Sklaven kämpfen nicht: AfD-Politikerin Weidel spricht exklusiv mit The American Conservative

Weidels Kommentare gegenüber dem Magazin kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sie neue Allianzen in den Staaten schmiedet – vorwiegend mit Elon Musk.

Frau Weidel, ich danke Ihnen für Ihr Einverständnis, mit The American Conservative zu sprechen. In einem kürzlichen Bloomberg-Interview haben Sie erwähnt, dass Sie in Bezug auf Steuern und den Krieg in der Ukraine eine libertäre Position vertreten. Dennoch werden Sie in Deutschland wegen Ihrer Haltung zur Einwanderung und zur EU als rechtsextrem eingestuft. Um es für die Öffentlichkeit zu verdeutlichen: Sind Sie für den Verbleib in der EU oder für den Austritt aus der EU, da sie zunehmend unreformierbar ist?

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, mit Ihnen über diese Dinge sprechen zu können. Um es klar zu sagen: Weder ich noch meine Partei ist rechtsradikal. Sie müssen wissen, dass dieser Vorwurf in Deutschland ein Schlachtruf der Linken ist, der den öffentlichen Diskurs dominiert. Die Linke hält es nicht einmal für nötig, Beweise für diesen Vorwurf zu liefern. Egal, was, in ihren Augen ist alles, was nicht so sein will wie sie, „rechtsradikal“.

Was Ihre Frage zum Austritt aus der EU angeht: Es ist eigentlich eine einfache Rechnung. Deutschland braucht die EU nicht, um zu überleben; das Gegenteil ist aber sehr wohl der Fall. Trotzdem tut die EU so, als sei genau das Gegenteil der Fall. Sie tut so, als müssten wir Deutschen unsere vitalen Interessen zurückstellen, um das „europäische Projekt“ nicht zu gefährden. Das ist ein groteskes Zerrbild. Entweder lernt die EU, unsere nationalen Interessen zu berücksichtigen, oder sie wird verschwinden.

Die Entscheidung, wie sich Deutschland verhalten wird, liegt also ganz im Ermessen der EU. Eines ist jedoch sicher: Die EU muss sich gründlich von dem Credo der Vergangenheit verabschieden, dass ein starkes Deutschland ein schwaches Europa bedeutet und die Deutschen deshalb zum Wohle aller kein Bewusstsein für ihre nationalen Interessen entwickeln sollten. Das ist nämlich historischer Unsinn. Wir sind und bleiben für immer das Herz Europas. An dem Tag, an dem dieses Herz aufhört zu schlagen, wird Europa sterben.

Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla hat kürzlich gesagt, dass Deutschland gezwungen wird, Amerikas Willen zu befolgen und die NATO kein Bündnis im Interesse Europas ist. In Wirklichkeit haben wir aber einerseits gesehen, dass die meisten Amerikaner nicht bereit sind, die USA weiter einzubeziehen oder den Krieg in der Ukraine zu finanzieren, und andererseits, dass die meisten Europäer, von den baltischen Staaten über Polen bis zu Großbritannien und Frankreich, sowie der EU-Überbau, mehr Unterstützung für die Ukraine wollen. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?

Die Dinge sind etwas komplex, also entschuldigen Sie bitte, wenn ich ein wenig abschweife. Die Vereinigten Staaten sind zweifelsohne eine einzigartige globale Supermacht, die ihren enormen Einfluss weltweit verbreitet hat. Das ist es, was wir normalerweise ein Imperium nennen. Aber es ist ein seltsames Imperium: ein Imperium, das die Welt von Montag bis Mittwoch beherrscht, aber von Donnerstag bis Sonntag nicht mehr beherrschen will. Das ist der ewige Kampf zwischen Expansionisten und Isolationisten, der wahrscheinlich schon seit der Unabhängigkeit der USA tobt.

Das macht es für andere Nationen, vorwiegend für uns Deutsche, ein wenig schwierig. Einerseits beschwert sich die amerikanische Führung zum Beispiel über die deutsche Energiepolitik, die sich – geopolitisch gesehen, versteht sich – mit Russland einigen will. Was für eine wilde Wut hat der Bau von Nord Stream auf amerikanischer Seite ausgelöst? Wie können wir es wagen? Wir alle haben noch die Bilder im Kopf, wie Präsident Joe Biden den Bundeskanzler Olaf Scholz wegen Nord Stream auf unsägliche Weise öffentlich demütigte.

Nun, dann wurde Nord Stream in einer Kriegshandlung ausgeschaltet. Die Angst der jetzigen Bundesregierung, unter keinen Umständen mit dem Finger auf den Angreifer zu zeigen, sagt alles. Ist es das, was die USA wollen? Deutschland als Kolonie? Eine Kolonie, die nicht das Recht hat, über ihre eigene Energiepolitik zu entscheiden? Eine Nation, die nicht das Recht hat, ihren eigenen Weg zu gehen, wohin er auch führen mag? Die USA können all dies als strahlender Sieger der Geschichte tun. Aber dann müssen sie es auch wollen, sie müssen es auch sagen, damit wir uns darauf einstellen können.

Denn wir Deutschen sind ein besiegtes Volk. „Was seine Selbstständigkeit verloren hat, hat zugleich die Fähigkeit verloren, in den Lauf der Zeit einzugreifen und ihren Inhalt frei zu bestimmen“, beschreibt der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte. Solche Menschen „haben fortan keine eigene Zeit mehr, sondern zählen ihre Jahre nach den Ereignissen und Zeiten fremder Nationen und Reiche“. Wir Deutschen haben lange Zeit in dieser Situation gelebt, durchaus zum Vorteil der USA. Aber auch wir als Einzelne haben davon profitiert, das will ich nicht bestreiten.

Ein Sklave zu sein, hat auch Vorteile. Es ist das vornehmste Recht eines Dieners, nicht an den Kämpfen seines Herrn teilzunehmen, sondern den Frieden zu genießen. Aber auch das gefällt der US-Führung nicht. Die vielen Kriege der letzten 30 Jahre, in Europa, im Nahen Osten, an allen sollten wir uns auf Wunsch der USA beteiligen. Aber warum sollten wir das tun? Wir brauchen keine Kriege mehr zu führen, wir haben uns bereits aus der Geschichte verabschiedet. Deshalb haben wir unser Militär bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet.

Aber jetzt, wo wir den Punkt der absoluten Nichtigkeit erreicht haben, haben unsere politischen Führer die Begeisterung für den Krieg entdeckt. Kriegstreiberei ist zu einem staatlich verordneten Wahnsinn geworden, wie es ihn seit dem Ende des letzten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat. Die CDU, die die Opposition anführt, übertrumpft derzeit die Regierungsparteien darin, wer das lauteste und vulgärste Kriegsgeschrei ausstoßen kann. Und das alles trotz völliger militärischer Inkompetenz. Was wir hier sehen, sind wirklich und wahrhaftig die wilden sexuellen Fantasien von impotenten Menschen. Wir werden diese groteske Farce so schnell wie möglich beenden.

Wir werden uns dabei mit den USA abstimmen. Aber dafür müssen die USA wissen, in welcher Welt sie leben wollen. Denn wenn es ein Imperium sein soll, dann müsst ihr selbst dafür kämpfen, euer Blut und eure Güter zu opfern. Erwartet nicht, dass die Unfreien diesen Kampf für euch übernehmen. Das ist unmöglich. So etwas wird es nicht geben. Ein Sklave, der kämpft, wird unweigerlich die Freiheit als Belohnung fordern. Aber Freiheit bedeutet auch, dass die Menschen ihren eigenen Weg gehen und ihr eigenes Glück suchen werden. Wenn sie das nicht tun, sind sie Sklaven. Und Sklaven kämpfen nicht. Werfen Sie ihnen das nicht vor.

Wenn Präsident Donald Trump also fordert, dass Deutschland in Zukunft die Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen muss, sollte er sich auch über die Konsequenzen im Klaren sein. Dass wir seine Bedenken bezüglich Nord Stream und unserer Energieversorgung wohlwollend zur Kenntnis nehmen werden, aber dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen werden und er sie akzeptieren muss, ob sie ihm gefallen oder nicht. Wir Deutschen haben diesen Geist der Freiheit verloren; andere Nationen haben dafür gekämpft und ihn bewahrt, wie die baltischen Staaten, die Sie erwähnt haben.

Sichern wir diesen baltischen Staaten Ihre volle Unterstützung zu. Aber sagen Sie ihnen, dass sie die Kontrolle über ihre Energieversorgung aufgeben müssen; darüber werden in Zukunft amerikanische Konzerne entscheiden. Sagen Sie ihnen, dass sie ihre Grenzen aufgeben müssen; wer auch immer in ihr Land einreist und sich niederlässt, würde in Zukunft von der EU reguliert werden. Sie können sehr sicher sein, dass diese freiheitsliebenden Völker unter solchen Bedingungen ihre Hilferufe sofort einstellen würden. Der Widerspruch, den Sie zu erkennen glauben, hat viel mit dem widersprüchlichen Selbstverständnis der USA zu tun.

Elon Musk hat sich hinter Sie gestellt, ebenso wie Nigel Farage in Großbritannien. Sehen wir eine europaweite Tech-Rechte entstehen? Wenn ja, was sind die kommenden Herausforderungen?

Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung. Ich würde dies nicht als das Entstehen einer „europaweiten Tech-Right“ bezeichnen. In Wirklichkeit hat die politische Linke seit vielen Jahrzehnten ein enormes Meinungsmonopol aufgebaut. Das ist hier in Deutschland noch stärker der Fall als in den USA, vor allem weil es hier viel mehr staatlich kontrollierte Institutionen gibt, die von Linken dominiert werden. Wir haben unter anderem eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die mit acht Milliarden Euro pro Jahr finanziert wird. Das ist weltweit einmalig. Deshalb sollten wir von einer „Tech-Linken“ sprechen. Doch dieses Monopol bröckelt.

Heutzutage kann jeder mit wenig Aufwand eigene Programme produzieren und sie einem potenziellen Millionenpublikum zugänglich machen. Wenn man dann noch ein Unternehmergenie wie Elon Musk mit seiner brennenden Liebe zur freien Meinungsäußerung hinzunimmt, dann kann Goliaths Geldbeutel mit acht Milliarden Euro die Öffentlichkeit nicht mehr so prägen, wie die Linken es gerne hätten. Das hat weniger mit einem „Tech-Recht“ zu tun als mit der schlichten Meinungsfreiheit. Linke haben selten Argumente, sie beleidigen nur ihre Gegner. Bislang hat das gereicht. Aber der inspirierende Sieg von Präsident Donald Trump hat gezeigt, dass das Monopol bricht.

Das ist die Ursache für die unverschämte Wut der EU-Eliten gegen Musk. Sie fürchten uns, sie fürchten die Freiheit. Vor allem fürchten sie die Redefreiheit.

Angefangen bei Giorgia Meloni in Italien bis zu den Le Pens in Frankreich haben wir gesehen, wie sich die Plattformen mäßigen, um an die Regierungsmacht zu gelangen. Wenn Sie in Deutschland eine Koalition bilden müssen, wie unwahrscheinlich sie auch sein mag, bei welchen Positionen Ihrer Partei sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen, und welche sind rote Linien?

Wir müssen keine Kompromisse eingehen. Die einzige deutsche Partei, die in den Umfragen noch vor uns liegt, ist die CDU. Warum ist das so? Weil die CDU unser Parteiprogramm einfach als ihre eigenen Forderungen für den Wahlkampf kopiert. Das ist wirklich unglaublich, aber es stimmt tatsächlich bis in die einzelnen Formulierungen hinein. Natürlich beabsichtigen sie das alles nicht umzusetzen. Das ist einfach eine Lüge. Die CDU hat eine Koalition mit uns ausgeschlossen, also bleibt nur die Linke.

Vielleicht wird die CDU wieder einmal ihre Wähler verraten, wie sie es schon oft getan hat. Aber ich denke, dieses Mal wird es der letzte Verrat sein. Denn jetzt gibt es eine Alternative für Deutschland, egal ob wir die Mehrheit bekommen oder nicht. Vielleicht ergreift die CDU ihre allerletzte Chance, indem sie mit uns eine Koalition eingeht. Dann werden wir einfach das umsetzen, was die CDU selbst im Wahlkampf gefordert hat. Ohnehin, wir werden unseren Willen durchsetzen.

Es gibt auch Diskussionen über die deutsche Wiederbewaffnung und die Reformen der NATO. Können Sie Ihre Positionen und die Ihrer Partei dazu für das amerikanische Publikum klar formulieren?

Der Bedarf an Reformen ist immens. Sie müssen wissen, dass wir wahrscheinlich die ineffizientesten Streitkräfte der Welt haben. Es ist fast egal, welches Land uns angreifen würde, wir würden von fast allen besiegt werden. Als die Ukraine nach dem Einmarsch der Russen Waffen von Deutschland verlangte, haben wir ihr zunächst nur Helme geliefert. Die ukrainischen Behörden dachten, wir wollten sie beleidigen. Aber eigentlich konnten wir gar nichts anderes verraten. Was wir seither an die Ukraine geliefert haben, waren die noch funktionsfähigen Waffensysteme aus unseren Depots. Aber jetzt können wir nicht mehr. Alles ist fast aufgebraucht.

Erstaunlicherweise geben wir bereits jetzt jedes Jahr über 50 Milliarden Euro für den Verteidigungshaushalt aus. Das sind mindestens zwei Drittel des russischen Verteidigungshaushalts. Diese Situation ist wirklich surreal. Wir können es uns nicht mehr leisten, so viel Geld für so wenig auszugeben. Ja, eine AfD-geführte Regierung wird den Verteidigungshaushalt deutlich erhöhen, aber wir werden das Geld auch sinnvoller einsetzen. Diese völlige Ineffizienz ist das eigentliche Problem. So gesehen ist die Bundeswehr nicht unser einziges Sorgenkind. Das Gleiche gilt zum Beispiel für das Bildungssystem. Wir ersticken in allen Lebensbereichen an einer lähmenden, Geld verschlingenden Bürokratie.

Die NATO ist derzeit dabei, sich neu zu definieren. Wir sind gespannt, welche Richtung der neue amerikanische Präsident einschlagen wird. Wir können selbst noch nicht viel dazu sagen, das wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen. Eines ist jedoch schon jetzt sicher: Die bisherige NATO hatte eine sehr starke Arbeitsteilung. Verschiedene Nationen übernahmen verschiedene Aufgaben, wobei wir Deutschen uns einen Platz auf der Bühne sicherten. Wie zuvor erwähnt, das hat gut funktioniert, solange die USA bereit waren, ihre Führungsrolle in Europa zu behalten. Wenn sich die USA jetzt zum Beispiel mehr auf den Pazifik konzentrieren, wird sich das ändern müssen.

Dann wird Eigenverantwortung angesagt sein. Aber unsere Streitkräfte sind darauf nicht vorbereitet. Wir haben der Logistik ein vollkommen ungesundes Übergewicht gegenüber der Kampftruppe gegeben. Das führt dazu, dass wir nicht in der Lage sind, größere militärische Operationen eigenständig durchzuführen. Deutsche Politiker verkaufen dies dem Ausland gerne als Pazifismus. Aber in meinen Augen ist ein Pazifist jemand, der Krieg führen könnte, es aber nicht tut und stattdessen verzweifelt den Frieden sucht, weil er ihn liebt. Auf der anderen Seite ist ein Mann, der auf Frieden hofft, weil er sich nicht verteidigen kann, kein Pazifist. Er ist nur ein Schneemann, der auf einen möglichst langen Winter hofft.

Dr. Sumantra Maitra ist Direktor für Forschung und Öffentlichkeitsarbeit am American Ideas Institute und leitender Redakteur bei The American Conservative. Er ist auch ein gewählter Associate Fellow der Royal Historical Society, London. Sie können ihm auf Twitter folgen @MrMaitra.