesundheitseinrichtungen wurden in Schutt und Asche gelegt. Es hat wirklich Stunden gedauert, bis mir klar wurde, dass ich in Rafah war. Die Menschen gingen zurück, um ihre Häuser zu sehen, aber fast alle haben ihre Häuser verloren“, sagte er und fügte hinzu: “Auf den Straßen lagen Überreste von Menschen. Ich sah Kiefer, Schädel, Skelette, Gliedmaßen und Finger. Die Menschen wissen einfach nicht, wohin sie gehen sollen oder was sie tun sollen.“

„Dieser Krieg hat uns alles genommen und unsere Träume und unsere Leidenschaft getötet. Mein Haus wurde beschädigt, meine Arbeit eingestellt, meine Träume verblassten und meine Familie wurde getrennt. Mehrere meiner Verwandten wurden während des Völkermords ermordet. Dieses Gefühl von Ruhe, Sicherheit und Stabilität ist verschwunden. Ich fühle mich unsicher, in einer Stadt zu leben, die nur ein trauriges und traumatisches Bild abgibt, da viele meiner Nachbarn getötet wurden und alle Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht wurden. In und um mein Haus herum lagen mehrere explodierte Granaten, abgefeuerte Kugeln und nicht detonierte und detonierte Raketen. Ich hatte große Angst, auf der Straße zu gehen, weil ich jeden Moment mein Leben verlieren konnte.“

Das saudische Viertel in Rafah, Gaza-Streifen. ((Foto von Rola Sababah)

Als die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens offiziell in Kraft trat, war die 21-jährige Fedaa Sababah überglücklich – sie konnte endlich in ihr Zuhause in Rafah zurückkehren, nachdem sie über acht Monate lang in Mwasi, Khan Younis, vertrieben worden war. Doch schon bald stellte sie fest, dass sich am zweiten Tag des Waffenstillstands israelische Panzer und Truppen in einem Gebiet in der Nähe ihres Hauses im „Saudi“-Viertel neu positioniert hatten und ihr Haus nicht mehr zugänglich war.

„Als mein Großvater zum ersten Mal von der bevorstehenden Invasion in Rafah hörte, konnte er es nicht ertragen und starb an einem Herzinfarkt“, berichtete Sababah Drop Site. “Ich habe das Gefühl, alles verloren zu haben. Der Waffenstillstand war wie eine frische Brise, aber unser Glück war unvollständig, weil ich unersetzliche Dinge verloren habe. Dann kam die Rückkehr nach Rafah, eine Reise, die von Schmerz und Hoffnung geprägt war. Als ich es betrat, war ich zutiefst erschüttert, mein Zuhause in Trümmern zu sehen.“

„Überall lagen Sprengsätze. Auf dem Weg zu unserem Haus warnten uns einige Leute davor, bestimmte Gebiete zu betreten, weil dort viele Minen verlegt worden waren. Wir waren gerade dabei, diese Gebiete zu durchqueren. Wir hatten wirklich Glück, dem Tod entkommen zu sein. In unserer Nachbarschaft lagen überall Sprengsätze, Minen, Kugeln und Reste von Granaten und Waffen der israelischen Armee verstreut. Wir hatten Angst, auf die Straße zu gehen, also folgten wir den Panzerspuren, um uns vor unsichtbaren Minen oder Sprengstoffen zu schützen“, erinnert sich Sababah. “Die Szenen, in denen verwesende Leichen unter den Trümmern geborgen wurden, waren das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben sehen musste. Alle sammelten Leichen und Leichenteile auf. Niemand konnte wissen, wessen Bein, wessen Hand, wessen Kopf das ist.“