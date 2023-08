„Skandalöse Enthüllung“: Steuerzahler finanzieren Gates-Projekte rund um die Agenda 2030

Die Bill & Melinda Gates Foundation hat von der Bundesregierung sage und schreibe 3,8 Milliarden Euro erhalten, wie aus Antworten auf Anfragen von Abgeordneten der Partei Die Linke hervorgeht. Hier zu finden. Hier archiviert….und hier noch extern….

Mit dem Geld der deutschen Steuerzahler werden unter anderem Projekte der Bill & Melinda Gates Foundation und der Rockefeller Foundation finanziert.

In den Medien wurde darüber kaum berichtet. Die Website Transparenztest machte auf die skandalöse Enthüllung aufmerksam.

Die Auswertung von Transparenztest zeigt, dass die Bundesregierung nicht weniger als 31 Projekte und Programme der Gates Foundation gefördert hat.

In einer Antwort schrieb die Bundesregierung, sie unterstütze die Gates-Stiftung bei der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, auch „Great Reset“-Ziele genannt. Diese sind Teil der Agenda 2030. Die Regierung ist voll des Lobes für die Gates-Stiftung.

Zu den von der Bundesregierung unterstützten Projekten gehören die Förderung von Abtreibung, „Net Zero“ und Klimawandel sowie Bevölkerungskontrolle in Afrika.

Zum Beispiel hat die deutsche Regierung der Gates-Stiftung 20,6 Millionen Dollar für ein Projekt in Malawi und Uganda über „reproduktive Gesundheit“ oder Abtreibung und Verhütung gespendet, das wahrscheinlich verhindern soll, dass Frauen in Afrika „zu viele“ Kinder bekommen, schreibt LifeSiteNews.

Ferner hat die Bundesregierung 600 Millionen Euro für Gavi, die von der Gates-Stiftung und der WHO gegründete Impfallianz, zur Verfügung gestellt.

Die deutsche Regierung scheint auch ein starker Befürworter von CBDCs zu sein. So unterstützt Deutschland die von Gates finanzierte Better Than Cash Alliance, die den Übergang von Bargeld zu digitalem Geld beschleunigen will.

Es scheint auch, dass Vertreter der deutschen Regierung regelmäßige Treffen mit der Gates Foundation und den Open Society Foundations von George Soros hatten.

Es ist wahrscheinlich, dass die Gates-Stiftung auch Milliarden aus anderen Ländern erhält.

Die Gates-Stiftung wiederum finanziert deutsche Institutionen und Medien. So hat Gates Millionen in den Spiegel investiert, was zweifellos die Art und Weise beeinflusst, wie das Wochenmagazin über bestimmte Themen berichtet.

Die Deutschen könnten vielleicht eine radikale linke Regierung abwählen, aber solange der tiefe Staat über die Gates-Stiftung und andere Organisationen Zugang zur Regierung hat, wird sich laut LifeSiteNews wahrscheinlich wenig ändern.