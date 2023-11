Skull & Bones und das kommunistische Experiment in China für ein weltweites Herrschaftssystem

Westliche Geheimgesellschaften hatten nicht nur in Russland ein kommunistisches Regime als ein soziales Experiment installiert. Der US-Geheimbund Skull & Bones (Schädel & Knochen) war offenbar auch bei der Installierung des kommunistischen Regimes in China unter Mao Tse-tung führend beteiligt. Ein Artikel von kla.tv, den wir nachfolgend übernehmen, deckt erstaunliche Zusammenhänge auf. Alles deute darauf hin, dass das Experiment des kommunistischen Regimes in China als erfolgreiches Herrschaftssystem der totalen Überwachung und Kontrolle auf die ganze Welt übertragen werden und als Grundlage für eine Weltdiktatur dienen solle. (hl)

China – dieses Herrschaftssystem droht uns allen

Von kla.tv

Noch vor wenigen Jahrzehnten war China ein völlig verarmter und technologisch rückständiger Agrarstaat. Innerhalb von nur ca. 30 Jahren ist es jetzt im Begriff, wirtschaftlich, technologisch und auch militärisch zu einer weltweiten Führungsmacht aufzusteigen. Um diesen kometenhaften Aufstieg der Volksrepublik China richtig einordnen zu können, ist es